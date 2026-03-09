Coches Z COCHES

Qué es el intercooler del coche y para que sirve

Descubre qué es el intercooler del coche y para qué sirve

Qué es el efecto giroscopio de una moto: cómo funciona y para qué sirve

Motor del coche.

Los coches contienen un sinfín de piezas que actúan con diferentes funciones para conseguir una conducción segura y perfecta. En las próximas líneas nos centraremos en explicar qué es un intercooler y qué funciones tiene, además de detallar cómo funciona, aclarar si se puede conducir con esta pieza rota o cuál es el precio de sustitución, entre otros casos.

Qué es el intercooler

El intercooler del coche es un elemento que se utiliza principalmente en motores con turbo o que contienen un compresor para enfriar el aire que ingresa directamente en el motor. Esto ayuda a que se pueda quemar mucho mejor el combustible, lo que generará a su vez una mejor. potencia, eficiencia y fiabilidad en este elemento esencial del vehículo. En resumidas cuentas podemos decir que es como una especie de radiador del turbo y ayudará en todo momento a que el motor rinda en perfectas condiciones.

 

Cómo funciona el turbo intercooler

Llegamos al punto donde explicaremos cómo funciona el turbo intercooler. Pues bien, el turbocharger funciona usando los gases de escape que salen del motor para hacer girar  una turbina que comprime el aire que entra el motor, y que enviará a su vez más oxígeno a los cilindros para aumentar la potencia del mismo. No obstante, esta acción calienta mucho el aire al comprimirse, por ello pasa por el intercooler para enfriarlo justo antes de que llegue al motor. Tras esta acción, el aire se volverá mucho más denso y con más oxígeno, permitiendo una mejor combustión, más potencia y mayor eficiencia del motor, es decir: El turbo comprime el aire, el intercooler lo enfría y el motor lo aprovechará mucho mejor y con más calidad.

Precio de sustitución

Esta, seguramente, sea la pregunta que más interese entre los conductores afectados. El precio puede variar dependiendo de las condiciones del mismo, ya sea por el modelo del vehículo y dónde ejecute la acción, pero podría estar en torno a unos 200 y 600 euros. ¿Qué incluye esto? Pues la pieza y la mano de obra del mecánico, que podría ascender según las condiciones y el estado del intercooler. Solo la pieza puede costar alrededor de unos 100 € – 400 €, mientras que la mano de obra suele ser de 50 – 200 €. En general, cuanto más complejo sea desmontar el frontal del coche o acceder al sistema del turbocharger, más caro será el cambio.

Lo más visto

Últimas noticias