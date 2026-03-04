Ni de China ni de Alemania: la moto más vendida en España en 2025 es de éste país que jamás hubieras imaginado

El sector de la moto y los vehículos ligeros en España cerró 2025 con un crecimiento del 6,9% y 265.220 unidades matriculadas, representando ya el 16,1% del total de vehículos registrados en el país. La moto aumentó un 7,2%, impulsada especialmente por el scooter, que creció un 12,9% y concentra casi la mitad del mercado. La motocicleta subió un 2,4%, mientras que el ciclomotor cayó un 4,1%. La electrificación avanzó un 14,1%, aunque solo supone el 4,2% del sector. El parque total roza los seis millones de vehículos, según la Dirección General de Tráfico (DGT), con una antigüedad media preocupante de 17,9 años.

Para José María Riaño, secretario general de ANESDOR: «Los datos de 2025 son muy positivos para el sector teniendo en cuenta que venimos de un año 2024 en el que el crecimiento fue importante debido al cambio a la etapa Euro5+. Esto solo puede significar que para el ciudadano la moto y el vehículo ligero representan una solución a los retos de la movilidad actual. Este crecimiento del mercado de la moto tendría que ir de la mano de un reconocimiento de la misma por parte de las Administraciones en las diferentes regulaciones. La moto es la solución a los grandes retos de la movilidad actual, pero sigue siendo ignorada y sus usuarios también».

La moto más vendida en España en 2025

En décima posición se sitúa la Kymco Agility S 125, con 3.940 unidades matriculadas. Este scooter urbano ha consolidado su presencia gracias a su sencillez mecánica, bajo consumo y precio competitivo. Justo por delante aparece la Yamaha X-Max 125 (4.270 unidades), una opción más deportiva y equipada que, pese a su caída interanual, sigue siendo referencia en el segmento premium de 125 cc.

En octava posición destaca la Honda ADV 350 con 4.742 unidades, confirmando el atractivo del concepto SUV aplicado al scooter. La séptima plaza es para la Honda SH 125 Scoopy (4.849 unidades), todo un clásico del mercado español que mantiene su fidelidad entre los usuarios urbanos. Sexta es la Honda Forza 125, con 5.313 matriculaciones, consolidada como una de las GT más completas del segmento.

La quinta posición la ocupa la Voge 900 DSX (5.447 unidades), gran revelación del año y una de las pocas motos de mayor cilindrada en el top 10. Cuarta es la Sym Symphony 125 con 6.224 unidades, modelo que destaca por su equilibrio entre precio y funcionalidad. El podio lo abre la Zontes 368 G, tercera con 7.479 matriculaciones y un notable crecimiento.

En segunda posición se mantiene la Honda PCX 125, que roza las 10.000 unidades y continúa siendo una apuesta segura por eficiencia y fiabilidad. Pero la gran vencedora en el sector de la moto en 2025 es la Yamaha NMAX 125, líder indiscutible con 12.620 unidades matriculadas. Su combinación de diseño atractivo, bajo consumo y equipamiento tecnológico la convierte en la reina absoluta del mercado español.

Yamaha NMAX 125

«Pocos scooters pueden ofrecer una combinación tan equilibrada de estilo deportivo, funcionalidad diaria y excelente relación calidad-precio. Con un diseño dinámico, carrocería compacta y acabados de corte premium, la Yamaha NMAX 125 se consolida como una de las propuestas más atractivas dentro de la icónica gama MAX de Yamaha Sport Scooter. Su eficiente motor EURO5+ no solo garantiza bajas emisiones y consumo contenido, sino también un rendimiento ágil y fiable tanto en ciudad como en desplazamientos por carretera. Concebida para quienes buscan un scooter con gran capacidad de respuesta en todo tipo de situaciones cotidianas, destaca por su facilidad de conducción, precio accesible y equipamiento intuitivo. En definitiva, es una opción de entrada al universo MAX que ofrece más por menos».

La moto más vendida en España en 2025 tiene un aspecto dinámico y un acabado de primera calidad inspirado en la familia de scooters deportivos MAX de Yamaha. Asimismo, incorpora un diseño de faro dinámico que garantiz una iluminación potente y precisa.

Equipa un motor de 4 tiempos, refrigerado por líquido, con distribución SOHC y cuatro válvulas, que ofrece una cilindrada de 125 cc. Presenta un diámetro por carrera de 52,0 × 58,7 mm y una relación de compresión de 11.2:1, desarrollando una potencia máxima de 9,0 kW (12,2 PS) a 8.000 rpm y un par máximo de 11,2 Nm a 6.000 rpm. Incorpora sistema de lubricación por cárter húmedo, inyección electrónica de combustible, encendido TCI y arranque eléctrico.

La transmisión es automática mediante correa trapezoidal. Además, ofrece un consumo homologado de 2,2 litros a los 100 kilómetros y unas emisiones de CO₂ de 52 g/km, situándose como una opción eficiente y respetuosa con el medio ambiente dentro de su categoría.

En el apartado ciclo, equipa una suspensión delantera con horquillas telescópicas y un recorrido de 100 mm, mientras que en la parte trasera incorpora una unidad oscilante con 91 mm de recorrido, ofreciendo un equilibrio adecuado entre comodidad y estabilidad en uso urbano. El sistema de frenado está compuesto por un freno hidráulico de disco único tanto delante como detrás, garantizando una respuesta eficaz y progresiva. En cuanto a los neumáticos, monta un 110/70-13M/C 48P sin cámara en el eje delantero y un 130/70-13M/C 63P sin cámara en el trasero.