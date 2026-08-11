El aviso de la DGT a los conductores por el eclipse solar en España: «Es necesario abandonar las vías de circulación»

Este miércoles 12 de agosto, España vivirá un acontecimiento único con la llegada del eclipse solar, que al mismo tiempo plantea un importante reto para las carreteras. Es por ello que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha preparado un dispositivo especial ante el fuerte aumento de desplazamientos previsto hacia los mejores lugares de observación.

Este acontecimiento tiene una relevancia especial, ya que es el primer eclipse solar total visible desde la península desde 1912. Además, abrirá un calendario astronómico con una sucesión de eclipses que continuará durante 2027 y 2028, una circunstancia que sitúa a España entre los lugares de referencia para los aficionados a la astronomía.

El problema nace desde el punto de vista de la circulación, que en pleno agosto las carreteras españolas soportan una elevada movilidad por las vacaciones estivales. Las previsiones del Gobierno apuntan a un incremento del tráfico de entre un 30% y un 100%, traducido a unos 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos. Por ello, ya se ha preparado un operativo para vigilar las carreteras, gestionar posibles retenciones y evitar comportamientos que puedan provocar accidentes.

🌓Para observar el #EclipseSolar es necesario abandonar completamente las vías de circulación y estacionar solo en puntos habilitados o donde esté permitido.#EclipseSeguro ℹ️ Consulta el dispositivo especial de la #DGT y todas las recomendaciones 👉🏼https://t.co/GfXYsfrMi9 pic.twitter.com/LrR2p6vba9 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 9, 2026

Lugares para ver el eclipse

Una de las mayores preocupaciones de la DGT es dónde decidirán detener el coche los conductores para ver el eclipse, por lo que ha hecho un llamamiento a todos los que se desplacen en ese momento. «Para observar el eclipse solar es necesario abandonar completamente las vías de circulación y estacionar solo en puntos habilitados o donde esté permitido».

Esto significa que no se puede parar el vehículo en plena carretera ni utilizar los arcenes como improvisados miradores. La recomendación más clara es elegir un lugar autorizado, conocer sus accesos y comprobar el espacio para aparcar. Para ello, las comunidades autónomas han comunicado más de 360 puntos destinados a una observación segura, ante la llegada masiva de visitantes.

Otra cuestión a tener en cuenta es la presencia de peatones. Para su seguridad y la del resto de personas, será necesario reducir la velocidad y extremar la atención, especialmente en carreteras secundarias, donde pueden aparecer personas caminando junto a la calzada o cruzando para acceder a los puntos de observación. Para la vuelta, es aconsejable retrasar ligeramente el regreso para escalonar las salidas y reducir la presión sobre las carreteras cercanas.