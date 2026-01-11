Marlaska confirma las multas por no llevar la baliza V16 y avisa: ya hay fecha para las sanciones

La baliza V-16, obligatoria en todos los vehículos desde el pasado 1 de enero, contará con un periodo de gracia durante el cual los agentes de tráfico no multarán a los conductores por no llevarla, según ha confirmado este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Nuestra intención no es recaudatoria. Los agentes serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo», señaló Marlaska durante su comparecencia, aunque no detalló cuánto durará exactamente esta fase inicial.

Según los datos aportados por Marlaska, cada año unas 25 personas fallecen intentando señalizar su vehículo en carretera. «Todos los que hemos bajado del coche para colocar un triángulo sabemos el peligro que entraña hacerlo», indicó. Por ello, la implantación de la baliza V-16 pretende eliminar el riesgo de bajar del vehículo en carretera. «Se trata de un pequeño dispositivo de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos», detalla la DGT.

Periodo de gracia para la V-16

Marlaska defendió que, pese a las críticas de algunos conductores sobre posibles problemas de visibilidad o riesgos de geolocalización, la baliza no supone un peligro adicional. «Estando este dispositivo conectado, Tráfico sabe automáticamente que hay un vehículo en esa zona y se da aviso a todas las unidades, con lo cual creo que el riesgo disminuye aún más que si ese vehículo no hubiera activado la baliza», explicó.

El ministro también destacó que España es pionera en la adopción de este sistema, respaldado por la Unión Europea, y que otros países europeos observan la experiencia española antes de implementarla. Por ejemplo, Reino Unido y Luxemburgo ya suspendieron el uso de triángulos en autopistas debido a su peligrosidad, siguiendo la decisión española de julio de 2024. Desde la entrada en vigor de la obligatoriedad, unos 3.000 conductores utilizan la V-16 a diario, según los registros de la DGT.

El periodo de gracia anunciado permitirá que los conductores se familiaricen con la obligación sin temor a sanciones inmediatas. «No se trata de decir que serán dos o tres meses, sino de salvar vidas y garantizar la seguridad vial. Eso lo van a determinar la DGT y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, pero no tenemos ningún afán sancionador», señaló.

La nueva baliza que sustituye a los triángulos de emergencia

Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V-16 es el único dispositivo legal para señalizar vehículos inmovilizados o cargas caídas en la calzada, sustituyendo a los triángulos de emergencia. Se trata de una pequeña luz amarilla que emite una señal de alta intensidad de 360º durante al menos 30 minutos y, además, cuenta con conectividad para enviar la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, avisando a otros conductores y aumentando la seguridad en la carretera.

Debemos llevarla siempre accesible, preferiblemente en la guantera, y colocarla en la zona más alta posible del vehículo cuando se produzca una avería o accidente. Lo ideal es el techo, aunque si no se puede, puede colocarse en la puerta del conductor o en otra superficie visible. Al encenderla, no sólo emite luz: también transmite automáticamente la posición del vehículo. Esto permite que otros conductores la vean en sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de carretera, evitando riesgos innecesarios.

El funcionamiento es muy sencillo: solo hay que encender la baliza y colocarla en el exterior del vehículo. Su luz es visible hasta un kilómetro de distancia en condiciones óptimas, y combinada con la geolocalización, proporciona una visibilidad física y virtual que reduce los riesgos de tener que bajar del vehículo para colocar triángulos, una de las principales causas de atropellos en carretera.

Todos los vehículos matriculados en España (turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables y transporte de mercancías) deben llevarla. Para las motocicletas no es obligatorio, aunque se recomienda su uso por seguridad. En caso de avería, se puede colocar en el depósito de gasolina, en el baúl si lo tiene, o en la barra del espejo, siempre buscando la posición más elevada y estable posible.

La V-16 funciona con pilas o batería, según el modelo, y garantiza al menos 30 minutos de luz continua tras su activación. Su autonomía en reposo es de al menos 18 meses, por lo que es importante revisarla y mantenerla cargada. La baliza también es útil en carreteras con curvas o condiciones meteorológicas adversas, como lluvia, niebla o nieve, ya que ofrece una mejor visibilidad que los triángulos tradicionales y alerta de forma anticipada al resto de conductores.

A diferencia de otros sistemas, la baliza sÓlo transmite la ubicación del vehículo cuando se activa y no recoge datos personales ni del propio vehículo. No sustituye al teléfono de emergencias: en caso de accidente o avería grave, los ocupantes deben contactar con los servicios correspondientes, como el 112 o la asistencia en carretera.