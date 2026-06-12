BYD está buscando adquirir una fábrica existente en el sur de Europa para la instalación de su segunda planta de ensamblaje en el Viejo Continente y España se encuentra entre los países favoritos. El fabricante automovilístico chino ya cuenta con una planta en Hungría cuya producción se iniciará a finales de este año, pero busca una nueva ubicación con capacidad extra para adquirirla y reformarla.

Así lo ha confirmado la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, durante el lanzamiento europeo del Dolphin G, en el que ha señalado que el fabricante busca una segunda ubicación en Europa para la producción de coches 100% eléctricos, pero descarta su instalación al preferir una planta ya existente.

Otra fábrica china en España

La directiva china no especificó qué otros países europeos figuran en la lista de candidatos de BYD, ni cuándo se esperaba una decisión sobre la ubicación, pero sí señaló que España se encuentra entre los países preseleccionados.

No obstante, la principal prioridad del fabricante chino es comenzar la producción en su primera planta europea en Hungría durante el cuarto trimestre, aproximadamente un año más tarde de lo previsto. Mientras tanto, el fabricante de automóviles ha suspendido la construcción de una planta prevista en Turquía.

Fuentes de la marca han señalado que los fabricantes de automóviles chinos están buscando fábricas ya existentes en Europa porque las normas propuestas por la UE para la etiqueta made in Europe, que exigen un contenido local mínimo en los automóviles, entrarían en vigor antes de que pudieran comenzar la producción en plantas completamente nuevas.

Además, han confesado que hoy en día no hay tiempo para construir una planta desde cero y lo único que se puede hacer es encontrar un terreno industrial abandonado, adquirirlo y rehabilitarlo.

BYD Dolphin G

Propulsado por la innovadora tecnología híbrida enchufable Dual Mode (DM) de BYD, el Dolphin G DM-i combina en unas dimensiones compactas la practicidad de un coche familiar y la capacidad de recorrer más de 100 km exclusivamente en modo eléctrico, lo que lo convierte en una propuesta única en la categoría de los utilitarios.

A diferencia de los sistemas híbridos enchufables tradicionales, la arquitectura Dual Mode (DM) de BYD prioriza el funcionamiento eléctrico. En la mayoría de situaciones de conducción, las ruedas son impulsadas por el motor eléctrico síncrono de imanes permanentes (que desarrolla 163 CV y 210 Nm). Por su parte, el eficiente motor de gasolina de 1,5 litros y 4 cilindros (95 CV) funciona con la máxima eficiencia posible para mantener cargada la Blade Battery o asistir al motor eléctrico cuando se demanda una fuerte aceleración.

El Dolphin G DM-i se estructura en torno a dos opciones de propulsión diferenciadas por la capacidad de su Blade Battery y por su potencia total combinada. Las versiones Active cuentan con una batería de 7,42 kWh, que ofrece una autonomía 100% eléctrica de 40 km en ciclo combinado y una autonomía total combinada de 1.020 km. Por su parte, los acabados Boost, Comfort y Sport incorporan una Blade Battery de 18,3 kWh, lo que permite extender la autonomía eléctrica hasta los 105 km y la autonomía total combinada hasta los 1.040 km, logrando un consumo ponderado de combustible de tan solo 1,4 l/100 km.

Respecto a los tiempos de carga, las versiones Active incorporan un cargador de 3,3 kW, que permite cargar por completo la batería desde el 15% en poco menos de tres horas. Por su parte, los acabados Boost, Comfort y Sport aumentan esta potencia hasta los 6,6 kW e incluyen capacidad de carga rápida en corriente continua de 39 kW, lo que permite pasar del 10 al 80% del nivel de la batería en sólo 26 minutos. Además, a partir del acabado Boost se incluye de serie la tecnología Vehicle-to-Load (V2L), que transforma el coche en una fuente de energía móvil.