ITV en motos: precio, fechas, qué tener en cuenta y consejos para pasarla

Multa por no pasar la ITV a tiempo : si te paran y la ITV de tu moto ha caducado, la multa puede ser de 200 euros. En algunos casos, si la moto no tiene la ITV pasada, te pueden retirar el vehículo de la circulación, y deberías llevarlo a una estación de ITV para que lo revise.

Multa por circular sin ITV: si nunca has pasado la ITV o la has dejado caducar sin solicitarla, te enfrentan a una multa de 200 euros. Esta es la sanción estándar por no tener la ITV vigente o en regla.