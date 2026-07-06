Los mecánicos coinciden: éstas son las 5 señales de que tu coche se va a estropear este verano y muchos pasan por alto

Durante los meses de verano, los desplazamientos por carretera aumentan exponencialmente, razón por la cual los mecánicos insisten en la importancia de revisar el estado del vehículo antes de emprender un viaje. Si bien se puede producir una avería en cualquier momento, cuando ocurre durante un trayecto o lejos del lugar de residencia puede complicar las vacaciones y generar un gasto inesperado.

Los mecánicos recuerdan que, en la mayoría de los casos, los problemas no aparecen de forma repentina, sino que el vehículo suele mostrar pequeñas señales de alerta que, si se detectan a tiempo, permiten evitar daños más graves.

Las claves para saber si tu coche se va a estropear en verano

Los mecánicos de Project Red León han señalado cuáles son las cinco señales más habituales que pueden indicar que un coche está cerca de sufrir una avería importante. La primera es que el motor tenga dificultades para arrancar, especialmente a primera hora de la mañana. Según explican, durante el verano las altas temperaturas aceleran el desgaste de la batería, ya que el calor favorece la evaporación del líquido interno.

La segunda advertencia está relacionada con el sistema de climatización. Si el aire acondicionado tarda demasiado en enfriar o ya no ofrece el mismo rendimiento, puede deberse a una falta de gas refrigerante o a un problema en el compresor. También recomiendan prestar atención al indicador de temperatura del motor. Si la aguja marca valores superiores a los habituales, es conveniente detener el vehículo y acudir al taller lo antes posible. Circular con el motor sobrecalentado puede provocar daños muy graves.

Por otro lado, el calor del asfalto aumenta la presión y el desgaste de los neumáticos, lo que aumenta el riesgo de sufrir un reventón si no se encuentran en buen estado o no mantienen la presión adecuada. Finalmente, los mecánicos recuerdan la importancia de controlar el nivel y el estado del aceite. Durante el verano el motor trabaja a temperaturas más elevadas y necesita una lubricación óptima; un aceite deteriorado o insuficiente puede acelerar el desgaste de los componentes internos y favorecer la aparición de averías.

Neumáticos

De cara al verano, la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos (ADINE) ofrece una serie de consejos para cuidar los neumáticos.

Un neumático con baja presión tiende al sobrecalentamiento, a una mayor resistencia a la rodadura y a un desgaste prematuro de la goma. Por el contrario, el exceso de presión reduce el agarre y genera un desgaste irregular.

El exceso de velocidad provoca el aumento de la temperatura de los neumáticos, incrementando la posibilidad de sufrir un accidente por falta de control del vehículo.

Es fundamental seguir las indicaciones de carga máxima del fabricante del vehículo; unos neumáticos sobrecargados tienden a calentarse en exceso, lo que puede llevar a una rotura de los mismos.

Si el equilibrado de los neumáticos no es el adecuado, el desgaste de las ruedas será irregular, lo que puede provocar serios problemas en la conducción.

Los frenazos, además de ser un peligro para la seguridad, desgastan mucho más los neumáticos y, además, lo hacen de forma muy irregular.

Pedro Álvarez, director de marketing de Michelin, recuerda que «el neumático es el nexo de unión entre el coche y la carretera, por lo que tiene que ser seguro, duradero y sostenible. Por ello, este elemento de alta tecnología tiene que estar siempre en buen estado y con las presiones recomendadas por el fabricante».

Operación Verano 2026

«La Operación Especial Verano 2026 comprende cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto», detalla la DGT.

El primer dispositivo especial arrancó el pasado viernes, 3 de julio a las 15:00 horas, y finalizó a las 00:00 horas del lunes, día 6; durante el fin de semana, se han registrado aproximadamente cinco millones de desplazamientos de largo recorrido.

La Operación Verano 2026 se desarrollará a través de cuatro grandes dispositivos especiales de tráfico. El primero tendrá lugar entre el 3 y el 5 de julio, mientras que la Operación Especial del 1 de agosto se extenderá desde el 31 de julio hasta el 2 de agosto. Posteriormente, la Operación Especial del 15 de agosto se llevará a cabo entre los días 14 y 16 de ese mes. Finalmente, la Operación Retorno del Verano cerrará el dispositivo estival con un operativo previsto entre el 28 y el 31 de agosto.

«Este verano como novedad está la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera, el teléfono de atención a las víctimas de los siniestros de tráfico 018 y medidas especiales de regulación y fluidez del tráfico con motivo del eclipse de sol».