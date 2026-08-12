Miguel, mecánico experto: «Cuando tengas que cambiar la cadena de distribución, aprovecha para renovar todo; en reparaciones grandes, conviene gastar un poco más»

Aprovecha para renovar todo lo que puedas, en reparaciones grandes, conviene gastar un poco más y la larga irá mucho mejor, lo dice este experto en mecánica Miguel. Un experto que puede acabar de darnos algunas novedades que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En estos días en los que cada euro cuenta, conocer la forma de ahorrar este dinero en algo necesario puede ser clave.

No sólo es comprar un coche lo que deberemos tener en práctica, sino que también tocará estar preparados para mantenerlo. Puede no ser fácil, sino todo lo contrario, conseguiremos obtener un plus de buenas sensaciones de la mano de un consejo de expertos que puede acabar de darnos aquello que deseamos. Obtener esa casa en orden que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado que fuera tan sencillo. Será el momento de apostar claramente por un elemento que será el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Un cambio de tendencia que será esencial que pongamos en práctica en estos días.

Esto es lo que deberemos hacer con una reparación de este tipo

Todos los coches acabarán haciéndose viejos y eso es algo contra lo que no se puede luchar. El paso del tiempo tendrá un impacto importante en la manera de afrontar determinados cambios que nos afectará en nuestro día a día de una manera diferente.

Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada gesto cuenta. Por lo que, hasta el momento tocará empezar a descubrir determinados detalles que quizás hasta ahora no sabíamos que fueran tan destacados.

Estaremos muy pendientes de este giro radical que quizás hasta ahora nadie hubiéramos ni imaginado. Con la mirada puesta a este tipo de elementos que serán los que nos acompañarán en breve. Un cambio que podría convertirse en la antesala de algo más.

Cuando lo que tenemos por delante es una gran reparación, la opinión de los expertos es clara. Aprovechar este motor a la vista para poder realizar otras reparaciones costosas que pueden ser una realidad o no, es algo esencial en estos días que tenemos que contar cada euro, nos puede ayudar a ahorrar en nuestro coche.

Cuando tengas que cambiar la cadena de distribución, aprovecha para renovar todo lo que puedas

Más vale prevenir que curar, en estos días en los que quizás vamos a descubrir la esencia de este tipo de elementos que pueden convertirse en un ahorro considerable, pese al gasto que tenemos por delante. Un cambio de tendencia en la forma de hacer realidad este cambio en la manera de mantener nuestro coche.

Este experto nos explica como ahorrar en reparaciones, pero podemos empezar a tener en consideración algunos cambios que nos servirán para ahorrar un poco más de una manera excepcional. Los expertos de icarstalleres nos hacen un balance de lo que nos cuesta un coche, desde su blog estos resultados pueden cambiarlo todo por completo:

Combustible: lo que realmente te quema el bolsillo. El combustible varía por provincia y momento, pero el precio medio histórico reciente se sitúa alrededor de 1,40 €/litro para gasolina (con variaciones locales entre 1,20 y 1,70 €/l según región y tipo). Si haces muchos kilómetros, esto se come gran parte del presupuesto anual.

Mantenimiento y reparaciones: el coste escondido. Las revisiones, cambios de aceite, pastillas, neumáticos y pequeñas reparaciones suman. Las estimaciones conservadoras ponen el coste sin combustible entre 700 y 1500 € al año, y si incluyes combustible y uso frecuente, el rango puede subir hasta 1700 – 3000 € anuales o más según comportamiento y vehículo. Para vehículos más viejos o con averías, la suma puede ser aún mayor.

La peor cifra la podemos tener al descubrir lo que nos cuesta un coche al año, una cifra que se suma a este elemento: «Seguro: entre 300 y 1200 €/año (perfil y cobertura marcan la diferencia). Impuestos/ITV: entre 50 – 300 €/año según municipio y potencia. Combustible: depende de kilómetros; con 10000-15000 km/año y consumo medio, fácilmente entre 600 – 1500 €/año. Mantenimiento y averías: 350-1500 €/año (varía por edad/km). Sumando todo, tener un coche puede costar entre 1700 y 6000 € al año según uso, modelo y si tienes grandes reparaciones. Algunos estudios y calculadoras de costes sitúan rangos incluso más amplios para coches caros o flotas».

Un precio que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve, en estos días en los que nos preguntamos cómo ahorrar, será casi imposible conseguir este tipo de detalles que serán esenciales. Ganaremos un plus de buenas sensaciones de la mano de este cambio de tendencia que conseguiremos mirando bien cada euro o estudiando alguna que otra estrategia que puede ser esencial.