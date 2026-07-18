Los mecánicos expertos advierten: «Si el aire acondicionado del coche huele mal, esto es lo que tienes que hacer»

El calor puede convertirse en un factor de riesgo al conducir, ya que favorece la aparición de cansancio y somnolencia al volante. En este contexto, la DGT recuerda que mantener una temperatura adecuada no sólo mejora el confort, sino que también ayuda a conseguir una conducción más eficiente. Asimismo, no es recomendable mantener el aire acondicionado funcionando con el motor apagado, ya que supone un gasto innecesario de combustible.

Uno de los principales consejos de los expertos consiste en abrir un poco las ventanillas durante los primeros minutos del viaje para eliminar el aire caliente del interior y facilitar que el vehículo alcance antes una temperatura agradable. Una vez alcanzada la temperatura deseada, utilizar la entrada de aire exterior puede ayudar a reducir el esfuerzo del sistema y disminuir el consumo de combustible. Lo ideal es mantener el climatizador entre los 21 y los 23 grados.

¿Por qué huele mal el aire acondicionado del coche?

«Si te huele mal el aire acondicionado cuando lo pones, con un olor como a pie, algo rancio o desagradable, lo que tienes que hacer para evitarlo es lo siguiente: antes de parar el coche, desconecta el botón del aire acondicionado y déjalo un tiempo funcionando solamente con aire de la calle. De esta forma conseguirás que la condensación que se crea cuando utilizamos el aire acondicionado se elimine y no quede humedad dentro del circuito. Esa humedad es la principal causante de los malos olores en el sistema del aire acondicionado, ya que favorece la aparición y proliferación de bacterias.

Si el circuito ya tiene bacterias, ya huele mal y el olor no desaparece utilizando este método, entonces tendrás que usar un producto bactericida específico para eliminar esas bacterias acumuladas en el sistema. Pero lo más importante es acostumbrarse a realizar este procedimiento antes de apagar el aire acondicionado: dejar unos minutos el sistema funcionando solo con ventilación exterior ayudará a secar la humedad interna y evitará que se creen las condiciones necesarias para que aparezcan malos olores».

El aire acondicionado, al igual que el resto de elementos del vehículo, necesita ciertos cuidados y revisiones periódicas para garantizar que funcione correctamente. Juan José Ebenezer, a través de uno de sus vídeos en TikTok, ofrece una recomendación muy simple para reducir la aparición de malos olores: antes de apagar completamente el vehículo conviene desconectar el aire acondicionado y dejar que entre aire del exterior durante unos minutos. Este gesto permite que el sistema se seque progresivamente y disminuya la humedad acumulada en los conductos.

Operación Verano 2026

La Operación Especial Verano 2026 comprende cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto.

«En los últimos años, viene siendo habitual que las salidas y los retornos se realicen de forma escalonada, concentrándose un importante número de desplazamientos en fines de semana y en los primeros días de cada mes. Esta distribución obliga a reforzar la gestión del tráfico mediante operaciones especiales específicas, tanto para facilitar la movilidad como para mejorar la seguridad vial en un periodo en el que tradicionalmente se produce un repunte de la siniestralidad. Por tanto, la Operación Verano 2026 estará integrada por cuatro grandes operaciones especiales: del 3 al 5 de julio, del 31 de julio al 2 de agosto, del 14 al 16 de agosto y del 28 al 31 de agosto», detalla la DGT.

Durante los meses de verano, el comportamiento del tráfico cambia notablemente respecto al resto del año debido, principalmente, al incremento de desplazamientos de larga distancia. Estos movimientos aumentan tanto entre semana como durante los fines de semana, aunque los momentos con mayor concentración suelen coincidir con los cambios de quincena y de mes, cuando muchos ciudadanos inician o finalizan sus periodos vacacionales.

Durante los días festivos y los fines de semana, las carreteras que conectan las grandes ciudades con las principales zonas turísticas suelen registrar un aumento considerable de vehículos. Además, en esta época del año también crecen las actividades deportivas y de ocio que utilizan la vía pública, lo que supone una mayor presencia de usuarios en carreteras secundarias. A ello se suma el incremento de desplazamientos nocturnos y la mayor presencia de ciclistas y peatones en determinados trayectos.

Ante este escenario, la DGT recuerda la importancia de mantener la prudencia y cumplir siempre las normas de circulación. La responsabilidad al volante continúa siendo la principal herramienta para reducir los accidentes y evitar que el periodo estival se convierta en una época especialmente complicada para la seguridad vial.