Casi nadie lo ha tenido en cuenta y es un problemón: esto es lo que pasa con las balizas V16 cuando llueve

El 1 de enero de 2026 entró en vigor una de las medidas más polémicas de la Dirección General de Tráfico (DGT): la obligatoriedad de las balizas V16 en sustitución a los tradicionales triángulos de emergencia. Sin embargo, desde entonces, no han parado de surgir de problemas con su uso, y uno de los más comentados por los conductores es que no están preparadas para la lluvia. La normativa establece que estos dispositivos deben cumplir con el protocolo IP54 de protección antipolvo y lluvia. Pero, ¿qué quiere decir esto?

El protocolo establece un nivel mínimo de protección frente al polvo de 5 sobre 6, mientras que el de agua es de 4 sobre 9. Por lo tanto, son extremadamente sensibles a la lluvia. De hecho, el nivel de protección 4 se suele utilizar en aquellos objetos que suelen estar a la intemperie, pero protegidos de la acción directa del agua, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre con las balizas V16 en jornadas de fuertes lluvias? El agua puede provocar que los circuitos y componentes del interior del dispositivo se oxiden y se estropeen.

El problema de las balizas V16 cuando llueve

La DGT establece que estos dispositivos deben tener las siguientes características: el sistema óptico está diseñado de forma que la luz cubre un campo de visibilidad horizontal de 360 grados y en vertical un mínimo de ± 8 grados hacia arriba y hacia abajo. La intensidad luminosa es, en el grado 0, entre 40 y 700 candelas efectivas, y en los grados ±8 entre 25 y 600 candelas efectivas, manteniéndose dicha intensidad durante al menos 30 minutos. El tiempo de encendido, “ON time” según se define en el Reglamento de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) 65, es como máximo 0,4/frecuencia de destello, y el tiempo de apagado, «OFF time,» es como mínimo de 0,1 segundos.

Asimismo, el tiempo entre destellos inmediatamente consecutivos (Δe) para señales luminosas consistentes en grupos de varios destellos es el definido en el anexo 5 del Reglamento ECE 65. El grado de protección IP es al menos IP54, y el equipo está diseñado para quedar estable sobre una superficie plana, sin desplazarse frente a una corriente de aire que ejerza una presión dinámica de 180 Pa en la dirección más desfavorable para su estabilidad. La frecuencia de destello está entre 0,8 y 2 Hz, garantizándose el funcionamiento de la luz a temperaturas de −10 ºC y 50 ºC.

Según el director general de Tráfico, Pere Navarro, «la implantación de la V16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial. Permite señalizar sin salir del vehículo, evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía. Los triángulos han cumplido su papel durante veintiséis años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia».

Códigos IP

Los códigos IP (Ingress Protection) son un estándar internacional que indica el nivel de protección que ofrece un dispositivo, como las balizas V16, frente al polvo, el agua y otros elementos externos.

Resistencia frente al polvo

IP1: objetos con un diámetro mayor a 50 mm

IP2: objetos con un diámetro mayor a 12 mm.

IP3: objetos con un diámetro mayor a 2,5 mm.

IP4: objetos con un diámetro mayor a 1 mm.

IP5: protección contra polvo.

IP6: a prueba de polvo.

Resistencia al agua

IPx0: sin protección.

IPx1: goteo de agua desde 200 mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm³ por minuto).

IPx2: goteo de agua durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm³ por minuto). Cuatro pruebas, una por cada giro de 15° tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo.

IPx3: agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 80-100 kN/m² durante al menos 5 minutos.

IPx4: chorros de agua a un promedio de 10 litros por minuto, una presión de 80-100 kN/m² durante 5 minutos como mínimo.

IPx5: chorros de agua desde una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto, presión de 30 kN/m² durante al menos 3 minutos y a una distancia de 3 metros o superior.

IPx6: chorros muy potentes de agua. Agua arrojada a chorros por una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a razón de 100 litros por minuto, a una presión de 100 kN/m² durante no menos de 3 minutos y a una distancia igual o mayor a tres metros.

IPx7: inmersión completa en agua a un metro de profundidad durante 30 minutos.

IPx8: inmersión completa y continua en agua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante, siempre que las condiciones sean más duras que para el valor 7.

Finalmente, la DGT recuerda: «Cuando llueve, el riesgo de sufrir un accidente aumenta hasta un 70% según varios estudios.Con el asfalto mojado, la adherencia de los neumáticos es menor y necesitamos más metros para detener nuestro vehículo».