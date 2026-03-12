Enfado monumental entre los conductores por el cambio en los coches con etiqueta 0: la DGT confirma lo peor

El malestar entre muchos conductores no deja de crecer tras conocerse los últimos cambios que afectan a los coches con la etiqueta 0 emisiones de la DGT. Durante años, estos vehículos han disfrutado de numerosas ventajas en las ciudades españolas, pero algunas administraciones empiezan a replantearse estos beneficios ante el aumento constante de coches eléctricos e híbridos enchufables.

Según la DGT, la etiqueta 0 «identifica a los vehículos más eficientes. Tendrán derecho a esta etiqueta eléctricos de batería (BEV) , eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 km o vehículos de pila de combustible».

La DGT confirma los cambios para los vehículos con etiqueta 0

Si vives en Madrid, es probable que estés acostumbrado a aparcar tu coche 0 emisiones en las zonas verde y azul sin pagar nada y sin límite de tiempo. Tener un eléctrico ofrecía esa comodidad, pero esta ventaja está empezando a cambiar. Aunque en la capital todavía se mantiene, ciudades como Barcelona ya eliminaron este privilegio hace tiempo, y los eléctricos allí pagan como cualquier otro vehículo.

En el ámbito económico también se han producido ajustes para los turismos con la etiqueta 0 de la DGT. Por un lado, el nuevo Plan Auto+ ya no contempla ayudas para instalar puntos de carga domésticos, de forma que los conductores deberán asumir el coste completo de instalar su propio cargador en casa. Por otro lado, tampoco se ha aprobado la prórroga de la deducción fiscal en el IRPF para la compra de coches eléctricos; asta ahora, algunos compradores podían deducirse hasta 3.000 euros en la declaración de la Renta al adquirir un vehículo eléctrico, pero, al menos por el momento, esta medida no se ha renovado.

Carriles VAO

Estos son los principales carriles VAO que ya están en funcionamiento:

Barcelona (C-58, Ripollet–avenida Meridiana). La C-58 cuenta con carriles VAO en ambos sentidos entre Ripollet y la avenida Meridiana, con horarios definidos de entrada y salida en días laborables.

Granada (GR-3211). En esta vía existen carriles VAO en ambos sentidos.

Islas Baleares (Ma-19). En la autopista Ma-19 funciona un carril VAO entre el aeropuerto de Palma y la ciudad, en sentido hacia Palma.

Madrid (A-6). Se sitúa en la calzada central de la A-6, entre los kilómetros 6 y 20, con sentido reversible y horarios variables según el día y la franja horaria.

Sevilla (Aljarafe–Sevilla). Un carril VAO conecta la zona del Aljarafe norte con Sevilla a través del Puente de la Señorita, con el objetivo de mejorar la movilidad.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, los vehículos con etiqueta 0 podían circular por los carriles VAO, independientemente del número de ocupantes. Sin embargo, la «Resolución de medidas especiales de regulación de tráfico para 2026» prioriza la «alta ocupación del vehículo» frente al «modo de propulsión del vehículo», de manera que el uso de los carriles VAO por parte de turismos con un único ocupante en vehículos con distintivo 0 emisiones, ECO, C o B quedará condicionado a la situación del tráfico y a la señalización que aparezca en los paneles luminosos de mensaje variable ubicados en los accesos a dichos carriles.

Matriculaciones en febrero de 2026

En el caso de los eléctricos, el total nacional ascendió a 22.974 unidades en febrero de 2026, frente a las 13.967 de 2025, lo que representa un aumento del 64,49%. Madrid lidera este crecimiento con 10.950 unidades y una cuota del 47,66%, seguida de Cataluña con 2.894 matriculaciones y un 12,60% del total. Andalucía también destaca con 1.809 unidades y una cuota del 7,87%, mientras que otras comunidades como Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León muestran incrementos superiores al 70% en comparación con el año anterior. Por su parte, Ceuta y Melilla registran cifras más reducidas, con 13 y 12 unidades respectivamente.

En cuanto a los híbridos, el total nacional alcanzó las 46.721 matriculaciones en febrero de 2026, frente a las 39.880 de 2025, un incremento del 17,15%. Madrid vuelve a encabezar la lista con 22.813 unidades y una cuota del 48,83%, seguida de Cataluña con 5.520 unidades y un 11,81%. Andalucía también registra cifras destacadas, con 4.436 vehículos y una cuota del 9,49%. Comunidades como Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León muestran crecimientos importantes, mientras que Baleares y Comunidad Valenciana presentan descensos en comparación con el año anterior. Ceuta y Melilla, con 107 matriculaciones, mantienen una cuota baja pero con un incremento del 35,44%.

En 2026, José López-Tafall, director general de ANFAC, espera que «España continúe avanzando en la movilidad de bajas y cero emisiones. Así lo hemos plasmado en el Plan España Auto 2030 que no es otra cosa que una hoja de ruta para elevar las ventas de vehículos electrificados al mismo tiempo que se fortalece la competitividad de la industria española de automoción que continúa siendo el segundo fabricante europeo y el noveno mundial. El Plan potencia la flexibilidad y pretende ser un vehículo para la atracción de inversiones a nuestro país para continuar afianzando la transformación de nuestras plantas hacia la fabricación de vehículos con enchufe; al mismo tiempo que se acompaña con la colaboración pública tanto estatal como autonómica a la industria de componentes en dicha transformación».