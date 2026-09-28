Mientras la DGT no deja de instalar radares, un español inventa un artilugio para proteger a los motoristas de los guardarraíles

A la hora de circular por las carreteras españolas, es habitual encontrarse los conocidos guardarraíles o quitamiedos. Estas estructuras metálicas, fabricadas generalmente con una aleación de acero y zinc, empezaron a instalarse en 1971 y, en la actualidad, la mayoría tienen perfiles metálicos en forma de «T» o «H». Si bien están diseñadas para contener los vehículos que se salen de la calzada, aunque su configuración también plantea riesgos específicos para los motoristas.

El principal problema para los usuarios de motocicletas está relacionado con la rigidez de estas estructuras y con su limitada capacidad para absorber la energía generada durante un impacto. En caso de accidente, el motorista puede caer sobre el asfalto y desplazarse por la calzada hasta terminar golpeando contra el sistema de protección, de forma que las extremidades quedan especialmente expuestas al contacto con los elementos metálicos del guardarraíl. En este contexto, diferentes asociaciones de motoristas llevan años reclamando sistemas de protección específicos para este colectivo.

Barrera inteligente y conectada para los motoristas

Ahora, gracias a una colaboración entre la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y la empresa valenciana Metalesa, especializada en soluciones de seguridad para infraestructuras viarias, ha surgido PlugSmart Pro, un dispositivo que convierte una barrera metálica convencional en un sistema inteligente capaz de detectar determinadas situaciones de riesgo y enviar avisos a los usuarios de la vía en tiempo real.

PlugSmart Pro incorpora diferentes luces independientes que funcionan en ambos sentidos de circulación, y su intensidad se puede adaptar a las condiciones meteorológicas y el sistema modifica el color de las señales en función de la gravedad o el tipo de advertencia. De esta manera, se puede utilizar para alertar de diferentes situaciones potencialmente peligrosas, como la presencia de un vehículo circulando en sentido contrario, animales en la calzada u obstáculos que puedan aparecer de forma inesperada.

Una de sus principales características es que el sistema se puede instalar sobre guardarraíles que ya se encuentran colocados en las carreteras, transformando un guardarraíl tradicional en un elemento capaz de transmitir información a los conductores. Las versiones más recientes incorporan además cámaras y sistemas de inteligencia artificial diseñados para analizar el entorno y reconocer diferentes escenarios de riesgo.

El sistema ha recibido reconocimientos relacionados con la innovación y la seguridad vial, entre ellos el Premio Ponle Freno-AXA a la Innovación en Seguridad Vial y el Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación. Además, el proyecto ha contado con el interés de organismos públicos vinculados a las infraestructuras y la seguridad vial. Entre las posibilidades que se han planteado figura su integración con paneles de señalización variable.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), las salidas de vía están detrás de cerca del 36% de las muertes registradas en carretera en España, y buena parte de los accidentes podría detectarse antes de que termine produciéndose el accidente. En la misma línea, un estudio desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia junto con Metalesa señala que alrededor del 60% de las salidas de vía con víctimas graves o mortales presentan un origen identificable que, en determinadas circunstancias, podría haberse detectado mediante sensores y sistemas de alerta en tiempo real.

«Por ejemplo, si hay un atasco en un tramo de entrada a la ciudad, el pretil se ilumina y señaliza el tramo precedente para avisar a los conductores de dicha situación, facilitando así la movilidad y la gestión del tráfico. O, por ejemplo, si se detecta un vehículo aproximándose a una velocidad excesiva, o si hay una persona cruzando un paso de peatones, el pretil también se ilumina alertando para evitar el accidente. Además, este pretil inteligente también es capaz de recoger información de los niveles de CO2 y enviarla, junto con el resto de las variables, a una plataforma de recogida de datos alojada en la nube», apunta Francisco Blanes, investigador del Instituto ai2 de la UPV.

Nuevas normas a partir del 1 de octubre

La cuenta atrás ya ha comenzado para los más de cinco millones de usuarios de ciclomotores y motocicletas en España. A partir del próximo 1 de octubre de 2026, la DGT aplicará una profunda reforma del marco normativo que regula la circulación de estos vehículos, tras la entrada en vigor efectiva del Real Decreto 518/2026.

En primer lugar, es obligatorio el uso de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas, así como de calzado cerrado en todo tipo de vías. Ambas conductas constituyen una infracción grave y están sancionadas con 200 euros. También se permite que las motocicletas circulen por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, siempre que no superen los 30 kilómetros por hora y el tramo esté previamente señalizado.

En el caso de los ciclomotores, los cascos de protección deberán estar obligatoriamente homologados, y no bastará con que estén simplemente certificados. Por su parte, los riders que desarrollen su actividad profesional en motocicleta deberán llevar un chaleco reflectante en todo momento, una obligación cuyo incumplimiento constituye una infracción grave que se sanciona con 200 euros.