Sacrificio histórico en Porsche: uno de sus coches más deseados tiene los días contados y ya sabemos cuál es

La industria del automóvil atraviesa una etapa de profunda transformación impulsada por la digitalización, la descarbonización, el aumento de la competencia y un panorama geopolítico cada vez más complejo. En este contexto, el fabricante alemán Porsche podría fusionar dos de sus modelos más emblemáticos, el Porsche Taycan y el Porsche Panamera, en una única línea de producto. La idea implica integrar ambos modelos dentro de una misma familia.

Gracias a esta estrategia, la marca podría mantener su posicionamiento en el segmento de las berlinas deportivas de lujo, pero optimizando los recursos destinados a desarrollo, ingeniería y producción. El actual consejero delegado de la marca, Michael Leiters, durante la conferencia de prensa anual celebrada en Stuttgart, subrayó: «Aprovechamos los retos actuales como una oportunidad para actuar con mayor determinación. Reposicionaremos Porsche de forma integral, haremos la empresa más ágil y más rápida, y los productos aún más deseables».

Porsche se plantea unir el Porsche Taycan y el Porsche Panamera en un solo modelo

El Panamera fue el primer gran intento de la marca por entrar en el segmento de las berlinas de lujo cuando debutó en 2009. Según Michael Steiner, “el Panamera ha jugado un papel importante en dar forma a los diez últimos años de la historia de la marca. Con sus variantes híbridas de altas prestaciones, ahora es, por encima de todo, un pionero de la electromovilidad».

Por su parte, el Taycan, presentado en 2019, se convirtió en el primer modelo 100 % eléctrico de la marca. En palabras de Oliver Blume, CEO de Porsche, «en otoño de 2019, cuando se inauguró la remodelación de la fábrica y se estrenó el nuevo modelo, todo el mundo sabía que el Taycan sería un acierto. A finales de 2022, ya habíamos entregado el Taycan número 100.000. En 2023, hemos vendido más de 40.000 unidades, durante el último año del ciclo de vida de la primera generación».

La próxima generación del Panamera estaba prevista sobre la nueva plataforma PPC, que también utilizará el futuro Audi A6. Mientras tanto, el sucesor del Taycan debía migrar a la arquitectura eléctrica SSP Sport, una plataforma avanzada del Volkswagen Group diseñada específicamente para coches eléctricos de alto rendimiento. Sin embargo, el desarrollo de esta arquitectura ha sufrido retrasos, lo que ha obligado al grupo a replantear su hoja de ruta tecnológica.

En este contexto, lo más probable es que Porsche mantenga plataformas distintas para las variantes eléctricas y las de combustión, pero bajo una misma identidad comercial. Este enfoque ya se utiliza en otros modelos de la marca. Por ejemplo, el Porsche Cayenne contará en su próxima generación con versiones eléctricas además de las de combustión e híbridas. Eliminar uno de los dos modelos sería una decisión mucho más drástica y podría afectar a la presencia de Porsche en el segmento de las berlinas deportivas de lujo.

Fusionarlos, en cambio, permitiría mantener ambos conceptos sin renunciar a ninguno. Una de las grandes incógnitas es qué nombre comercial mantendría el nuevo modelo si finalmente se produce la fusión. Por ahora, Porsche no ha confirmado oficialmente cuál será el camino elegido. La próxima generación del Panamera debería llegar antes de 2030. El Taycan actual también tendrá sucesor en esa misma década, lo que convierte este momento en el punto ideal para replantear la estrategia.

«Consideramos ampliar nuestra gama de productos para crecer en segmentos con mayores márgenes. Para ello, estamos estudiando modelos y derivados tanto por encima de nuestros actuales deportivos de dos puertas como del Cayenne. Con la Estrategia 2035 queremos sentar las bases para un flujo de caja sosteniblemente fuerte, unos resultados sólidos y unos márgenes apropiados para Porsche», señaló Leitters.

Resultados de 2025

En 2025, la facturación se redujo en a 36.270 millones de euros (2024: 40.080 millones de euros). El resultado operativo descendió de 5.640 millones de euros a 413 millones de euros. Entre otras cosas, esto se debió a gastos extraordinarios por valor de unos 3.900 millones de euros, relacionados con la reorientación de la estrategia de producto y el redimensionamiento de la empresa (unos 2.400 millones de euros), gastos adicionales derivados de las actividades que tienen que ver con las baterías (unos 700 millones de euros) y los aranceles estadounidenses (unos 700 millones de euros).

El beneficio operativo sobre las ventas se situó en el 1,1 % (2024: 14,1 %), lo que se ajusta a la última previsión. El margen EBITDA relacionado con el automóvil se redujo al 13,3 % (2024: 22,7 %), situándose por encima de la última previsión. «Porsche tuvo que hacer frente a enormes retos en todo el mundo en 2025», comenta Jochen Breckner, miembro del Consejo de Dirección como responsable de Finanzas y TI. «Los retos globales y la reorientación de la empresa han lastrado los beneficios de 2025. También en 2026, nuestras medidas de recalibración tendrán efectos puntuales en los resultados por un importe de varios cientos de millones. Aceptamos estas cargas con el fin de garantizar unos márgenes adecuados para Porsche a medio plazo y reforzar nuestra resiliencia a largo plazo».