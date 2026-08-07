Un trabajador de una gasolinera dicta sentencia: «Muchos conductores creen que el combustible más caro es mejor, pero no siempre es así»

Expertos que trabajan en el sector de las gasolineras low cost, los cuales conocen la calidad y el origen de los combustibles que venden, alegan que los combustibles más caros no siempre son los mejores. La afirmación de que los combustibles caros son mejores es un mito urbano.

Responsables de gasolineras low cost argumentan que sus gasolineras de bajo precio venden combustible que recibe los mismos tratamientos y aditivos que muchas otras estaciones. Aseguran que esta percepción se crea como pasa en otros productos, donde asociamos el precio a la calidad, y que el precio de la gasolina generalmente se debe a decisiones empresariales y comerciales.

La realidad de las gasolineras low cost

Para poder entender la realidad de cómo funciona este modelo de negocio de gasolineras de bajo coste, tenemos que entender las diferencias con el combustible de gasolineras normales.

Todas las gasolineras de España reciben el mismo combustible base, que proviene de los mismos centros logísticos administrados por Exolum. Toda la gasolina y el diésel cumplen estrictamente con los estándares mínimos de calidad en la Unión Europea. Y cierto es que, aunque existen diferencias a la hora de añadir los aditivos, ningún combustible de gasolinera legal de España va a romper tu motor ni ensuciarlo de forma inmediata.

Siendo el combustible base el mismo, tenemos que indagar en la diferencia: los aditivos. Las gasolineras low cost usan el combustible base añadiéndole los aditivos obligatorios por ley. Por otro lado, los tradicionales añaden aditivos propios que mejoran la eficiencia, reducen la fricción y mantienen los inyectores limpios a largo plazo.

¿Cuál es la mejor opción?

Las decisiones empresariales a las que se refieren y con las que defienden su modelo de negocio los responsables de gasolineras low cost son gasolineras automáticas, sin personal en pista y con estructuras de costes bajas. Puede ser que ciertas gasolineras añadan los mismos aditivos que una aparentemente tradicional; eso depende de la gasolinera.

Las tradicionales generalmente tienen empleados, tiendas físicas, programas de fidelidad, servicios como lavado con el que encarecen el coste operativo. La mayoría de las gasolineras tradicionales venden un combustible de mayor calidad que la gran parte de las de bajo coste, por lógica de costes. Aunque puede existir ciertas de bajo precio que reduzcan márgenes y añadan algunos aditivos para mejorar su calidad del combustible vendido.