¿Qué consume menos, conducir con las ventanillas bajadas o con el aire acondicionado? Los expertos desmienten el mito

Cuando llega el verano y las temperaturas se disparan, muchos conductores se hacen la misma pregunta antes de iniciar un viaje por autopista: ¿es más eficiente encender el aire acondicionado con las ventanillas cerradas o apagarlo y circular con todas las ventanillas bajadas?

Durante años ha circulado la creencia de que evitar el climatizador siempre supone un importante ahorro de combustible. Sin embargo, la realidad es bastante más compleja y depende, sobre todo, de la velocidad a la que se circula.

¿Es mejor conducir con las ventanillas bajadas o con el aire acondicionado?

Según el mecánico Juan José Ebenezer, encender el aire acondicionado o el climatizador del coche aumenta ligeramente el consumo de combustible, aunque asegura que se trata de una diferencia tan pequeña que, en la práctica, apenas se nota. La razón no está en la velocidad del ventilador ni en la temperatura seleccionada, sino en el compresor del sistema de climatización. Esta pieza es la encargada de hacer circular el gas refrigerante por todo el circuito y, para funcionar, necesita la energía que le suministra el motor.

Según pruebas realizadas por los expertos del club automovilístico alemán ADAC, en carretera, manteniendo una velocidad aproximada de 100 km/h, utilizar el aire acondicionado aumenta el consumo de combustible en torno a 0,3 litros cada 100 kilómetros. Sin embargo, al circular por ciudad, el uso del aire acondicionado en trayectos cortos puede elevar el consumo hasta un 20 %. En un vehículo cuyo gasto medio sea de 5 litros cada 100 kilómetros, eso supondría aproximadamente un litro adicional por cada 100 kilómetros recorridos.

En este contexto, algunos conductores creen que bajar las ventanillas en carretera siempre ayuda a ahorrar combustible, pero no es as, ya que el aire que entra en el habitáculo altera la aerodinámica del vehículo y aumenta la resistencia al avance, obligando al motor a realizar un mayor esfuerzo. Las mediciones del ADAC muestran que circular a unos 100 km/h con las dos ventanillas delanteras bajadas aumenta el consumo alrededor de 0,2 litros por cada 100 kilómetros.

Si el coche consume entre cinco y seis litros cada 100 kilómetros, ese incremento representa aproximadamente un 3 o un 4% más de combustible. En autopista y autovía, donde la velocidad máxima permitida es de 120 km/h, esta cifra se eleva hasta un 5 o un 6% adicional. En un vehículo con un consumo medio de 5 l/100 km, esto puede traducirse en cerca de 0,5 litros más por cada 100 kilómetros.

Teniendo todo esto en cuenta, ¿cuál es la mejor alternativa? Cuando se circula por debajo de 80 km/h, abrir las ventanillas es la opción más eficiente según los expertos, ya que la pérdida aerodinámica es prácticamente insignificante y se evita el consumo extra del compresor del aire acondicionado. En cambio, por encima de 80 km/h ambas opciones generan un consumo adicional similar. Sin embargo, utilizar el aire acondicionado suele ofrecer un mayor confort, ya que reduce el ruido del viento y evita las corrientes de aire dentro del habitáculo.

Cómo utilizar el aire acondicionado

En plena época estival, Confortauto Hankook Masters ofrece algunos consejos para poder utilizar el aire acondicionado o el climatizador sin que se dispare el consumo de combustible. Lo primero a tener en cuenta es que, cuanto más calor haga dentro del coche, más combustible gastará el sistema de aire acondicionado al ponerse en marcha. Por eso, los expertos insisten en la importancia de reducir manualmente la temperatura; un truco muy sencillo consiste en bajar la ventanilla de la parte trasera opuesta al conductor y abrir y cerrar la puerta del conductor varias veces.

Una vez alcanzada la temperatura deseada, conviene activar la entrada de aire exterior para reducir el consumo de combustible. Respecto a la temperatura, debe oscilar entre los 21º y los 23º. Por debajo de esos límites, el gasto de combustible puede suponer un incremento del 30%. Finalmente, es esencial limpiar el filtro del aire y sustituirlo cuando sea necesario, ya que un filtro sucio no enfría correctamente y consume más combustible.

La Dirección General de Tráfico recuerda que conducir con temperaturas elevadas en el interior del vehículo puede afectar de forma importante a la seguridad. De hecho, circular con una temperatura interior de unos 35 ºC puede tener un efecto similar al de conducir con una tasa de alcoholemia de 0,5 g/l en sangre, según recoge la Revista DGT.

Antes de salir, es recomendable revisar el vehículo y planificar el viaje con antelación. El organismo dirigido por Pere Navvaro aconseja evitar las horas centrales del día, especialmente entre las 13:00 y las 17:00 horas, cuando suelen registrarse las temperaturas más elevadas. También es aconsejable realizar paradas frecuentes. En viajes largos, se recomienda descansar unos 20 minutos cada dos horas o cada 150-200 kilómetros. La hidratación es otro punto clave, ya que un conductor deshidratado puede experimentar cansancio, pérdida de concentración, dolor de cabeza o menor capacidad de reacción.