El truco del alfiler que los mecánicos no quieren que conozcas: adiós a ir al taller

No hay más que echar un vistazo a las redes sociales, puesto que han pasado a ser todo un hervidero de ideas para el cuidado y mantenimiento de los automóviles, evitando lo máximo posible las reparaciones en el taller, siendo estos de los contenidos que más se visitan.

Es justo ahí donde es posible encontrar trucos que van a permitir llevar los coches inmaculados como si fuesen recién comprados, así como trucos para no tener problemas cuando haya que pasar la temida prueba de humos en la ITV, además de cómo evitar que haya robos en el coche, y uno bastante especial para el que solo vas a necesitar un alfiler o imperdible.

Con un simple alfiler

Este instrumento de costura vale para limpiar los orificios por los que saldrá agua del parabrisas. El paso de los años hace que tanto el polvo como otros elementos acaban taponando dichas salidas, que son bastante finas, lo que va a provocar que cuando necesitemos agua para la limpieza del parabrisas, casi no salga por estos agujeros tan pequeños.

Estamos ante una maniobra que se tiene que hacer con mucho cuidado, porque si se fuerza es posible que rompamos el alfiler y se vaya a quedar dentro del orificio la punta, por lo que se taponaría para siempre.

No hay que olvidar que en bastantes vehículos, dichos orificios es posible orientarlos con el alfiler hacia el área favorita del parabrisas, de tal forma que se asegure una buena limpieza.

Hablamos de una maniobra que hay que hacer de forma periódica de cara a evitar que la avería que afecte al motor haga que salga el agua, pudiendo llegar a quemarse cuando los orificios se encuentren totalmente taponado s e insistimos en que salga agua.

De esta forma vas a evitar tener problemas en la ITV, puesto que si las salidas de agua no funcionan bien será considerado una falta leve y habrá que arreglarlo para el siguiente año.

Dependiendo del vehículo cambiar el motor que sirve de bomba, en el caso de este mecanismo puede llegar a tener un coste de entre doscientos y trescientos euros, por lo que es conveniente que se tenga presente dicha operación de mantenimiento sencilla que se puede hacer en casa.

Estrategias para ahorrar en reparaciones

En el mundo de la automoción, todos tenemos que lidiar con reparaciones en los vehículos que no esperamos y más todavía con cifras caras que nos van a plantear la duda de si comprar un coche nuevo o invertir en el averiado Por todo esto, es bueno conocer algunas estrategias para ahorrar en reparaciones.

Evitar de cara al mantenimiento del coche en buen estado

Acelerar y frenar con fuerza, puesto que así se desgastan más las piezas.

Conducir sobre baches a gran velocidad, puesto que se daña la suspensión y neumáticos.

Viajar con mucha carga, puesto que se ejerce presión sobre los neumáticos, suspensión o la dirección.

Conducir con el coche en la reserva, puesto que aumenta la necesidad del reemplazo de la bomba de combustible.

¿Qué hay que hacer para tener buen mantenimiento en el vehículo?

Buscar un buen mecánico de tu confianza y visitar siempre al mismo para que lleve el historial del coche.

Lectura del manual del coche para así actuar adecuadamente.

Cambio del aceite regularmente, puesto que mejorará la vida útil del vehículo.

Conducir en base a los límites de velocidad y así se evitan los baches o caminos que estén deteriorados.

Evaluación del funcionamiento de las diversas piezas del coche.

De esta forma no solo se va a garantizar más longevidad del vehículo, también se podrá ahorrar dinero al no tener que adquirir uno nuevo.

¿Cómo reparar una abolladura de manera independiente?

Si la carrocería tiene alguna clase de abolladura superficial, no tienes que ir sí o sí a reparar el coche, puesto que hay un truco casero con el que lo pudes arreglar sin que haya gastos grandes y solo va a requerir de agua hirviendo y un poco de fuerza.

De cara a la eliminación de los golpes con agua caliente, se debe vertir el agua sobre la zona que esté afectada, aplicando presión en la dirección opuesto al golpe, hacia el mismo exterior.

Así va a volver la chapa al sitio originario. Si la técnica no es viable, solo hay que dar una serie de golpecitos sutiles o usar una ventosa, puesto que pueden ser suficientes de cara a revertir el daño en la superficie.

Hay que tener en cuenta que los rayones o rasguños que hay no se van a eliminar, por lo que dicho método solo va a funcionar si la pintura no se encuentra dañada. De la misma forma se hará este truco con guantes para que no haya posibles quemaduras en nuestras manos.