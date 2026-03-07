Soy mecánico y estos son los trucos para ahorrar combustible ante la subida del precio de la gasolina

Se cumple una semana del conflicto y los surtidores de España ya reflejan con fuerza la escalada del barril de Brent, que llegó a superar los 90 dólares, en un contexto de tensión internacional y posibles riesgos sobre el estrecho de Ormuz. Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, el diésel ha subido un 12,5% de media desde el inicio de la guerra, mientras que la gasolina se ha encarecido cerca de un 7%.

A pie de gasolinera, en una muestra realizada en seis estaciones del noroeste de Madrid, se detectaron subidas de hasta 22 céntimos por litro en menos de una semana. En el conjunto del mercado, las grandes petroleras han registrado incrementos máximos de 17,2 céntimos en diésel y 9,6 céntimos en gasolina, mientras que las estaciones low cost y las gasolineras blancas han llegado a encarecer el gasóleo más de 22 céntimos de media en algunos casos.

Los mejores trucos para ahorrar combustible

«Está comprobado que entre el 30 y el 50 % del gasto de combustible depende de la manera de conducir de su propietario. Por eso es necesario seguir unas pautas. Por ejemplo, conducir a una velocidad moderada y constante, sin altibajos ni cambios constantes de ritmo, y mantener la distancia de seguridad, lo que nos permitirá circular a una velocidad constante sin tener que ir pendiente del freno. En la salida de los semáforos se debe acelerar de una manera progresiva y cambiar aprovechando el mejor rendimiento del motor.

De lo contrario se va a llegar al siguiente semáforo algunos segundos antes que el resto, pero consumiendo tres veces más. También sería interesante, si es posible, anticiparse y dejar de acelerar al ver a lo lejos un coche, un camión o un autobús que circula más despacio para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible. Esto es mucho mejor que seguir acelerando hasta dar alcance al vehículo que nos precede y frenar para, más tarde, tener que recuperar esa velocidad para lo que el motor tendrá que revolucionarse de nuevo con el consiguiente gasto. Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno», explica la DGT.

Entre las principales claves para ahorrar combustible se encuentra mantener una velocidad adecuada y constante, evitar acelerones y frenazos bruscos y realizar los cambios de marcha de forma correcta. Circular con marchas largas y a bajas revoluciones ayuda a reducir el consumo, especialmente si el vehículo dispone de indicador de cambio o modo «ECO”» También es recomendable una conducción suave, sobre todo al iniciar la marcha, ya que el motor está frío y requiere un periodo de funcionamiento progresivo hasta alcanzar la temperatura óptima. Durante este tiempo, una conducción con un elevado régimen del motor incrementa el consumo.

El mantenimiento del vehículo es otro factor esencial. El buen estado del filtro de combustible evita impurezas y ayuda a que el motor funcione correctamente, reduciendo el esfuerzo y el gasto de carburante. Asimismo, el control de niveles y filtros, la diagnosis del motor y la correcta presión de los neumáticos influyen directamente en el consumo y en las emisiones contaminantes. Una presión inadecuada en las ruedas aumenta la resistencia a la rodadura, obligando al motor a desarrollar más potencia. También la carga del vehículo afecta al consumo: cuantos más kilos haya que mover, mayor será el gasto energético, por lo que conviene transportar solo lo imprescindible y colocar el equipaje en el maletero, evitando resistencias adicionales al aire como la baca.

Otros elementos que incrementan el consumo son el uso excesivo del aire acondicionado, que se recomienda mantener entre 21 y 22 ºC, y la conducción con las ventanillas bajadas, ya que aumenta la resistencia aerodinámica. En cuanto a las paradas, si superan los 60 segundos, es aconsejable apagar el motor para evitar el consumo innecesario en ralentí.

En pendientes, curvas y rotondas, se debe anticipar la conducción, adaptando la velocidad con suavidad y evitando reducir marchas de forma innecesaria. En descensos, es preferible levantar el pie del acelerador y dejar rodar el vehículo con su propia inercia, sin circular en punto muerto, ya que esto es peligroso y menos eficiente. En adelantamientos, se recomienda que sean realmente necesarios y realizados con seguridad, evitando maniobras que apenas aporten ahorro de tiempo pero sí aumenten el consumo.

La conducción eficiente también contribuye a la reducción de la contaminación, ya que disminuye las emisiones de CO2 y otros gases nocivos asociados al efecto invernadero y a problemas de salud. Con los precios de la gasolina y el diésel en máximos históricos, una de las mejores bazas para reducir el consumo de nuestro vehículo, independientemente del tipo de motor, es la conducción eficiente. Un paquete de recomendaciones que permiten ahorrar hasta 500 euros al año, además de reducir las emisiones y alargar la vida útil de nuestro vehículo y de muchos de sus componentes», concluye la DGT.