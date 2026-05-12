El coche que menos problemas da en España, según los expertos en mecánica

Un estudio realizado por Recomotor, empresa especializada en piezas de automoción de segunda mano, analizó los registros de entrada de vehículos en talleres de todo el país con el objetivo de identificar cuál es el coche más fiable en España en 2026. Por otro lado, la compañía recopiló información sobre los tipos de averías que se daban con mayor frecuencia.

El desgaste general del vehículo representa un 22% de las incidencias en los talleres y afecta a todas las marcas prácticamente por igual. Por otro lado, los componentes y procesos que suministran combustible y aire al motor para que pueda funcionar suponen un 9% de las incidencias. A esto hay que sumar que las averías eléctricas representan un 6% de las reparaciones. Mientras, la dirección permiten controlar la trayectoria del vehículo, mientras que la suspensión absorbe los impactos del terreno y mantiene estabilidad, y representan un 19% de las incidencias.

El coche más fiable en España

Un estudio realizado por Recomotor, compañía especializada en recambios de vehículos de segunda mano, analizó los registros de entrada de coches en talleres de toda España. La investigación cruzó datos de matriculaciones con visitas al taller, además de otras variables como el volumen total de ventas, para obtener una visión más precisa del comportamiento de cada vehículo en el uso diario. El resultado situó al Toyota Corolla como el coche más fiable en España. No sólo registró un alto muy elevado de ventas, con más de 22.000 unidades matriculadas en 2024, sino que también fue elmodelo que menos pasó por el taller en ese periodo.

Toyota Corolla

La nueva generación del Toyota Corolla fue presentada en 2019, marcando el inicio de una etapa completamente renovada dentro del segmento C de la marca japonesa. El nombre Corolla volvió a ocupar el protagonismo global de la gama, sustituyendo al Toyota Auris en todos los mercados, y lo hizo acompañado de una estrategia técnica basada en la plataforma TNGA (Toyota New Global Architecture.

En 2022, el modelo recibió una actualización importante que afectó tanto al diseño exterior como al interior. Se introdujeron cambios en la parrilla frontal, nuevos elementos ópticos, ajustes en el equipamiento y una gama híbrida revisada, manteniendo siempre la apuesta por la electrificación no enchufable. El interior también evolucionó con pantallas de mayor tamaño, incluyendo un cuadro digital de hasta 12,3 pulgadas y sistemas multimedia más avanzados.

En el apartado mecánico, el coche más fiable en España está disponible en dos sistemas de propulsión híbridos no enchufables, con potencias máximas de 140 CV en la versión 140H y 196 CV en la variante 200H. Los motores de combustión se mantienen prácticamente sin cambios respecto a la generación anterior desde su lanzamiento. En el caso del 140H, se trata de un bloque de gasolina de 1,8 litros, mientras que el 200H equipa un motor de 2,0 litros. Los propulsores eléctricos actuales desarrollan 92 CV en la versión de menor potencia y 113 CV en la más potente, frente a los 75 y 109 CV de las configuraciones previas.

Ventas en abril 2026

Las matriculaciones de turismos volvieron a crecer en abril. Durante el mes se registraron 106.862 nuevas unidades, lo que supone un incremento del 8,4% en comparación con abril del año anterior. Incluso con el efecto de la Semana Santa, el comportamiento conjunto de marzo y abril ha sido más positivo que en el mismo periodo de 2025.

El impulso del mercado llega, en gran parte, por el fuerte avance de los vehículos electrificados y el crecimiento sostenido de los híbridos convencionales, que permiten superar por segundo mes consecutivo la barrera de las 100.000 unidades mensuales. En el acumulado del año se alcanzan ya 407.389 matriculaciones, un 7,8% más que en el primer cuatrimestre del ejercicio anterior.

Los vehículos electrificados (BEV y PHEV) continúan consolidándose como un pilar clave del mercado. En abril crecieron un 42,5%, con 22.758 unidades y una cuota del 21,3% sobre el total. En el conjunto del año suman 85.724 ventas, lo que representa un aumento del 54% respecto al mismo periodo del año pasado y ya alcanzan el 21% del mercado, más de siete puntos por encima de 2025.

Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, explicó que «el mes de abril continúa con la senda alcista de todo 2026 y de nuevo volvemos a superar las 100.000 unidades vendidas en un mes en el que ha habido días festivos por la Semana Santa. El tirón de los particulares continúa al alza y el mercado parece descontar las señales de alarma que provienen de las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz. Es más, si descontamos el efecto DANA este canal crece a un ritmo del 19% respecto a abril de 2025; mientras que el canal empresa también crece a un ritmo inferior, pero por encima del 5%. De continuar con este ritmo, el cierre del ejercicio 2026 debería situarse por encima de los 1,2 millones de euros; una previsión que podría variar si la guerra de Irán se extiende más en el tiempo».