El coche híbrido más vendido en España en junio de 2026 no tiene competencia: es bueno, bonito y barato

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables, incluyendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales, industriales y autobuses) alcanzaron en junio las 32.542 unidades, lo que supone un incremento del 19,8% en comparación con el mismo mes de 2025. Con una cuota de mercado del 21,4%, los vehículos con enchufe se consolidan como la segunda alternativa de compra y, por primera vez, superan la barrera de las 30.000 matriculaciones en un solo mes. En el acumulado del primer semestre, las ventas ascienden a 154.271 unidades, un 38,8% más que en el mismo periodo del año anterior, representando ya el 20% del mercado total.

Por su parte, las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas) crecieron un 20,1% durante junio, hasta situarse en 96.407 unidades, lo que equivale al 63,5% del mercado. Dentro de estas tecnologías, los híbridos convencionales mantienen el liderazgo como la opción preferida por los compradores, concentrando el 38,9% de las matriculaciones del mes. En el conjunto de los seis primeros meses del año, los vehículos alternativos acumulan un total de 484.928 unidades vendidas.

El coche híbrido más vendido en España en junio de 2026

Las matriculaciones de vehículos híbridos enchufables (PHEV+EREV) alcanzaron las 15.567 unidades en junio, lo que representa un crecimiento del 15,3% respecto al mismo mes del año anterior. El BYD Atto 2 lideró el mercado mensual con 1.673 unidades y una cuota del 10,8%, seguido del BYD Seal U, con 1.049 matriculaciones. Entre los modelos con mayor crecimiento destacó el EBRO S700, que registró 862 unidades y un incremento del 290%, consolidándose entre los más vendidos del mes. También sobresalieron el BMW X1 y el Toyota RAV4, mientras que el Ford Kuga y el Toyota C-HR experimentaron descensos frente a junio de 2025.

En el acumulado de enero a junio, las ventas de híbridos enchufables suman 77.941 unidades, un 39% más que en el mismo periodo del año anterior. El BYD Atto 2 mantiene el liderazgo semestral con 6.532 unidades, seguido por el BYD Seal U y el Toyota C-HR, en un mercado marcado por el fuerte avance de las marcas chinas.

José López-Tafall, director general de ANFA, recuerda que «la electrificación no supone únicamente un cambio tecnológico, sino también un cambio de mentalidad en la forma de entender la movilidad. Por eso es fundamental eliminar las barreras que todavía frenan esta transición. Desde ANFAC insistimos en la necesidad de poner en marcha cuanto antes el Plan Auto+. Los datos demuestran que existe una demanda creciente, pero necesitamos dotar al mercado de certidumbre y de un marco estable de incentivos que permita transformar ese interés en decisiones de compra. Si queremos acercarnos a los objetivos de descarbonización marcados por Europa y al ritmo de los países en nuestro entorno europeo, debemos acompañar a los ciudadanos con medidas eficaces, ágiles y sostenidas en el tiempo».

BYD ATTO 2

«El BYD ATTO 2 es un SUV compacto 100% eléctrico diseñado para la ciudad, que combina tecnología avanzada, eficiencia y confort en cada trayecto.Reconocido con 5 estrellas Green NCAP, destaca por su alta eficiencia energética y bajo impacto medioambiental dentro del segmento de los SUV eléctricos compactos. Además, incorpora la innovadora Blade Battery, respaldada por una garantía de 8 años o 250.000 km, ofreciendo tranquilidad y confianza a largo plazo en tu movilidad eléctrica».

BYD ATTO 2 Active. La versión de acceso ofrece hasta 403 km de autonomía en ciclo urbano WLTP y equipa una batería Blade de 45,1 kWh. Incorpora de serie sistemas de seguridad activa, navegador, faros LED delanteros y traseros, llantas de aleación de 17 pulgadas, techo panorámico de cristal y aire acondicionado controlable desde la aplicación móvil.

BYD ATTO 2 Boost. Sobre la dotación de la versión Active, añade cámara de visión 360°, asientos y volante calefactables, cargador inalámbrico para smartphone de 15 W y un sistema de audio premium con ocho altavoces. Mantiene la autonomía de hasta 403 km en ciclo urbano WLTP.

BYD ATTO 2 Comfort. Es la versión más completa de la gama y amplía la autonomía hasta 604 km en ciclo urbano WLTP gracias a la batería Blade de 64,8 kWh. Admite una potencia máxima de carga de 155 kW y permite recargar del 30% al 80% en solo 19 minutos. También incorpora una consola central con mayor espacio de almacenamiento, climatización trasera independiente, carga inalámbrica para smartphone de 50 W, maletero de 450 litros, ventanas traseras oscurecidas, soporte lumbar eléctrico para el conductor, regulación eléctrica del asiento del pasajero, airbag frontal central, reposacabezas para la plaza central trasera y anclajes ISOFIX e i-Size también en el asiento del acompañante delantero.

El BYD ATTO 2, diseñado por Wolfgang Egger, Director Global de Diseño de BYD, combina el carácter sólido de un SUV con unas proporciones compactas ideales para la movilidad urbana. Sus voladizos cortos, líneas definidas y superficies fluidas aportan una imagen moderna y dinámica, transmitiendo estabilidad y personalidad. En el interior, el ATTO 2 destaca por un diseño práctico y cuidado, con asientos de ecopiel y acabados de calidad en el salpicadero y los paneles de las puertas, creando un ambiente confortable y tecnológico pensado para disfrutar de cada viaje con estilo, innovación y un carácter único.