Qué es el intercooler del coche y para que sirve

Se puede circular con el intercooler roto

Esta situación, en ciertas ocasiones, se da más de lo que la gente o conductores piensan. Pero… ¿realmente se puede circular de esta forma? La respuesta es sí, en algunos casos, pero no es lo recomendable lógicamente, y lo más sensato sería acudir rápidamente hasta el taller de confianza para poder arreglarlo. ¿Por qué motivo? Si el intercooler está dañado o tiene algunas fugas, el aire que viene procedente del turbocharger no se enfriará de forma correcta o se escapará parte del mismo, lo que provocará una pérdida de potencia, un mayor consumo de combustible y tendrá unas temperaturas mucho más altas en el motor.

Consecuencias de conducir con el intercooler roto

Las consecuencias de circular con un intercooler roto pueden ir desde una pérdida de potencia hasta un mayor consumo de combustible, temperaturas más altas en el motor o un riesgo de avería mucho mayor, entre otros casos que, a continuación, detallaremos.

En primer lugar, habrá una pérdida de potencia al no enfriarse correctamente el aire comprimido, pues el motor lo recibirá menos denso y, por lo tanto, rendirá menos. El consumo de combustible, por otro lado, será mayor, pues se necesitará mucho más para compensar la falta de eficiencia en el motor. Esto también generará unas temperaturas mucho más altas, ya que el aire caliente puede aumentar la temperatura de la combustión.

A su vez, puede haber fallos en el turbo por una fuga o mala presión y, por lo tanto, su funcionamiento puede cambiar más de lo normal (a peor). Por último, y no menos importante, hay que destacar que el riesgo de avería es mucho mayor y, si se usa de esta forma durante bastante tiempo, lógicamente, podría provocar daños en el motor y en otros componentes del mismo y del coche.