Qué significa que un motero lleve un trapo amarillo colgado del manillar de la moto y cómo debes actuar si ves esta señal de aviso

Te cruzas con una moto detenida en el arcén.y tiene un trapo amarillo colgando del manillar. Puede parecer un simple descuido, pero no lo es. En realidad, te encuentras ante un mensaje claro y urgente, aunque silencioso. Lo que muchos conductores desconocen es que ese trapo es una señal de auxilio que se utiliza desde hace décadas en las carreteras europeas. Un código no oficial entre motoristas que significa exactamente esto: «Necesito ayuda».

La elección del color amarillo no es casual. Su alta visibilidad lo convierte en una señal de alerta muy eficaz, fácilmente perceptible incluso en condiciones meteorológicas adversas o con luz tenue al atardecer. Es una forma simple pero efectiva de llamar la atención de otros conductores y advertirles de que se ha producido una parada por fuerza mayor. Pero el trapo amarillo va más allá de una simple solicitud de ayuda cuando un conductor está herido o una moto ha sufrido una avería. También representa un símbolo de pertenencia y solidaridad dentro de la comunidad motera.

¿Por qué los moteros llevan un trapo amarillo?

No se trata de una superstición ni de una moda pasajera. En países como Alemania, Dinamarca o Noruega, colgar un trozo de tela amarilla del manillar es una práctica habitual cuando una moto ha sufrido una avería o cuando su conductor no puede continuar por algún problema físico. Según informa el medio danés DenOffentlige, este trapo amarillento es una tradición no oficial pero muy extendida entre motoristas de países nórdicos y de otras zonas de Europa. Este código silencioso, surgido mucho antes de la era de los teléfonos móviles, tiene un objetivo claro: solicitar ayuda sin necesidad de palabras.

Sin embargo, en España se ha desarrollado otro tipo de señal de socorro entre motoristas. En lugar de un trapo amarillo, muchos motociclistas optan por dejar el casco en el suelo junto a la moto. Este gesto, aunque no está recogido oficialmente en el Reglamento General de Circulación, es ampliamente reconocido dentro de la comunidad motera como un indicio de que el conductor necesita ayuda.

La importancia del casco

El casco es el principal elemento de protección para los motociclistas, ya que diversos estudios indican que las lesiones en la cabeza son la causa principal de muerte en accidentes de dos ruedas. En concreto, alrededor del 80% de los fallecimientos en motocicleta se deben a impactos craneales. Su uso reduce en casi un 30% la probabilidad de sufrir lesiones mortales y aumenta en aproximadamente un 20% las posibilidades de salir ileso tras un accidente. Está diseñado para proteger el órgano más complejo e importante del cuerpo humano: el cerebro.

El casco evita los golpes directos de la cabeza contra el pavimento, otros vehículos o elementos contundentes, además de impedir la penetración de objetos extraños como piedras, hierros o insectos. También absorbe parte de la energía del impacto y la distribuye por su estructura, reduciendo la fuerza que llega al cráneo. Asimismo, protege frente a la abrasión de la piel en caso de deslizamiento sobre el asfalto.

A la hora de elegir un casco, es fundamental priorizar la calidad y la seguridad. El modelo dependerá del tipo de conducción habitual y de las necesidades del usuario. Los cascos abiertos son más ligeros y ventilados, pero dejan zonas importantes de la cara expuestas y no siempre protegen adecuadamente la nuca o los ojos. Por ello, para circular por carretera se recomienda el uso de cascos integrales de buena calidad, que protegen la barbilla, la mandíbula y la parte inferior del rostro.

En cuanto a los materiales, los cascos de fibra de vidrio ofrecen mayor resistencia en caso de impacto que los de policarbonato o resina termoplástica, aunque suelen ser algo más pesados. También es importante tener en cuenta que algunos cascos de policarbonato pierden propiedades con el tiempo y deben sustituirse tras unos años de uso.

Otro aspecto clave es la visibilidad: se recomiendan cascos de colores claros o llamativos para facilitar que otros conductores puedan ver al motorista tanto de día como de noche. No se aconseja pintarlos ni añadir adhesivos, ya que pueden alterar sus propiedades de seguridad.

Todos los cascos comercializados en la Unión Europea deben estar homologados, lo que se identifica mediante una etiqueta con la letra «E» y un número correspondiente al país de certificación.

Respecto a la elección de la talla, ésta se debe medir rodeando la cabeza por encima de las cejas y las orejas; la medida en centímetros suele corresponder a la talla del casco. Es importante que quede ajustado, sin holguras, ya que el acolchado interno cede con el uso. En caso de duda, es preferible optar por una talla ligeramente más ajustada.

«Los motoristas no tienen carrocería, en caso de accidente son ellos los que sufren el impacto en su propio cuerpo, por eso es muy importante extremar las precauciones y hacernos lo más visibles posible».