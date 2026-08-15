Los mecánicos expertos lo avalan: la llave de tu coche tiene una función oculta que se activa pulsando sólo un botón

Todos los conductores saben que la función principal de las llaves del coche es abrir y cerrar las puertas. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que las llaves modernas pueden incorporar varias funciones «secretas» que resultan especialmente prácticas en el día a día. Durante buena parte del siglo XX, las llaves de los automóviles eran elementos muy sencillos, pero desde mediados de los años 80 cuando empezaron a popularizarse los sistemas de cierre centralizado, que permitían bloquear o desbloquear varias puertas al mismo tiempo.

La gran transformación llegó durante los años 90, con la incorporación del mando a distancia en la propia llave. Con el paso del tiempo, esta tecnología ha evolucionado hasta las actuales llaves inteligentes, conocidas como «smart keys», capaces de ofrecer funciones que muchos propietarios ni siquiera saben que tienen.

La función oculta de la llave del coche

Una de las funciones más prácticas de algunas llaves modernas permite subir y bajar las ventanillas sin necesidad de entrar en el vehículo. Durante el verano, esta opción resulta especialmente útil para ventilar el habitáculo antes de comenzar el viaje. En los modelos compatibles, mantener pulsado el botón de desbloqueo durante unos segundos puede bajar las ventanillas, mientras que el botón de bloqueo permite cerrarlas. Eso sí, esta función depende del modelo, ya que no está disponible en todos los vehículos.

Pero las ventanillas no son la única función oculta. Algunas llaves también permiten controlar el maletero a distancia. Manteniendo pulsado su botón durante unos segundos, el portón puede desbloquearse o incluso abrirse automáticamente, algo muy cómodo cuando llevamos las manos ocupadas con bolsas o equipaje.

Otra función poco conocida es la de localización. Al pulsar determinado botón, algunos vehículos hacen sonar una señal acústica y encienden las luces para ayudarnos a encontrarlo en un aparcamiento. Además, ciertos sistemas inteligentes pueden bloquear el coche automáticamente cuando detectan que la llave se aleja.

¡Envuélvela en papel de aluminio!

#llavescoche #antirrobo #papelaluminio #mandocoche #tipsconductores #seguridadvial #trafico #autoescuelas ♬ Flawless Downturn – DJ BAI @autoescuelablay La gente que envuelve las llaves de su coche como si fuera un bocata de tortilla lo hace por una razón. ¿La sabes? 👇 🔑 El llavero utiliza una señal electrónica 🔊 y en los modelos más nuevos ni siquiera se requiere que se pulse un botón: sólo tienes que acercarte a tu coche 🚘 y las puertas se desbloquearán automáticamente. En algunos casos, incluso el motor puede arrancarse automáticamente. Esta señal electrónica 🔊🔊🔊 puede ser interceptada por los amigos de lo ajeno y tú quedarte sin coche en un abrir y cerrar de ojos 👀 En el interior de tu llavero hay un pequeño chip informático. Este chip está programado con un código único que envía al sistema de seguridad de tu coche. El coche también tiene un chip que utiliza el mismo algoritmo para generar los códigos. En pocas palabras, si los códigos coinciden, el coche se abre. 🔓 ➡️ Los fabricantes de automóviles han descubierto que esta tecnología de chip tiene fallos de programación, y los hackers habilidosos pueden utilizar esta vulnerabilidad para desbloquear los vehículos. 🚘🚘🚘 Un ladrón experto podría sentarse en una calle y recoger las señales inalámbricas mientras los propietarios de los coches entran y salen de ellos. Así, podría robar muchos coches. ‼️ Los llaveros siempre activos presentan un grave punto débil en la seguridad de tu coche. Mientras tus llaves estén al alcance, cualquiera puede abrir el coche y el sistema pensará que eres tú. Por eso, los modelos más nuevos no se abren hasta que el llavero está a menos de 30 cm. ¿CÓMO EVITAR QUE PUEDAN ABRIR TU COCHE? 🚙🚗 Envuelve el llavero en papel de aluminio. El objetivo es bloquear las ondas que emite la llave. Por ello, se utiliza el aluminio, ya que gracias a sus propiedades genera una barrera que evita su copia. ‼️ Ahora bien, no es efectivo al cien por cien y dificulta su uso diario (cada vez que vayamos a utilizarla hay que sacarlas del papel). Además, si no se hace correctamente podemos, incluso, cargarnos el sistema de apertura del coche. 🗯️ ¿Lo habías escuchado alguna vez? #trucos

Envolver las llaves del coche en papel de aluminio es un gesto muy simple, pero especialmente útil para reducir el riesgo de robo del vehículo. Y es que los delincuentes también recurren cada vez más a las nuevas tecnologías para aprovechar las señales inalámbricas que utilizan algunos sistemas modernos de apertura y arranque.

Éste sencillo truco se ha hecho viral porque el papel de aluminio ayuda a bloquear o reducir las ondas electromagnéticas que emiten las llaves, dificultando que su señal sea captada desde el exterior. Esta señal es fundamental en los vehículos con sistemas de acceso y arranque sin llave, ya que permite establecer la comunicación entre el mando y el coche sin necesidad de introducir físicamente la llave.