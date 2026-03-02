Faros empañados por dentro: por qué pasa, solución, cómo limpiarlos y cómo afecta a la ITV

Conseguir una buena visibilidad al volante es clave para mantener una mínima seguridad vial y no poner en peligro tu propia vida y la del resto de conductores de la vía. Por ello, es muy importante mantener los faros del coche en buenas condiciones. En ciertas ocasiones, debido a cualquier golpe, se pueden dañar e incluso empañarse por dentro por la lluvia u otras causas. Este segundo caso podría ser más grave, ya que puede provocar otros daños en el sistema eléctrico y en la visibilidad. A continuación, os explicaremos qué puede pasar con los faros empañados, qué solución se puede aplicar y cómo limpiarlos de forma adecuada, entre otros.

Cómo limpiar y reparar unos faros empañados por dentro

Antes de nada, y si nos encontramos con una situación de este calibre, explicaremos cómo limpiar los faros tanto por fuera como por dentro. En primer lugar, identificaremos la causa que ha provocado este empañamiento, y revisaremos si el problema es leve o si existe algún tipo de filtración de agua por un sello en mal estado o grietas en la carcasa. Luego, retiraremos el faro del automóvil siguiendo cada paso que nos indica el manual de instrucciones del coche, así evitaremos causar daños y nuestro trabajo estará hecho con precisión.

Una vez retirado, quitaremos la tapa trasera del faro, que es donde van instaladas las bombillas, y limpiaremos bien el elemento, para su posterior secado utilizando un secador de pelo, por ejemplo, a baja temperatura. También es buena opción dejarlo en un lugar seco y ventilado para eliminar toda la humedad. Por otro lado, limpiaremos la lente interna con un paño de microfibra y alcohol, siempre con cuidado para no rayar nada. Tras su limpieza, revisaremos en todo momento si existen otro tipo de fugas o grietas que puedan generar en el futuro una situación similar. Si existen, reemplazaremos esta pieza por una nueva o sellando con silicona.

Asimismo, es importante reemplazar las juntas deterioradas para asegurar un cierre perfecto. Tras esto, montaremos de nuevo el faro aplicando sellador y lo dejaremos secar con cierta paciencia. Comprobaremos la ventilación y diferentes drenajes del faro y, por último, probaremos la nueva instalación y el correcto funcionamiento de las luces para lograr una visibilidad correcta.

Por qué se empañan los faros del coche por dentro

A continuación, os dejaremos una lista con las posibles causas de por qué se empañan los faros del coche. En primer lugar, por condensación a cambios de temperatura. Otro de los posibles errores son los sellos o unas juntas completamente deterioradas. No nos podemos olvidar de las grietas en la carcasa en la lente, pues estas pequeñas fisuras por golpes o vibraciones o simplemente antigüedad permiten la filtración del agua.

La obstrucción de los orificios de ventilación es otro de los principales motivos por los que sucede el empañamiento de los faros, pues estos están pensados para equilibrar presión y humedad a través de sus respiraderos. De lo contrario, sufre condensación. La lluvia intensa o un lavado a presión también podría generar esta filtración de agua al interior o una instalación incorrecta de las bombillas o tapas traseras.

Qué pasa si voy con los faros empañados por dentro a la ITV

La gran pregunta del millón. Pues bien, si acudes a la Inspección Técnica de Vehículos con los faros empañados por dentro, el resultado de la ITV dependerá del grado de humedad de los mismos y cómo afecte directamente a la iluminación. Una ligera condensación puntual, sin acumulación de agua y sin alterar la intensidad o la luz, normalmente se considera leve y podría no ser motivo de ‘suspenso’.

Sin embargo, si hay agua acumulada o el empañamiento reduce claramente la potencia o distorsiona el haz luminoso, pueden calificarlo como defecto leve o incluso grave, lo que podría implicar inspección desfavorable y obligación de reparar antes de volver. Además, si la humedad ha deteriorado el interior o el sistema eléctrico, el riesgo de fallo aumenta considerablemente y la probabilidad de no superar la inspección es mucho mayor. Por ello, revisa esta pieza con atención si el faro está empañado.