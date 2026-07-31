Este es el radar que más multas pone en toda Andalucía: está en Málaga y ha registrado más de 45.000 denuncias en 2025

Con el mes de agosto a punto de empezar y muchos coches preparándose para la operación salida. no se nos olvida que la velocidad sigue siendo uno de los principales focos de control en las carreteras españolas, con tramos donde los radares no dejan de sumar sanciones. Es lo que ocurre en la Costa del Sol, una zona con tráfico constante durante todo el año y picos muy marcados ahora que estamos verano. Andalucía, de hecho, vuelve a colarse entre las comunidades con más dispositivos activos dentro del ranking nacional.

En ese mapa hay un punto que sobresale claramente. Está en Málaga y no es precisamente nuevo en estas listas. Aunque ha bajado el número de denuncias respecto a años anteriores, sigue siendo el radar que más multas pone de toda Andalucía. Además, continúa entre los más activos de España, algo que tiene mucho que ver con su ubicación en plena A-7, una de las vías más transitadas del sur. Los datos salen del informe que publica Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que cada año revisa cuáles son los radares que más sancionan en el país. Pero más allá del ranking, el estudio sirve para ver cómo se comportan estos puntos con el paso del tiempo y qué está cambiando en la circulación, más allá de la sensación que puedan tener los conductores.

El radar más activo de Andalucía está en Málaga

El radar que lidera Andalucía está en el kilómetro 968 de la A-7, a la altura de Rincón de la Victoria, en dirección a Málaga capital. En 2025 ha tramitado 45.050 denuncias por exceso de velocidad, lo que lo sitúa además en la quinta posición a nivel nacional, sólo por detrás de varios dispositivos repartidos por provincias como Valencia o Alicante.

Es una cifra alta, pero inferior a la del año anterior ya que en 2024 este mismo radar superó las 67.000 multas, y aunque no existe explicación para el descenso, puede influir que muchos conductores ya conocen el punto, o simplemente cambios en el tráfico a lo largo del año. Aun así, sigue siendo uno de los tramos más controlados de la red andaluza. La A-7 concentra mucho volumen de vehículos y, en momentos como ahora el verano o los fines de semana, la intensidad de circulación se dispara, lo que también se traduce en más vigilancia y más sanciones.

Málaga tiene más radares con más multas

El protagonismo de Málaga no se queda en un único punto. De hecho, la provincia concentra varios de los radares más activos de Andalucía. Otro de ellos, también en la A-7, se encuentra en el kilómetro 978, en la entrada a la capital desde la zona este. Este dispositivo ocupa el séptimo puesto en el ranking nacional tras haber tramitado 42.088 denuncias en 2025.

En este caso, la tendencia es la contraria. El número de sanciones ha aumentado con respecto a 2024, cuando se registraron algo más de 33.000 multas. Es decir, este tramo no sólo sigue siendo conflictivo, sino que además ha ganado peso dentro del mapa de radares más activos del país. A estos dos se suma un tercer cinemómetro relevante en la provincia, situado en la MA-20, en la zona de Valle Inclán, dentro de la ciudad de Málaga. Durante el último año ha contabilizado 20.320 denuncias, una cifra inferior a la del ejercicio anterior, cuando superó las 33.000. En conjunto, estos datos sitúan a Málaga como la provincia andaluza con mayor presencia de radares multones.

Cuánto dinero generan las multas de tráfico

Más allá del número de denuncias, el informe también pone el foco en la recaudación. En toda España, los radares de la DGT generaron en 2025 un total de 246,8 millones de euros, una cifra récord que supone un incremento del 14% respecto al año anterior. Según Automovilistas Europeos Asociados, este aumento no se debe tanto a que los conductores infrinjan más las normas, sino a la instalación de nuevos dispositivos.

En la provincia de Málaga, los ingresos por sanciones de tráfico alcanzaron los 28,39 millones de euros, ligeramente por encima de los datos de 2024. Sin embargo, si se analizan únicamente las multas por exceso de velocidad, se observa una caída significativa: 12,64 millones frente a los más de 14 millones del año anterior. Este contraste refleja que, aunque el sistema sancionador sigue siendo muy activo, hay matices en su evolución. Al mismo tiempo, la DGT continúa ampliando sus herramientas de control con radares móviles y dinámicos, más difíciles de detectar, con la intención de reforzar la seguridad en carretera.

Qué multas te puede poner la DGT por exceso de velocidad

Superar los límites de velocidad no se queda solo en una multa económica. En función de lo grave que sea la infracción, también puede suponer la pérdida de puntos del carné de conducir. Las sanciones, en términos generales, se mueven entre los 100 y los 600 euros, mientras que la retirada de puntos suele ir de 2 a 6, según el exceso detectado. Y hay un detalle que muchos conductores tienen en cuenta: si se paga la multa dentro del plazo voluntario, los primeros 20 días naturales desde que se notifica, el importe se reduce a la mitad. Eso sí, acogerse a este descuento implica no recurrir la sanción, por lo que en la práctica se da por cerrada.