El aviso del director de la DGT, sobre las balizas V-16 obligatorias en 2026: «No habrá prórroga»

La implantación de la baliza V16 conectada a partir del 1 de enero de 2026 ha generado un profundo debate entre los conductores. Sin embargo, lo que muchos no esperaban es que el director general de Tráfico, Pere Navarro, interviniera con un mensaje claro, tajante y sin margen de interpretación: «no habrá prórrogas».

Este dispositivo se presenta como una alternativa más segura a los tradicionales triángulos de emergencia: se coloca sin salir del vehículo y emite una señal visible a un kilómetro de distancia, además de enviar la ubicación del coche detenido a la plataforma digital DGT 3.0. «Los triángulos han cumplido su papel durante 26 años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir atropellos y proteger a quienes se encuentran en una situación de emergencia», afirmó Navarro en una comparecencia reciente.

Obligatoriedad de la baliza V-16 en 2026

La entrada en vigor de la baliza no ha estado exenta de dudas. En los últimos años, muchos usuarios compraron balizas V16 sin conectividad, pensando que serían válidas a largo plazo. Pero no es así. Para cumplir la ley a partir del 1 de enero de 2026, sólo será válida la V-16 conectada, es decir, aquella que incorpore un sistema de transmisión de datos mediante tarjeta SIM integrada. Esto implica que debe cumplir tres requisitos esenciales:

Emisión lumínica visible 360º hasta un kilómetro de distancia.

Geolocalización automática, que envía la posición del vehículo averiado a los sistemas de información de la DGT.

Conectividad garantizada durante 12 años, sin necesidad de contratar servicios adicionales.

Las primeras balizas que salieron al mercado, que sólo emitían luz y no transmitían datos, quedarán obsoletas y no serán aceptadas por la DGT. «Cuando hablamos de la baliza V16 obligatoria, hablamos de la baliza geolocalizada. Las otras no valen. No nos equivoquemos», afirmó Navarro.

Y añade: «la implantación de la V16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial. Permite señalizar sin salir del vehículo, evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía. Los triángulos han cumplido su papel durante veintiséis años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia».

El problema de la noche y las críticas en redes

En los últimos meses, se han viralizado en redes sociales vídeos y comentarios asegurando que la luz de algunas balizas V16 es insuficiente durante la noche. Las dudas crecieron tanto que la propia DGT se vio obligada a intervenir para aclarar varios bulos.La realidad es que sólo los dispositivos homologados pasan pruebas de resistencia lumínica, adherencia y durabilidad. La normativa obliga a que:

Se vean claramente desde cualquier ángulo.

Se mantengan fijos incluso en condiciones climáticas adversas.

Cumplan con una serie de horas mínimas de autonomía.

Tengan garantía de conectividad durante más de una década.

En este sentido, Navarro insistió en que los problemas que circulan en Internet suelen estar vinculados a balizas no homologadas o adquiridas en tiendas sin garantía. «Sólo son válidas las balizas homologadas y publicadas en el listado oficial de la DGT tras superar ensayos certificados. Deben incluir el nombre del laboratorio y el número de certificado grabado en la tulipa. Usar un dispositivo no certificado no es válido ni seguro».

‘Periodo de adaptación’

Cuando el director general declaró públicamente que no existirían prórrogas, lo hizo con un dato contundente: la normativa se aprobó hace cinco años. Para Tráfico, el margen de adaptación ha sido amplio. «Se anunció hace cinco años, no habrá prórroga», subrayó. Aun así, Navarro ha dejado claro que no se prevén sanciones automáticas desde el primer día. Los agentes serán «flexibles» durante los primeros meses de 2026, aunque la obligación jurídica estará activa desde el 1 de enero.

Aun cuando las sanciones no se aplicarán estrictamente desde el primer día, tarde o temprano comenzará a hacerse efectiva. Según la DGT:

Multa de 80 euros: por no disponer de la baliza obligatoria.

Multa de 200 euros: por no señalizar correctamente un vehículo inmovilizado.

Finalmente, Tráfico recuerda que «la V-16 funciona de manera totalmente autónoma gracias una tarjeta SIM integrada, sin necesidad de teléfono móvil ni aplicaciones externas. Las compañías de telecomunicaciones no cobran adicionalmente por este servicio, ya que la normativa garantiza una conectividad mínima de 12 años incluida en el precio del dispositivo.

La baliza se debe guardar cargada en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo y en caso de tener que usarla, se enciende y se coloca desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor. En caso de que no se pueda colocar en el techo del vehículo, como es el caso de los autobuses y camiones, se puede colocar en la puerta del conductor.

Una vez encendida y colocada en lo alto del vehículo, a la vez que emite la señal luminosa, transmite de forma automática la ubicación exacta del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0».