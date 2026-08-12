Juan José Vicente, mecánico: «No hay que dejar el coche estacionado con las llantas giradas porque puedes hacer que termine en el taller»

Aunque muchas veces lo hacemos por costumbre o simplemente por comodidad, aparcar el coche con la dirección completamente girada hacia uno de los lados no es lo más recomendable. Esta práctica, especialmente habitual cuando aparcamos en una pendiente, puede parecer inofensiva, pero mantiene bajo tensión a diferentes componentes del vehículo que, con el paso del tiempo, pueden terminar acusando ese esfuerzo. Así lo explica Juan José Vicente Pizarro, de Talleres Benezer, en Sevilla, en uno de los vídeos publicados en sus redes sociales.

«Si giramos la rueda hacia uno de los lados, lo que estamos haciendo es cambiar la inclinación del coche y la tensión de sus componentes», señala el experto. Según explica, mantener el volante girado durante horas, días o incluso semanas puede aumentar el esfuerzo al que están sometidas algunas piezas del sistema de dirección y de la suspensión, entre ellas las rótulas y los amortiguadores.

¡No hagas esto al aparcar el coche!

«Aunque es una práctica que muchos conductores realizan por costumbre, dejar el coche estacionado con el volante completamente girado hacia uno de los lados no es lo más recomendable, especialmente si el vehículo va a permanecer parado durante un periodo prolongado. Así lo explica Juan José Vicente Pizarro, de Talleres Benezer, en Sevilla, quien señala que el principal problema está en las tensiones que esta posición puede generar sobre diferentes elementos del vehículo.

Cuando se gira completamente la dirección, cambia la inclinación y la posición de algunos componentes del sistema de suspensión y dirección. Rótulas, silentblocks y amortiguadores pueden adoptar una posición diferente en función del modelo del vehículo. Al mantener las ruedas giradas durante mucho tiempo, estos elementos permanecen sometidos a una tensión distinta de la que tendrían con el volante recto.

La situación puede ser más evidente en determinados vehículos. El especialista menciona especialmente algunos modelos de Mercedes-Benz y BMW, en los que, al girar la dirección, las ruedas pueden inclinarse ligeramente para favorecer el ángulo de giro y mejorar la maniobrabilidad. El inconveniente aparece cuando el coche permanece estacionado en esa posición, ya que una zona más reducida del neumático puede quedar soportando una mayor parte del peso.

Si además el vehículo está aparcado en una pendiente, el efecto puede acentuarse. La inclinación del coche y el reparto desigual del peso hacen que determinados puntos de la suspensión, los silentblocks y las rótulas soporten una mayor carga. Al mismo tiempo, una zona concreta del neumático puede recibir más presión de la habitual, lo que, si el coche permanece inmóvil durante mucho tiempo, podría favorecer su deformación.

Ahora bien, esto no significa que dejar el volante girado durante unas horas vaya a provocar una avería. El propio mecánico aclara que el problema aparece principalmente cuando el vehículo permanece estacionado durante periodos muy largos. Si el coche va a estar parado durante dos, tres o incluso cinco meses, recomienda evitar dejar las ruedas completamente giradas y, sobre todo, hacerlo en una pendiente».

Según explica el mecánico, en determinados modelos el riesgo de sufrir daños puede ser mayor. Algunos vehículos de gama alta, como Mercedes-Benz y BMW, cuyos sistemas de dirección están diseñados para mejorar la maniobrabilidad mediante una ligera inclinación de las ruedas al girar. Sin embargo, cuando el coche permanece estacionado con la dirección girada, una zona concreta del neumático puede asumir una carga mayor de la habitual, lo que podría provocar deformaciones.

Esto no significa que girar el volante vaya a provocar una avería de forma inmediata. El problema, según explica Juan José Vicente, aparece cuando el vehículo permanece estacionado durante mucho tiempo en esa posición. La situación se complica si el coche se encuentra aparcado en una pendiente, ya que la inclinación aumenta y el peso no se distribuye de manera uniforme.

Son muchos los conductores que desconocen que determinados hábitos al pueden terminar afectando al vehículo con el paso del tiempo. En sus vídeos, el mecánico explica que los primeros síntomas no siempre son evidentes y pueden manifestarse en forma de pequeños ruidos, vibraciones o un desgaste irregular de los neumáticos con el tiempo. Prestar atención a estas señales y actuar cuanto antes puede ayudar a evitar que un problema menor termine convirtiéndose en una reparación más costosa.

Por este motivo, la recomendación es sencilla: cuando el coche vaya a permanecer estacionado durante un largo periodo de tiempo, lo mejor es buscar una superficie lo más plana posible y dejar las ruedas rectas. De esta manera, se reduce la tensión innecesaria sobre diferentes elementos de la dirección y la suspensión y también se limita el riesgo de que los neumáticos sufran un desgaste irregular.