La irrupción de los fabricantes chinos, el avance de la inteligencia artificial y la llegada del vehículo autónomo marcarán una nueva etapa para la industria de la automoción. Así lo ha señalado Arantxa Hernando, directora de Operaciones y Seguros de Arval España, en una entrevista a OKDIARIO, para analizar los retos a los que se enfrenta la compañía en pleno aumento de las marcas chinas en el mercado, nuevas regulaciones de Bruselas y aumento generalizado de los precios derivados de las tensiones geopolíticas.

Hernando, licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y con una trayectoria previa en consultoría tecnológica en Accenture, se incorporó a Arval España en 2014 y ahora deja su cargo para asumir la dirección general de Arval Austria a partir del 17 de agosto de 2026, un paso que subraya el papel del mercado nacional como centro de excelencia.

Durante estos años, la nueva directora general de Arval en Austria ha jugado un papel clave en numerosos proyectos de transformación de la compañía. Lideró la creación de la dirección de Business Transformation, sentando las bases de una cultura de servicio, gestión del cambio, experiencia de cliente, innovación y transformación transversal dentro de la organización. El liderazgo de Hernando destaca por su enfoque en las personas, combinando el desarrollo del talento con la construcción de una cultura organizacional basada en la diversidad, la innovación, la orientación a resultados y el crecimiento colectivo.

En un ámbito tradicionalmente masculinizado, Hernando defiende que el verdadero avance no llegará solo con las cuotas, sino impulsando el talento desde el inicio de la carrera profesional. En su opinión, es necesario que las mujeres planifiquen su desarrollo, expresen sin complejos su ambición profesional y se apoyen entre ellas mediante redes de mentoría y programas específicos. «Es bueno ser ambicioso profesionalmente para un hombre, pues lo mismo es para una mujer», afirma, convencida de que la preparación y el liderazgo se construyen con tiempo y no cuando surge la oportunidad.

Marcas chinas, coche eléctrico e IA

Respecto al desembarco de las marcas chinas, Hernando sostiene que su comercialización en los distintos mercados europeos cambiará las reglas del juego en Europa gracias a su tecnología y capacidad de innovación. En su opinión, la industria europea tendrá que adaptarse rápidamente a este nuevo contexto competitivo, mientras que Asia impulsará avances como mayores autonomías y sistemas de carga ultrarrápidos, dos aspectos que contribuirán a acelerar la adopción del coche eléctrico.

La directiva reconoce que España continúa por detrás de otros países europeos en materia de electrificación, aunque destaca el papel del renting como impulsor de esta transición. Arval ya ha electrificado el 100% de su flota corporativa para asesorar a sus clientes desde la experiencia. Además, defiende que la infraestructura de recarga ha mejorado notablemente y asegura que «ya no es un problema», desmontando uno de los principales argumentos de quienes todavía dudan del vehículo eléctrico.

Mirando al futuro, la nueva directora general de Arval Austria augura un gran salto tecnológico para la automoción en los próximos años. En este sentido, afirma que «la gran bola de cristal lo que dice es vehículo autónomo» y recuerda que ya existen proyectos piloto en marcha en España. A su juicio, esta tecnología hará la movilidad más accesible, mejorará la seguridad vial y contribuirá a reducir el número de víctimas en carretera, uno de los principales objetivos de la industria.