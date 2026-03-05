Omoda & Jaecoo, la marca más valorada por los concesionarios

Omoda & Jaecco es la marca más valorada por los concesionarios, según la encuesta VCON 2025 elaborada por PwC España en colaboración con Faconauto y presentada este jueves en el Congreso Faconauto 2026. En el informe, que recoge la opinión de 625 concesionarios de turismos pertenecientes a 22 marcas, se incluye que Volkswagen destaca como la marca con mejor evolución, pasando de una calificación de 6,4 a 7,9 en la oleada de este año.

El estudio constata además un aumento claro del optimismo empresarial. El 48% de los concesionarios considera que su concesión valdrá más en los próximos 12 meses, frente al 38% del año anterior. Un 45% cree que mantendrá su valor y solo un 12% anticipa una pérdida.

Por otro lado, la transición tecnológica sigue marcada por la prudencia. A cinco años vista, solo un 26% de los concesionarios cree que la demanda será predominantemente electrificada, mientras que un 45% anticipa que seguirán predominando los vehículos de combustión y un 25% espera un escenario equilibrado entre tecnologías.

En cuanto al equilibrio entre eléctricos puros (BEV) e híbridos enchufables (PHEV), únicamente un 10% considera que los BEV superarán a los PHEV en cinco años. El 54% cree que los PHEV seguirán predominando y un 31% prevé una demanda equilibrada.

Nuevas marcas

El estudio confirma que la entrada de nuevas marcas seguirá condicionando el panorama competitivo. No obstante, el 70% de los concesionarios considera que las nuevas marcas no superarán el 30% de cuota de mercado en el horizonte de diez años.

Entre las razones que explican su crecimiento, los concesionarios de marcas establecidas apuntan principalmente a calidad similar y mejor precio (38%), menor calidad, pero mejor precio (32%) y mejores prestaciones y precio (17%).

En el caso de las redes de marcas nuevas, el 63% atribuye su expansión a la combinación de mejores prestaciones y precio. El VCON 2025 sitúa el foco en los condicionantes internos de gestión. El 61% de los concesionarios identifica los factores operativos -personal cualificado, absentismo, compras y organización- como el principal elemento limitante de la competitividad. Por detrás se sitúan la economía, el mercado y los aranceles (38%), así como la situación global del sector (36%).

Omoda & Jaecoo, la favorita de los concesionarios

La relación entre concesionarios y fabricantes mejora en varios indicadores. El 50% de los concesionarios considera a su marca un verdadero socio, frente al 34% del año anterior, lo que supone un incremento de 16 puntos en la percepción de colaboración con los fabricantes.

También mejora de forma destacada la valoración de los incentivos. La suma de quienes se declaran completamente satisfechos (20%) y con satisfacción alta (30%) alcanza el 50%, frente al 33% del año anterior. Además, el porcentaje de concesionarios nada satisfechos cae del 19% al 8%.

En marketing y publicidad también se registra una evolución positiva, con un 23% de concesionarios completamente satisfechos y un 31% con satisfacción alta. Sin embargo, se observa un deterioro en la percepción de la contribución de las marcas a la competitividad de la posventa, con una caída de 18 puntos en el indicador agregado respecto a la edición anterior.