Es la scooter más vendida en España en 2025 y no tiene competencia: buena, bonita y barata

En 2025, la Yamaha NMax 125 se ha convertido en la scooter más vendida de España. Su éxito no es fruto del azar, sino el resultado de una combinación muy bien equilibrada de fiabilidad, precio, equipamiento y diseño. Desde principios de año, la NMax ha encadenado mes tras mes cifras de matriculación que la han colocado en lo más alto del ranking de ventas. De hecho, su ritmo ha sido tan destacable que muchos analistas afirman que «no tiene competencia directa» en su segmento.

«El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró octubre de 2025 con un total de 26.575 registros, lo que implica un crecimiento del +19% respecto a octubre 2024. En el acumulado, el sector crece un +10,1% con un total de 225.459 unidades registradas. El mercado de las motocicletas cerró el pasado mes de octubre con un total de 24.008 matriculaciones, lo que supone un incremento del +21% respecto al mismo periodo de 2024. Por tipo de uso, el escúter creció un +29,6% (13.170 uds.), la motocicleta de carretera lo hizo en un +16% (10.194 uds.) y la de campo registró una caída del -32% (625 uds.). Por canales de distribución: el particular creció un +24% (21.748 uds.), el de empresa lo hizo en un +4% (2.046 uds.) y el de alquiler cayó un -40,2% (214 uds.). En el acumulado, las motocicletas crecen un +12% con 204.953 registros», detalla ANESDOR.

La scooter más vendida en España

La popularidad de la NMax 125 surge de una tendencia sostenida que refleja claramente un contexto donde las ciudades exigen alternativas más ágiles y eficientes para desplazarse. Además, como se pueden conducir con el carnet de coche (siempre que se cumpla la regla de los tres años), miles de personas se introducen en la movilidad sobre dos ruedas sin necesidad de obtener un permiso adicional.

En este escenario, la Yamaha NMax ha sabido posicionarse como una opción «premium accesible»: no es la más barata del mercado, pero sí una de las que mejor relación calidad-precio ofrece. Uno de los puntos que más contribuyen al éxito de la NMax 125 es su motor; Yamaha equipa este modelo con un propulsor Blue Core de 125 cc, diseñado para ofrecer una conducción suave, silenciosa y muy eficiente.

Junto al motor, la NMax también resulta visualmente atractiva. Su estética recuerda a las scooters de gama alta de Yamaha, como la X-MAX 125, con líneas afiladas, iluminación LED completa y una presencia moderna que destaca entre el tráfico urbano. En cuanto a equipamiento, Yamaha ha añadido elementos como la llave inteligente (smart key) permite arrancar sin necesidad de sacar la llave del bolsillo, o la toma USB-C.

Ventajas y desventajas

Como cualquier vehículo, la scooter más vendida en España en 2025 también presenta ciertos aspectos que se podrían mejorar. Por ejemplo, aunque su protección aerodinámica es adecuada, no alcanza el nivel de scooters de tipo GT. Por otro lado, aunque su mantenimiento es razonablemente económico, sigue siendo un scooter con tecnología avanzada, lo que implica un coste ligeramente superior al de modelos más básicos.

Aun así, estas desventajas quedan compensadas por el gran número de ventajas que ofrece: bajo consumo, ergonomía accesible, equipamiento tecnológico, fiabilidad contrastada y un precio coherente con todo lo que incorpora.

En definitiva, la Yamaha NMax 125 es la gran protagonista del mercado español de scooters en 2025. Su liderazgo en ventas se debe a un conjunto muy sólido de prestaciones mecánicas, diseño moderno, equipamiento y una relación calidad-precio difícil de igualar.

«Equipada con una nueva carrocería compacta y potentes faros de doble óptica, la NMAX 125 de última generación es tu mejor introducción posible a la legendaria familia de scooters deportivos MAX de Yamaha. Combinando un estilo dinámico con una funcionalidad y asequibilidad excepcionales, la NMAX 125 está hecha para el trabajo y el ocio. La posición de conducción garantiza un confort superior tanto si te diriges a la oficina como si quedas con amigos, y la instrumentación LCD conectada y el cargador USB-C te mantienen online. El scooter NMAX 125, con su icónico estilo MAX, su calidad premium y un valor excepcional, te ofrece más».

Sector de la moto y los vehículos ligeros

José María Riaño, secretario general de ANESDOR señala que «el sector de la moto y el vehículo ligero muestra un mes más datos positivos, superando en lo que llevamos de año las 225.000 unidades. Estos datos reflejan que son cada vez más los usuarios que eligen este modo de transporte beneficiándose de todas las ventajas que aporta la moto en una movilidad más eficiente y sostenible».

Y añade: «ahora bien, la moto sigue discriminada regulaciones clave como los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de muchos municipios. Continúa siendo regulada como si de un turismo se tratara, sin atender a sus particularidades. Esta discriminación afecta a cada vez más usuarios, por lo que urge que las diferentes Administraciones revisen las regulaciones y pongan en marcha políticas que se ajusten a la singularidad de la moto».