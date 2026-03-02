El Seat Ibiza ha sido el coche más vendido en España en el mes de febrero de 2026, con 2.601 matriculaciones, lo que se traduce en un 18% más que en el mismo periodo del año anterior, en plena lucha con el Dacia Sandero, que se queda en segunda posición por apenas 10 unidades, tras anotarse 2.591 operaciones en el segundo mes del año.

A continuación, en tercer lugar se ha situado el Toyota C-HR, que ha sumado 2.439 matriculaciones en el segundo mes del año (un 31,9% más). También de forma muy reñida se han posicionado en cuarto y quinto lugar el Renault Clio y el Toyota Yaris Cross, con apenas 43 operaciones de diferencia, hasta alcanzar 2.089 y 2.046 unidades matriculadas.

Completan el top 10 del mercado español, ya por debajo de las 2.000 matriculaciones por modelo, el Renault Captur (1.970 unidades matriculadas), el Peugeot 208 (1.878), el Nissan Qashqai (1.768), el Toyota Corolla (1.713) y el MG ZS (1.694).

Coche más vendido en el mes de febrero

Hasta febrero, el Seat Ibiza también es el coche más vendido, con 4.505 unidades matriculadas, por delante del Dacia Sandero y el Toyota C-HR, que completan el podio con 4.208 y 4.120 anotaciones, respectivamente. El ‘top 5’ de los dos primeros meses del año queda compuesto por el Peugeot 208 (3.933 unidades comercializadas) y el Renault Clio (con 3.400 anotaciones). Mientras, el ‘top 10’ hasta febrero lo conforman el Toyota Corolla (3.388), el Seat Arona (3.340), Nissan Qashqai (3.144), el Toyota Yaris Cross (3.140) y el MG ZS (3.109).

Seat Ibiza

Seat da un paso adelante en su gama urbana con la renovación del Seat Ibiza. Diseñado, desarrollado y producido en las instalaciones que tiene la marca en Martorell (Barcelona), se actualiza para seguir siendo referente en su segmento con una propuesta comercial que refuerza su atractivo.

El nuevo diseño exterior del Ibiza aporta una imagen más moderna, expresiva y vibrante. La parte delantera ha sido completamente rediseñada, incorporando una nueva parrilla hexagonal que enfatiza las proporciones del frontal y refuerza el carácter deportivo. Esta se combina con una rejilla en forma de diamante con acabado mate/pulido que añade sofisticación. El paragolpes trasero del Ibiza también se ha rediseñado.

El habitáculo ha sido rediseñado para ofrecer una experiencia más sofisticada y envolvente. El nuevo acabado en color negro se extiende por los tejidos estampados de los asientos, las inserciones textiles en los paneles de las puertas y los materiales suaves al tacto, elevando la calidad percibida.

El nuevo Seat Ibiza ofrece una conducción ágil y dinámica que, en combinación con los eficientes motores, aportan una respuesta rápida y suave. La gama de motores está compuesta exclusivamente por propulsores de gasolina, todos ellos eficientes y adaptados a las necesidades de cada conductor. Las versiones con cambio manual están exentas del impuesto de matriculación, al quedar por debajo del umbral de emisiones de CO₂.

En términos de seguridad y confort, está equipado con sistemas de asistencia al conductor de última generación, que permiten una conducción semiautónoma de Nivel 2 gracias a la combinación del control de crucero adaptativo (ACC), el asistente de salida involuntaria de carril y el asistente de frenada de emergencia automática (Front Assist), el reconocimiento de señales de tráfico, asistente de ángulo muerto, asistente de luces automáticas de carretera (cortas/largas), o el detector de fatiga, entre otros.