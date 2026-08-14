Juan José Ebenezer, mecánico experto: para que el aire acondicionado del coche funcione mejor «debes ponerlo con las ventanillas bajadas unos segundos»

Cuando un vehículo permanece aparcado bajo el sol durante varias horas, la temperatura en el interior puede superar los 60 °C. En estas condiciones, el aire caliente queda acumulado dentro del habitáculo y tarda más en renovarse, por lo que el sistema de climatización debe realizar un mayor esfuerzo para enfriar el ambiente. El mecánico Juan José ha publicado un vídeo en redes sociales sobre cómo utilizar el sistema de climatización para enfriar el coche: «El aire acondicionado debes ponerlo con las ventanillas bajadas unos segundos para ventilar».

Según explica, uno de los errores más habituales consiste en encender el aire acondicionado y cerrar inmediatamente todas las puertas y ventanillas. De esta manera, el sistema empieza a trabajar sobre el aire extremadamente caliente que se ha acumulado en el interior del vehículo. Por este motivo, el mecánico aconseja mantener las ventanillas abiertas durante unos segundos para facilitar la salida del aire caliente y permitir que el habitáculo se ventile de forma natural. Una vez que se haya renovado parte del aire del interior, es recomendable cerrar las ventanillas para que el sistema de climatización pueda enfriar el vehículo de una manera más rápida y eficiente.

El error más habitual al encender el aire acondicionado del coche

«Una cosa que todos hacéis mal es montaros en el coche, poner el aire acondicionado y cerrar las puertas con todo cerrado. Poner el aire acondicionado así tiene un problema, y es que los coches, con el calor y las altas temperaturas, alcanzan en su interior una temperatura mucho mayor de la que pensamos. Un coche por dentro puede llegar a los 60 grados.

Todo el plástico que hay en el interior, cuando alcanza esas temperaturas, puede desprender un olor característico. Hay gases y sustancias que se liberan y que terminamos respirando. Que no te va a pasar nada o que no te vas a morir de un cáncer por hacerlo no tiene por qué, pero realmente es algo que no deberíamos estar inhalando. Y, sin embargo, cuando ponemos el aire acondicionado, esos olores pueden estar presentes.

No te digo que no pongas el aire acondicionado. Simplemente tienes que cambiar un detalle: poner el aire acondicionado, bajar las ventanillas y dejar que el coche se ventile. Tú vas dentro y no pasa nada, pero esa propia ventilación durante unos segundos va a hacer que el aire que recibas sea directamente más fresquito y, al mismo tiempo, tenga menos concentración de esos vapores producidos por los plásticos que no es recomendable inhalar.

Así que, simplemente, con el coche, las ventanas bajadas y el aire acondicionado puesto, te esperas unos segundos y después subes las ventanillas. A partir de ahí, puedes disfrutar del aire acondicionado con normalidad».

Lejos de desaconsejar el uso del aire acondicionado, Ebenezer insiste en que se puede utilizar con normalidad durante los meses de verano. La clave, según explica, está simplemente en cambiar el orden de algunos pasos. Lo mejor en verano es poner el aire acondicionado, bajar las ventanillas y dejar que el coche se ventile; de esta manera, el sistema comienza a trabajar mientras el aire extremadamente caliente del habitáculo puede salir al exterior junto con parte de los vapores acumulados. Después, una vez ventilado el interior, se pueden subir las ventanillas y utilizar el aire acondicionado con normalidad.

Por otro lado, el olor que se percibe dentro de un coche que ha permanecido varias horas expuesto al sol puede proceder de los diferentes materiales que hay en el interior el habitáculo, como los plásticos del salpicadero, los paneles de las puertas, los asientos y otros revestimientos. Cuando estos componentes están sometidos a temperaturas muy elevadas, pueden liberar pequeñas cantidades de compuestos químicos volátiles. Aunque una exposición puntual no tiene por qué representar un peligro para la salud, Ebenezer considera que reducir la inhalación de estas sustancias es una medida sencilla.

En la misma línea, la DGT señala que «cuanto más calor haya dentro del coche, más combustible gastará el sistema de aire acondicionado al ponerse en funcionamiento. Por eso, es bueno disminuir de forma manual la temperatura del coche. Un truco muy sencillo consiste en bajar la ventanilla de la parte trasera opuesta al conductor y abrir y cerrar la puerta del conductor varias veces. De esta forma, la temperatura bajará hasta diez grados de forma rápida».

Finalmente, advierte de que «conducir con las ventanillas bajadas afecta directamente al consumo de combustible. Este apenas se nota si vamos a menos de 80 km/h (recomendable cuando se circula por ciudad). Sin embargo, cuando el coche supera los 110 km/h, lo mejor es subir las ventanillas y poner el aire acondicionado, para no reducir la aerodinámica del coche y disparar el consumo de gasolina o gasoil. Esto podría suponer un ahorro de 0,3 litros cada 100 kilómetros».