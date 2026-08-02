Alessandro Renda (DR): «Queremos alcanzar 30 concesionarios en España el próximo año»

Las marcas DR, Sportequipe e ICH-X ya se comercializan en España y esperan alcanzar los 30 concesionarios en 2027, lo que supone duplicar los abiertos este año, que ya supera la decena. DR 5, DR 6, DR PK8, Sportequipe 6 GT, Sportequipe 7 GTW, Sportequipe 8 GT, ICH-X K2 e ICH-X K3 son los modelos con los que han desembarcado los fabricantes automovilísticos en el mercado español, en el que esperan convencer al cliente no sólo por precio, sino también por equipamiento, seguridad y garantía.

Así lo ha señalado Alessandro Renda, Country Manager de DR, Sportequipe e ICH-X en España, en una entrevista en exclusiva para OKDIARIO, para conocer cuáles son los retos a los que se enfrenta el fabricante automovilístico tras su desembarco en el mercado español.

Pregunta: ¿Cómo describirías la situación actual del mercado automovilístico en España?

Respuesta: El mercado español está viviendo un momento de mucho movimiento. Conviven marcas históricas con una ola de nuevos fabricantes, y el comprador ha ganado poder de decisión: compara más, pregunta más y valora sobre todo qué recibe a cambio de invertir en un coche, desde equipamiento de serie hasta seguridad y garantía. En ese contexto, la relación entre equipamiento y precio se ha convertido en el argumento que realmente marca la diferencia.

P: ¿Qué expectativas de ventas tiene de las marcas DR, Sportequipe e ICH-X para el mercado español este año?

R: Preferimos ser prudentes, pero nuestra previsión es de crecimiento sostenido a medida que la red de concesionarios se consolide; nos encontramos en plena fase de desarrollo de la red de concesionarios oficiales. Lo que sí puedo decir es que la acogida inicial nos anima: cada prueba de conducción se traduce en interés real por parte del cliente. Nuestro objetivo no es competir en volumen desde el primer día, sino construir una base de clientes satisfechos que hable bien de nosotros.

P: España vive una auténtica llegada masiva de nuevas marcas. ¿Cómo se consigue destacar cuando prácticamente cada mes desembarca un nuevo fabricante?

R: Cuando cada mes aparece un fabricante nuevo, destacar depende de que el cliente entienda exactamente qué coche lleva a casa. Por eso acompañamos cada entrega con información clara sobre equipamiento, garantía y servicio posventa, de forma que la decisión no se apoye sólo en el precio, sino en el conjunto de lo que ofrece el vehículo. Cuando el comprador sale del concesionario con esa seguridad, es cuando una marca empieza a construir su propia reputación, más allá del ruido del mercado.

P: Muchos conductores todavía no conocen bien las diferencias entre DR, Sportequipe e ICH-X. ¿Cómo definirías cada una de las marcas? ¿Cuál será el papel de cada una de ellas dentro del mercado español?

R: Cada una tiene un carácter propio. DR es nuestra propuesta más generalista, con un diseño de inspiración italiana y modelos pensados para quienes buscan estilo y confianza a un precio accesible.

Sportequipe se dirige a un público con un estilo de vida más activo, con SUV de línea deportiva, tecnología de uso cotidiano y versiones con GLP.

ICH-X es aventura, está pensada para quienes quieren salir del asfalto con garantías, con modelos 4×4 de carácter robusto y capacidad todoterreno real. Iremos reforzando esta diferenciación a medida que avance el despliegue comercial en España.

P: Centrándonos en la gama de producto, ¿con qué modelos aterrizan DR, Sportequipe e ICH-X en España?

R: DR llega a España con una gama formada por tres modelos: los SUV DR 5 y DR 6, y la pick up PK8. Todos comparten el mismo espíritu de marca: diseño funcional, una relación calidad-precio muy competitiva y un planteamiento pensado para quienes buscan estilo y confianza sin pagar de más.

Sportequipe presenta su gama SUV, formada por tres modelos que cubren necesidades distintas: el 6 GT es la puerta de entrada, con un diseño deportivo y tecnología de uso diario; el 7 GTW gana en espacio, con hasta 7 plazas y versión GLP con etiqueta ECO; y el 8 GT es el buque insignia de la gama, con mayor tamaño, equipamiento de nivel alto y configuración de 5 o 7 plazas.

ICH-X completa la oferta con dos maneras distintas de entender el 4×4: el K2, un todoterreno auténtico con chasis de largueros y tracción 4×4 con reductora y motor diésel, y el K3, un SUV 4×4 premium con tracción Real Time 4WD, en versiones gasolina y gasolina + GLP con etiqueta ECO y un nivel tecnológico más elevado.

En conjunto, es una gama pensada para el uso real del día a día de las familias y de quienes necesitan un vehículo versátil, con opciones que van desde las más accesibles hasta propuestas más equipadas y tecnológicas dentro de cada marca.

P: Habéis apostado fuerte por el GLP en varios modelos de la gama. ¿Qué papel juega esta tecnología dentro de vuestra propuesta?

R: El GLP es una de las piezas clave de nuestra propuesta en España. Lo ofrecemos en versión termohíbrida, algo que nos permite dar al cliente una alternativa más eficiente sin renunciar a la practicidad del motor de combustión: no exige cambiar de hábitos ni depender de una infraestructura de recarga, y aporta una autonomía combinada relevante para quien alterna ciudad, carretera y viajes largos.

El GLP, si bien no es conocido por todo el mundo en España, es una tecnología madura, con un coste de uso más ajustado, ya que el combustible cuesta aproximadamente un 40% menos que la gasolina, y creemos que hoy responde muy bien a las necesidades reales del comprador español. Además, es más ecológico, puesto que apenas emite partículas y NOx, y esto permite que estos coches dispongan de la etiqueta ECO de la DGT.

P: ¿Qué compromiso concreto tienen DR, Sportequipe e ICH-X con una movilidad más eficiente?

R: Entendemos la eficiencia como una solución técnica inmediata, no como una promesa a futuro. En DR, Sportequipe e ICH-X integramos un abanico multitecnología que se adapta al uso real del cliente con el desarrollo del sistema Thermohybrid (gasolina y GLP).

Se trata de un compromiso continuo que nos permite garantizar el sello ECO y una alta eficiencia en las tres marcas, desde vehículos urbanos hasta todoterrenos 4×4.

P: ¿Cuántos puntos de venta consideras necesarios para la consolidación de las marcas en España?

R: En estos momentos nos encontramos en una fase de expansión progresiva y estamos incorporando nuevos concesionarios en distintas zonas de España, con el objetivo de lograr una cobertura exhaustiva de todo el territorio nacional, abarcando los principales núcleos urbanos y todas las provincias en lo que respecta a ventas y asistencia. A finales de este año contaremos con unos 12 puntos operativos y esperamos llegar a los 30 concesionarios el año que viene.

Además, quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias a todos los concesionarios que ya han decidido creer en el proyecto y acompañarnos en esta fase de desarrollo.

P: La posventa es uno de los aspectos que más preocupa a cualquier comprador. ¿Cómo van a transmitir confianza a quienes apuesten por una marca todavía joven en España?

R: La confianza en posventa se gana con presencia real. Estamos trabajando para que nuestros clientes dispongan de una amplia red de talleres que les ofrezcan el máximo de garantía desde el primer día. El Grupo DR Automobiles ha vendido en toda Europa más de 150.000 vehículos en los últimos años, por lo que los recambios y la postventa son temas que ya tenemos más que resueltos desde hace tiempo y que son una garantía para los clientes.

P: Para cerrar, si dentro de cinco años volvemos a sentarnos para esta entrevista, ¿qué tendría que haber conseguido DR, Sportequipe e ICH-X en España?

R: Dentro de cinco años me gustaría que DR, Sportequipe e ICH-X fueran marcas reconocidas en España. Me gustaría ver una red de concesionarios consolidada, un catálogo de producto maduro y, sobre todo, compradores que recomienden las marcas a otras personas. Si conseguimos eso, habremos cumplido el objetivo con el que empezamos este proyecto.