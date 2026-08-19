Juan José Ebenezer, mecánico: «Todo el mundo para el coche con el aire acondicionado puesto y eso está mal»

Durante los meses de verano, el aire acondicionado del coche se convierte en uno de los sistemas más utilizados. Sin embargo, su uso suele estar acompañado de determinados errores que, con el tiempo, pueden provocar la aparición de averías y acabar suponiendo un gasto para los conductores. Precisamente sobre este asunto se ha pronunciado el mecánico Juan José Ebenezer, quien advierte que muchos conductores paran el vehículo sin desconectar previamente el aire acondicionado, un hábito que podría tener consecuencias sobre el sistema a largo plazo.

«El riesgo de sufrir un accidente se incrementa hasta el 20% si conducimos con una temperatura elevada. Por ejemplo, conducir con 35 grados provoca que el conductor deje de percibir el 20% de las señales de tráfico. También hace aumentar sus errores alrededor del 30%. Con el calor, la visión empeora, por lo que podemos sufrir un deslumbramiento: alrededor de 3.500 accidentes en España están relacionados con esos momentos en los que dejamos de ver la carretera», recuerda la DGT. Pero las temperaturas elevadas no solo pueden resultar incómodas para quienes conducen, sino que también someter a distintos componentes del coche a un esfuerzo adicional y favorecer la aparición de averías..

El truco para el aire acondicionado del coche que debes conocer

Juan José Ebenezer ha compartido en un vídeo de TikTok un sencillo consejo para cuidar el aire acondicionado del coche, reducir la posibilidad de que aparezcan malos olores y prevenir futuras averías.

La recomendación está relacionada con un momento tan habitual como parar el vehículo. Muchos conductores llegan a su destino, detienen el motor y dejan que el sistema de climatización se apague al mismo tiempo. Sin embargo, Ebenezer propone cambiar éste sencillo gesto antes de parar el coche: desconectar el compresor del aire acondicionado unos segundos antes, pero mantener encendido el ventilador.

La explicación tiene que ver con el funcionamiento e este sistema. Cuando el aire acondicionado está enfriando el habitáculo, el evaporador alcanza una temperatura baja y puede generar cierta condensación. Por eso es habitual observar agua bajo el coche después de utilizar el sistema durante un periodo prolongado. La cuestión aparece cuando parte de esa humedad permanece en el interior del sistema una vez que el vehículo queda estacionado.

El mecánico recomienda, por tanto, no apagar todo el sistema de climatización de manera inmediata. «Solamente que apagues el botón del compresor durante unos segunditos antes de parar el coche», explica. Durante esos instantes, el ventilador continúa impulsando aire y puede ayudar a disminuir parte de la humedad que permanece alrededor del evaporador antes de apagar completamente el vehículo.

No es necesario, por tanto, pasar varios minutos con el calor del exterior antes de llegar a casa. La idea consiste simplemente en incorporar este pequeño gesto durante los últimos segundos del trayecto. En aquellos vehículos que cuentan con un botón específico de A/C, se puede desactivar mientras la ventilación permanece encendida. Después, se puede parar el motor con normalidad.

Según explica el mecánico, esta sencilla práctica podría aportar diferentes beneficios. Uno de ellos está relacionado con el mantenimiento del propio sistema de climatización. Ebenezer asegura que este procedimiento ayuda a «conservar mejor el aire acondicionado del coche», al permitir que el ventilador siga funcionando durante unos instantes después de desconectar el compresor.

Otro de los motivos para poner en práctica este consejo está relacionado con los malos olores que pueden aparecer al encender el climatizador. La humedad, junto con la suciedad que se puede acumular en determinadas partes del sistema, puede crear condiciones favorables para microorganismos y terminar generando olores desagradables cuando el aire vuelve a circular por el habitáculo.

El truco de las ventanillas

Cuando un vehículo está aparcado bajo el sol, la temperatura en el habitáculo puede superar fácilmente los 60 grados. Además del intenso calor, algunos materiales plásticos y revestimientos liberan compuestos volátiles que se concentran en el interior. Según el mecánico, muchas personas encienden el aire acondicionado y cierran inmediatamente todas las puertas y ventanillas, lo cual es un gran error.

Lo más recomendable es dejar que el aire circule durante unos instantes antes de comenzar el trayecto. Abrir las ventanillas mientras el climatizador empieza a funcionar facilita la salida del aire caliente y ayuda a que el interior del habitáculo alcance una temperatura agradable en menos tiempo. Juan José explica que inhalar ese aire de forma ocasional no implica necesariamente un riesgo para la salud, aunque es preferible minimizar la exposición siempre que sea posible.

Finalmente, de cara a los desplazamientos vacacionales, también recuerda la importancia de revisar el estado general del vehículo antes de iniciar un viaje. Además de comprobar la presión de los neumáticos, el nivel de aceite y otros elementos mecánicos, conviene asegurarse de que el sistema de climatización funciona correctamente.