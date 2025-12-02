Un guardia civil habla sobre la baliza V16 y se lía la mundial: «Tenemos dudas»

La baliza V16 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, reemplazando definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia. Este nuevo dispositivo, que se coloca en el techo del coche en caso de avería o accidente, tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de atropellos, especialmente en situaciones de baja visibilidad o en carretera, según la DGT. Sin embargo, distintos sectores, incluidos algunos agentes de la Guardia Civil de Tráfico, dudan sobre su eficacia y aplicación práctica.

Fernando, un guardia civil con más de 15 años de experiencia, ha explicado en un podcast que existen numerosas dudas sobre la baliza V16, tanto para los conductores como para los propios agentes. A su juicio, «tenemos dudas internas y falta de instrucciones» sobre cómo actuar con los conductores que no dispongan de la baliza en sus vehículos. Aunque la medida busca aumentar la seguridad, Fernando considera que su eficacia no está garantizada, ya que en determinados puntos la visibilidad de la baliza puede ser menor que la de los triángulos tradicionales. Además, alerta sobre problemas técnicos relacionados con la conectividad del dispositivo.

La alerta de un guardia civil sobre la baliza V16

La DGT defiende la baliza V16 como un sustituto más seguro que los triángulo. Según el director general de Tráfico, Pere Navarro, «a implantación de la V16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial. Permite señalizar sin salir del vehículo, evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía. Los triángulos han cumplido su papel durante veintiséis años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia».

No obstante, algunos agentes señalan que esto podría generar falsas expectativas: «no vemos que aporte gran seguridad. Puede ser un complemento, pero no sustituye a los triángulos», comenta Fernando. La visibilidad en curvas o cambios de rasante podría ser insuficiente.

Uno de los principales problemas detectados hasta ahora es la falta de información. Fernando asegura que los agentes reciben la información sobre la baliza más por medios de comunicación que por canales oficiales. Asimismo, existen dudas sobre qué modelos están homologados y son válidos para su uso obligatorio.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también se han mostrado críticos con la sustitución de los triángulos por la baliza. Carlos Javier Cantero, coordinador de Tráfico, considera que la eliminación total de los triángulos ha sido precipitada y señala que la V16, aunque útil, no siempre será suficiente para alertar en cualquier situación.

¿Cómo funciona?

Su colocación se debe realizar en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado, garantizando siempre la máxima visibilidad. Si por la altura no es posible acceder al techo, el dispositivo deberá contar con algún medio de fijación, como un imán, que permita colocarlo en la puerta del conductor.

Dado que la baliza cuenta con conectividad, la información del accidente o avería se transmitirá a los vehículos a través de navegadores, aplicaciones de movilidad u ordenadores de a bordo. En el caso de vehículos más antiguos, los Paneles de Mensaje Variable cercanos informarán de la situación.

Para enviar la señal, la baliza incluye un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble. Al activarla y colocarla en el exterior del vehículo, se transmite la ubicación exacta sin necesidad de elementos externos. Además, las compañías telefónicas no cobrarán a los particulares por este servicio de conectividad, que tendrá una disponibilidad mínima garantizada de12 años, contemplada en el precio de venta del dispositivo. Es importante subrayar que la baliza V-16 únicamente transmite la posición del vehículo y no envía información personal ni datos del propio coche.

«La baliza V16 conectada será el único dispositivo de preseñalización de peligro autorizado en España a partir del 1 de enero de 2026, sustituyendo de esta forma a los triángulos de emergencia. Tiene una doble función. Por un lado, avisa a otros conductores mediante una luz intermitente de alta intensidad sobre la presencia de un vehículo detenido. Por otro lado, comunica la ubicación del vehículo a la plataforma de vehículo conectado DGT 3.0 para su información en tiempo real, tanto en los paneles de mensaje variable de la carretera, como a través de los navegadores que incorporan el resto de los vehículos.

Según normativa, la baliza V16 conectada la deberán portar turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables, vehículos destinados al transporte de mercancías y conjunto de vehículos no especiales. En la ubicación de este tipo de balizas será en los puntos más altos de vehículo, preferiblemente en el techo del vehículo. Pero al no ser posible, se podrá colocar en los puntos más altos del lateral donde estemos en el lado del conductor. Esta baliza dispone de un imán que nos permitirá poder adosarlo a cualquier punto del vehículo de zona metálica», detalla la DGT.