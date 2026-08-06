Recibe una multa de 100 euros por indicar el accidente con la baliza V-16 y no tener visible la V-13 obligatoria

Las vacaciones de verano producen que numerosos conductores se lancen a las carreteras para disfrutar de unos días de descanso. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que durante el mes de agosto se registren alrededor de 54,5 millones de desplazamientos de largo recorrido. Estos desplazamientos, dedicados al disfrute, generan que se refuercen los controles para garantizar la seguridad vial. A su vez, Tráfico avisa que este verano tendrá una gran importancia el cumplimiento de las normas de señalización en caso de incidencia y el uso correcto de los elementos obligatorios del vehículo.

¿A quién afecta la multa de 100 euros?

Dentro de todo el desglose de multas de tráfico, una de las más habituales se relaciona con la L del conductor novel. La normativa obliga a quienes obtienen el permiso de conducir a colocar la señal V-13 en la parte posterior izquierda del vehículo durante el primer año de carnet. Por lo tanto, no llevar esta señal, colocarla en un lugar poco visible o ponerla de manera incorrecta supondrá una multa de 100 euros. Aunque, mantener la L después de ese primer año también podría ser motivo de sanción. Las autoridades consideran estos casos como un acto de información errónea para el resto de usuarios de la vía. Estas confusiones se suelen producir cuando varios miembros de un mismo núcleo familiar comparten el mismo coche.

El caso de las bicicletas

Otro aspecto que vigilarán los agentes de tráfico este verano será el transporte de bicicletas. Por eso, cuando un portabicicletas o cualquier otra carga sobresale por la parte trasera del vehículo, la legislación obliga a colocar la placa reflectante V-20. Esta señal alerta al resto de conductores de las dimensiones reales del coche. Además, si la carga sobresaliera por el lateral, existen límites máximos permitidos que no deben superarse para evitar poner en riesgo la seguridad de la vía.

@guardia_civil_navarra ¿Es obligatoria la señal V-20 en los porta bicicletas 🚲 ? ✅ SÍ, en todos los casos La V-20 es un panel cuadrado y con franjas diagonales y alternas de color blanco y rojo 1️⃣ señal 👉🏻Si el objeto transportado es inferior el ancho máximo del vehículo por la parte de atrás (incluyendo los espejos retrovisores), se colocará una única señal V-20 (en el extremo de la carga y perpendicular al eje del vehículo) 2️⃣ señales 👉🏻 si la carga transportada sobresale longitudinalmente ocupando toda la anchura del vehículo (incluyendo los espejos retrovisores), el coche tendrá que llevar 2️⃣ señales V-20 en la parte trasera, colocadas transversalmente en cada extremo de la mercancía de tal manera que formen una geometría de “V” invertida ♬ Sunrise – Official Sound Studio

El caso de las cargas mal señalizadas

En el momento que una persona no instala la placa V-20 cuando es obligatoria, puede conllevar una multa de hasta 200 euros. Esta sanción no supone la pérdida de puntos pero derivaría en la inmovilización del vehículo hasta que se solucione la infracción. Al mismo tiempo, se puede imponer la misma cuantía a las personas que transporten bicicletas u otros objetos dentro del coche sin sujetarlos correctamente. Por lo tanto, una carga mal asegurada puede desplazarse durante un frenazo brusco y aumentar el riesgo de lesiones para los ocupantes.

La novedad: la baliza V-16

La DGT recomienda la utilización de la baliza V-16 para señalizar averías o incidencias en carretera. Un objeto protagonista dentro de las medidas para garantizar la seguridad vial. Por eso, las autoridades recuerdan revisar el vehículo antes de iniciar el viaje, respetar los límites de velocidad y cumplir con la normativa vigente para disfrutar de unos desplazamientos seguros, evitando las sanciones.