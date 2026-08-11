Juan José Ebenezer, mecánico: «Cuando escuchéis un pequeño ruido en el coche id al taller porque las averías económicas se vuelven muy caras»

A veces un pequeño ruido del coche puede desembocar en un problema mayor si no lo llevas al taller en tiempo y forma. El mecánico viral en las redes sociales, Juan José Ebenezer, ha publicado un vídeo que cuenta con miles de visualizaciones avisando a los conductores sobre uno de los problemas más frecuentes en los coches y que puede tener una solución si se coge a tiempo: el desgaste del cárter de un vehículo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los consejos de este mecánico a la hora de tratar tu vehículo.

Quien tiene un coche tiene un tesoro y hay que cuidarlo como oro empañado. El precio de los coches de concesionario subió un 5,6% en el año 2025 y el mercado de segunda mano también creció sobre un 5% en los últimos 12 meses del año. A esto hay que añadir los costes de manutención del vehículo, que también se han incrementado en los últimos años por el aumento del valor de las piezas. A ello hay que sumar la mano de obra de los mecánicos, que no dan abasto ante la falta de profesionales en el sector.

Por ello, ante cualquier pequeño ruido, siempre hay que visitar el taller para evitar que el problema vaya a más y pueda tener una solución peor. Así lo ha avisado en un vídeo publicado en las redes sociales Juan José Ebenezer, fundador de Talleres Ebenezer y que suele publicar vídeos para ayudar a los conductores en las redes sociales, donde cuenta con más de 300 mil seguidores en la plataforma TikTok. Ahí ha subido un vídeo que se centra en uno de los problemas más comunes de los coches: el desgaste del cárter.

El aviso de un mecánico experto

«Mirad lo que hemos encontrado cuando hemos quitado el cárter del BMW que hablamos que tenía un ruido muy extraño en la parte que estaba pegada hacia el embrague», comienza diciendo en el vídeo titulado «Cuidado con ruidos extraños: el desgaste del cárter explicado por Taller Ebenezer» y que cuenta con miles de reproducciones en las redes sociales.

«Al quitar el cárter, tenemos aquí la respuesta: fijaos en todo lo que tenemos aquí», dice mientras señala a unas partículas brillantes que están sobre la pieza. «Todas estas virutillas no son otra cosa que parte de un casquillo que se ha desgastado o se ha roto por dentro por haber seguido andando así y se ha acabado cayendo hacia la parte baja donde está el cárter», informa.

«Todo eso es lo que se supone que está entre la biela, entre los casquillos de biela, o casquillos del cigüeñal o cualquier casquillo que trae el motor, que lo único que hace es una unión para que sea totalmente perfecta entre dos componentes, para que una película de aceite evite que se desgaste», explica como solo un profesional de la materia podría explicar.

«Si ahí tenemos arañones, problemas de lubricación, o tenemos estos elementos que entran dentro y lo arañan, cogemos holgura, se acaban destrozando de forma mucho más rápida y se parte muy rápido», continúa diciendo a la vez que deja claro que: «Se deshace en pequeñas piezas que hacen que se degrade más rápido y es una relación en cadena que hace que tengamos ese problema».

Así que este mecánico experto recomienda que «cuando escuches un pequeño ruido en el coche, antes de seguir andando, por favor, ve al taller porque muchas veces las averías que son económicas se vuelven muy caras solamente por haberlo dejado apurado y por desconocimiento». Para evitar esta situación, también desvela en este vídeo que «la clave está en el aceite y su correcto mantenimiento».