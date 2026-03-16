Si un taller hace mal una reparación de tu vehículo, puedes mover ficha: el mecánico Juan José lo aclara

¿Qué ocurre si acudes a un taller, reparan una avería de tu vehículo, pero al poco tiempo el problema persiste? Ésta es una situación que, por desgracia, miles de conductores han sufrido en alguna ocasión. El mecánico Juan José, a través de un caso en su perfil oficial de TikTok, ha explicado si merece la pena o no acudir a la Policía o Guardia Civil para denunciar un fraude.

«Ahora dicen que le haga otro apaño… ya no, ya no vale, porque el problema es que esto es una chapuza y una mala reparación. Hay chapuzas que se pueden hacer y durar cierto tiempo, pero hay otras que no vas ni a la vuelta de la esquina, cuando podrías hacerlo bien desde el principio». Pero, ¿realmente es una buena denunciar lo ocurrido? Según cuenta Juan José, es una pérdida de tiempo. «Una denuncia por una mala reparación no va a ningún lado», afirma con contundencia.

¿Qué ocurre si un taller hace mal la reparación de tu vehículo?

«Una denuncia por un engaño o por una mala reparación muchas veces no llega a ningún sitio. Si presentas una denuncia y el taller ha cerrado o es insolvente, por mucho que quieras reclamar, no se puede hacer responsable de los daños que haya causado en tu coche. En este caso concreto, el vehículo llevaba un tubo original, pero lo que le hicieron fue un acople con un manguito improvisado. A primera vista podría parecer que no pasa nada, pero la situación cambia cuando se sabe que esa pieza conecta con el radiador de la calefacción, una zona donde apenas hay espacio para trabajar. En algunos coches se puede desmontar fácilmente, pero en otros incluso hay que retirar el salpicadero.

El problema viene porque ese tubo no lleva el sistema de clic original. Para colocarlo tuvieron que introducirlo con muchísima presión y luego asegurar la unión con abrazaderas, probablemente montadas desde el otro lado. Como consecuencia, los conectores se han doblado hacia dentro y ahora la pieza choca antes de entrar y quedar fijada correctamente. Podría pensarse en hacer otro apaño similar al que tenía, pero ya no sirve, porque el fallo viene precisamente de esa chapuza y de una reparación mal hecha desde el principio.

Hay reparaciones improvisadas que pueden durar un tiempo, pero otras no sirven absolutamente para nada, sobre todo cuando se trata de algo que podría haberse hecho bien desde el principio utilizando la pieza original. En este caso habría bastado con montar el tubo correcto con su conector, pero al no hacerlo ahora toca comprar la pieza adecuada, desmontar todo y volver a reparar. El problema ya no es solo el dinero, sino también el tiempo que el coche permanece parado. Y lo peor es que, al haber cerrado el taller, el propietario se queda con el problema encima y sin nadie a quien reclamar».

Las averías más frecuentes

«La falta de cuidado de la mecánica del vehículo sumado al desgaste propio del uso causan averías que afectan al comportamiento y pueden comprometer la seguridad de sus ocupantes. Por ello, el mantenimiento que todo conductor debe realizar a su vehículo es fundamental para circular con seguridad y comodidad, y para garantizar la eficiencia energética del vehículo, con consumos de combustible y emisiones contaminantes ajustadas», detalla la DGT.