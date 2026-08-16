Si estabas distraído al volante, probablemente no lo viste: el policía disfrazado de arbusto que multó a 74 conductores

La policía de Dunellen, una pequeña localidad de apenas 7.000 habitantes situada en Nueva Jersey, ha recurrido a una estrategia tan sencilla como llamativa para combatir una de las distracciones más peligrosas al volante: el uso del teléfono móvil. La solución fue camuflar a uno de sus agentes entre la vegetación. El policía se colocó un traje ghillie, utilizado habitualmente para mimetizarse con el entorno, y se situó junto a un árbol especialmente frondoso en una de las principales calles del municipio.

Desde allí pudo observar a los conductores sin llamar la atención. El resultado fue sorprendente: en sólo seis horas, el agente detectó y denunció a 74 personas por utilizar el móvil mientras conducían, según informó el propio departamento de policía en su perfil de Facebook.

El policía disfrazado de arbusto que multó a 74 conductores

Las autoridades de tráfico cuentan con numerosos recursos para reforzar la seguridad vial y detectar las infracciones que cometen los conductores. Radares, drones, cámaras de vigilancia y controles presenciales forman parte de las herramientas utilizadas habitualmente para controlar las carreteras. Sin embargo, en ocasiones recurren a métodos mucho más llamativos y originales.

Es lo que ocurrió en Estados Unidos, donde un agente de policía decidió camuflarse como un arbusto para pasar desapercibido entre la vegetación y vigilar a los vehículos que circulaban por la zona. La estrategia dio unos resultados sorprendentes: en apenas unas horas consiguió detectar a 74 conductores que estaban cometiendo infracciones.

Los hechos tuvieron lugar en Dunellen, una ciudad situada en el estado de Nueva Jersey. El propio departamento de policía compartió detalles de esta curiosa operación a través de sus redes sociales. «¿Te has fijado hoy en nuestro arbusto? Si tenías la vista clavada en el móvil, ¡seguramente no!», señalaron con ironía.

Durante las seis horas que duró el operativo, el policía consiguió identificar a 74 conductores que manipulaban sus teléfonos móviles mientras conducían. Todos ellos fueron sancionados por una conducta que supone uno de los principales factores de distracción al volante. Desde el departamento de policía han insistido en los peligros de utilizar el teléfono durante la conducción. Según recuerdan los agentes, esta práctica provoca una distracción visual, manual y cognitiva que puede aumentar considerablemente el riesgo de sufrir un accidente.

«Que esto sirva de recordatorio. Ese mensaje o esa notificación pueden esperar. Mantén la vista en la carretera, no en la pantalla», concluyó el Departamento de Policía de Dunellen, dejando claro que, por muy ingenioso que sea el método de vigilancia, el objetivo sigue siendo el mismo: evitar accidentes y mejorar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Multas por exceso de velocidad de la DGT

Más allá del uso del teléfono al volante, el exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes de tráfico.

«La velocidad excesiva o inadecuada ejerce una influencia muy negativa sobre tus capacidades para conducir y te expone con mucha facilidad a situaciones de alto riesgo. La probabilidad de morir o sufrir lesiones graves permanentes es mucho mayor en un accidente con velocidad excesiva que en otro con una velocidad más moderada. Esto sucede independientemente de si la causa última del accidente ha sido o no el exceso de velocidad.

Si siempre conduces a una velocidad excesiva o inadecuada, es una mera cuestión de tiempo que acabes por sufrir un siniestro. Por el contrario, circular a una velocidad adecuada a la situación en la que te encuentras puede evitar que sufras un accidente y aunque este finalmente llegue a producirse, probablemente será de mucha menor gravedad», detalla la DGT.

Cuando el exceso de velocidad supone una infracción grave sancionada con 300 euros, el conductor puede perder 2 puntos. En este caso, los márgenes varían según el límite de la vía. Por ejemplo, en una carretera limitada a 20 km/h, la pérdida de puntos comienza al circular entre 41 y 50 km/h, mientras que en una vía limitada a 100 km/h se produce entre 131 y 150 km/h.

Las multas de 400 euros llevan asociada una pérdida de 4 puntos. Para una vía limitada a 20 km/h, esta sanción se aplica al circular entre 51 y 60 km/h. Si el límite es de 50 km/h, el tramo correspondiente se sitúa entre 81 y 90 km/h, mientras que en una vía de 100 km/h se encuentra entre 151 y 160 km/h.

Un exceso todavía mayor puede elevar la sanción hasta los 500 euros y suponer la pérdida de 6 puntos del permiso. En una vía limitada a 20 km/h, por ejemplo, esta penalización se aplica cuando se circula entre 61 y 70 km/h. En una carretera con límite de 100 km/h, el tramo correspondiente se sitúa entre 161 y 170 km/h.

Por último, existe una infracción considerada muy grave, con una multa de 600 euros y la retirada de 6 puntos. Se aplica cuando el conductor supera en más de 71 km/h el límite establecido en una vía de 20 km/h. En una carretera limitada a 50 km/h, el exceso comienza a partir de 101 km/h, mientras que en una vía con límite de 100 km/h la infracción se produce al superar los 171 km/h.