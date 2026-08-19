¿Tu coche tiene más de 10 años? Todo lo que deberías comprobar antes de emprender un viaje largo

El parque automovilístico español continúa envejeciendo. La edad media de los turismos vuelve a crecer hasta alcanzar los 14,6 años de antigüedad, según el Informe Anual 2025 elaborado por ANFAC. Hoy en día, cerca de la mitad de los turismos que circulan por las carreteras españolas tienen más de 15 años, mientras que casi dos de cada tres superan los 10 años. En términos absolutos, 12,9 millones de turismos cuentan con más de 15 años de antigüedad, de los 26,7 millones que hay matriculados en nuestro país.

José López-Tafall, director general de ANFAC, señala que «la radiografía del parque automovilístico muestra que España avanza a distintas velocidades. Mientras algunas comunidades están renovando su parque con mayor intensidad, otras continúan acumulando vehículos cada vez más antiguos. La entrada de nuevos vehículos en el parque no solo es una cuestión de descarbonización, también supone mejorar la seguridad vial, reducir el consumo energético y facilitar el acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías de movilidad».

Los elementos del coche que debes revisar antes de salir de viaje

El sistema de ventilación y climatización merece una revisión, teniendo en cuenta la importancia de mantener limpios los filtros y sustituirlos cuando corresponda para que el aire circule correctamente. Además de favorecer el funcionamiento del sistema, esta medida ayuda a reducir la presencia de polvo e impurezas en el habitáculo, algo fundamental para personas alérgicas y con problemas respiratorios.

Por otro lado, conviene revisar los principales líquidos antes de emprender un viaje, ya que una pérdida, evaporación o deterioro de algún conducto puede provocar que los niveles no sean los adecuados. Entre los elementos que se deben comprobar se encuentran el líquido refrigerante, el aceite del motor, el líquido de frenos y el líquido limpiaparabrisas. Si alguno presenta un nivel anormalmente bajo, es hay que encontrar la causa antes de ponerse en carretera.

La iluminación es otro de los elementos fundamentales para circular con seguridad. Antes de realizar un viaje conviene comprobar que funcionan correctamente las luces de circulación diurna, cruce, carretera, posición, freno e intermitentes. También hay que revisar el estado de las carcasas de los grupos ópticos, ya que cualquier grieta puede facilitar la entrada de agua o suciedad. Por último, es importante asegurarse de que los faros están correctamente alineados para garantizar una buena visibilidad sin deslumbrar a otros conductores.

Neumáticos

Pedro Álvarez, director de marketing de Michelin, «el neumático es el nexo de unión entre el coche y la carretera, por lo que tiene que ser seguro, duradero y sostenible. Por ello, este elemento de alta tecnología tiene que estar siempre en buen estado y con las presiones recomendadas por el fabricante».

Cuando un coche permanece mucho tiempo inmovilizado, los neumáticos pueden perder presión e incluso sufrir deformaciones. Por este motivo, es recomendable revisarlos antes de volver a circular y, especialmente, antes de realizar un viaje largo. Además de comprobar la presión, siempre en frío, conviene observar que no presenten cortes, grietas, abultamientos o desgastes irregulares. También hay que verificar la profundidad del dibujo, que legalmente no debe ser inferior a 1,6 mm.

Según la DGT, estos son los errores más comunes relacionados con los neumáticos:

Una presión excesiva provoca un desgaste mayor en la zona central de la banda de rodadura, mientras que una presión demasiado baja perjudica especialmente los extremos.

En cuanto a la llanta, utilizar una demasiado ancha o estrecha para el neumático puede acelerar el desgaste de la banda en la zona central y reducir la tracción. Si el desgaste aparece únicamente en uno de los laterales, puede deberse a una alineación incorrecta de los ejes, un problema que puede reducir hasta un 20 % la vida útil del neumático y aumentar el consumo alrededor de un 16 %.

Por otro lado, una erosión irregular del dibujo, conocida como desgaste en forma de dientes de sierra, también puede estar relacionada con problemas en la suspensión o con bloqueos en los frenos.

Finalmente, es fundamental elegir neumáticos que respeten las dimensiones homologadas para el vehículo indicadas en la ficha técnica y que, además, sean adecuados para el uso habitual del coche, la carga que soporta y el tipo de superficies por las que circula.

«Según Bridgestone, más de la mitad de los conductores desconoce cuál es la presión de inflado adecuada para su coches. Todos estos defectos en las cubiertas afectan al agarre, la frenada, la eficiencia energética, la maniobrabilidad del vehículo y a la capacidad de evacuar agua, arena o piedrecillas. En definitiva, unos neumáticos en buen estado determinan la seguridad del vehículo y la de sus ocupantes».

Finalmente, el organismo dirigido por Pere Navarro recuerda la importancia de parar cada dos horas o cada 200 kilómetros, ya que el cansancio es uno de los peores enemigos al volante: aumenta el tiempo de reacción, empeora la toma de decisiones y reduce la visión periférica. También recomienda evitar conducir en las horas centrales del día; conducir con un exceso de calor dentro del vehículo aumenta hasta el 20 % el riesgo de sufrir un accidente.