Buenas, prácticas y baratas: las 10 motos más vendidas en España en noviembre de 2025

El mercado de la moto en España continúa mostrando crecimientos notables en segmentos muy concretos y un comportamiento que refleja las preferencias de los conductores. El listado de las motos más vendidas de noviembre de 2025 es un reflejo fiel de las preferencias actuales: movilidad urbana eficiente, scooters de 125 como protagonistas y marcas emergentes que ofrecen una gran relación calidad-precio.

Las motos más vendidas en noviembre de 2025 reflejan un equilibrio muy particular entre lo que podríamos llamar los modelos que año tras año encabezan el ranking y nuevas propuestas que se abren paso entre los gigantes japoneses. La irrupción de marcas chinas con modelos cada vez más competitivos, el auge imparable de las motos de estilo adventure y el interés de los conductores hacia las soluciones urbanas eficientes ayudan a componer un listado de lo más revelador.

Las motos más vendidas en noviembre de 2025

Con 652 unidades matriculadas en noviembre y más de 12.000 en lo que va de año, la Yamaha NMax 125 reafirma su dominio absoluto en el mercado. Su éxito se debe a un motor Blue Core muy eficiente, una maniobrabilidad excelente y un equipamiento de seguridad que incluye ABS, además de opciones de conectividad en sus versiones más recientes.

En segunda posición aparece la Honda PCX 125, con 628 matriculaciones en noviembre y más de 9.000 en el acumulado del año. Su diseño futurista, los consumos excepcionalmente bajos y la suavidad de marcha la mantienen como una de las opciones más valoradas del mercado urbano.

El tercer puesto lo ocupa la Zontes 368 G, con 479 unidades en noviembre y más de 7.000 en lo que va de año, confirmando el crecimiento imparable de la marca. Este maxi scooter destaca por su motor potente y una relación calidad-precio difícil de igualar en su segmento.

La SYM Symphony 125 sigue siendo una de las opciones favoritas en movilidad urbana, con 438 matriculaciones en noviembre. Su mantenimiento económico y su ergonomía sencilla la convierten en una herramienta práctica y fiable para usuarios que buscan un scooter funcional sin lujos innecesarios.

En un ranking dominado por scooters, sorprende la aparición de la BMW R 1300 RT, que logra 384 matriculaciones y demuestra que el segmento touring premium mantiene un público muy fiel.

Muy cerca se sitúa la Voge 900 DSX, con 382 unidades matriculadas durante el mes de noviembre, consolidándose como una de las trail más atractivas del mercado actual.

Sólo una unidad por debajo aparece la Voge DS 800 Rally, que con 381 matriculaciones confirma el gran momento de la marca. Más orientada al off-road, ofrece una configuración pensada para el campo, con peso contenido y rueda delantera de gran diámetro.

Entre los scooters premium destaca la Honda Forza 125, que registra 343 unidades en noviembre. Es la opción preferida de quienes buscan un nivel superior frente a los scooters urbanos más básicos.

La Yamaha X-Max 125, con 342 unidades matriculadas, se mantiene como una de las referencias del segmento gracias a su comportamiento deportivo, su diseño robusto y su sensación de calidad.

Por último, la Honda ADV 350 cierra la lista de motos más vendidas en 2025 con 333 matriculaciones. Su mezcla entre scooter y moto trail la convierte en una propuesta única dentro del mercado.

Cifras del sector

«El mercado de las motocicletas cerró el pasado mes de noviembre con un total de 18.189 matriculaciones, lo que supone un incremento del +9,2% respecto al mismo periodo de 2024. Por tipo de uso, el escúter creció un +16% (8.953 uds.), la motocicleta de carretera lo hizo en un +15% (8.623 uds.) y la de campo registró una caída del -56,4% (597 uds.). Por canales de distribución: el particular es el único que registró crecimiento en noviembre con un incremento del +20,4% (16.265 uds.); el de empresa cerró con una caída del -37,3% (1.803 uds.) y el de alquiler con un -57% (121 uds.). En el acumulado, las motocicletas crecen un +11,5% con 223.163 registros.

Los ciclomotores, con 1.483 unidades registradas, crecieron un +56,4% en el mes de noviembre. Este crecimiento se debe fundamentalmente al canal particular que creció un +20,4% (890 uds.) y al de alquiler que, con 548 unidades registradas debido a varias flotas, cerró noviembre en un +1.237%. De enero a noviembre, los ciclomotores se mantienen estables con un ligero crecimiento del +0,2% acumulando 11.897 unidades registradas», detalla ANESDOR.

Para José María Riaño, secretario general de ANESDOR, comenta lo siguiente: «un mes más, los datos del sector de la moto y los vehículos ligeros vuelven a ser positivos, confirmándose que son cada vez más los ciudadanos que ven en estos vehículos una respuesta a la movilidad actual. Llegan fechas en las que aumenta considerablemente el tráfico en las ciudades, y la moto, por el reducido espacio público que ocupa y sus reducidas emisiones, es indispensable más si cabe en estas situaciones, contribuyendo a la descongestión del tráfico, descarbonización y a la mejora de la calidad del aire. Movilidad sostenible y moto van de la mano. Y precisamente porque son fechas en las que aumentan los desplazamientos, desde ANESDOR insistimos en la importancia de la buena convivencia de los diferentes medios de transporte en las vías y en un uso responsable de la moto».