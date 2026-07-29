El fabricante alemán BMW está evaluando crear un programa de reducción de plantilla a través de indemnizaciones por despido voluntario que afectaría en torno a unos 8.000 empleados a nivel mundial con el objetivo de racionalizar su estructura para mejorar la competitividad y reducir gastos.

Despidos en BMW

El consejero delegado de BMW, Milan Nedeljkovic, y los líderes del comité de empresa tienen previsto anunciar el programa de reducción en una reunión con todo el personal que se celebrará este miércoles en Alemania.

El programa comenzará en octubre y se prolongará hasta el año 2027. De esta reestructuración, las bajas en Alemania representarán la mayor parte de los aproximadamente 8.000 puestos que pretende recortar a nivel mundial la compañía. BMW cerró el año 2025 con una plantilla formada por 87.436 personas, lo que se traduce en el 10% de la masa laboral de la compañía alemana.

La oferta se dirigirá al personal de investigación, desarrollo, planificación y otras funciones corporativas, quedando excluidos los trabajadores de planta. Igualmente, BMW también tiene previsto racionalizar sus puestos directivos en los próximos meses como parte de recortes más amplios.

Caída de las ventas en China y aranceles en EEUU

BMW y sus competidores alemanes están recortando gastos en respuesta a retos como la caída de las ventas en China, los aranceles estadounidenses y los elevados costes de producción en Europa.

Desde su llegada al cargo en mayo en sustitución de Oliver Zipse, el nuevo consejero delegado Milan Nedeljkovic, está buscando recortar costes tras reducir la compañía sus perspectivas de beneficio para el año 2026 y recortar sus ventas en el primer trimestre, principalmente por su menor rentabilidad en China. La compañía publica este jueves sus resultados del primer semestre después de haber caído más de un 30% sus acciones en los últimos seis meses.

De su lado, el grupo Volkswagen ya se ha visto obligado a impulsar hasta una reducción de 100.000 empleados y el cierre de cuatro fábricas en Alemania de cara al año 2030 para hacer frente a los rivales chinos en rápido crecimiento, liderados por BYD principalmente.