Esto es lo que te puede pasar si adelantas a un coche de la Guardia Civil en la carretera

Conducir por vías urbanas o interurbanas es una actividad cotidiana para millones de personas en España. Por lo general, la experiencia es tranquila si no hay ningún incidente en la carretera, pero la cosa cambia cuando vemos un coche de la Guardia Civil o de la Policía Nacional delante de nosotros. Muchas veces, solemos reducir la velocidad automáticamente y nos preguntamos si estamos obligados a circular detrás o, por el contrario, podemos adelantar al vehículo.

En este contexto, es fundamental distinguir entre situaciones normales y emergencias. La legislación española establece una serie sobre la circulación de vehículos de autoridad y vehículos prioritarios, pero muchos conductores desconocen el procedimiento. Saber cuándo se puede adelantar, bajo qué condiciones y qué precauciones tomar no solo evita multas, sino que garantiza una conducción segura.

Adelantar a un coche de la Guardia Civil: ¿sí o no?

La mayoría de conductores creen que está prohibido adelantar a un coche patrulla, pero esto no siempre es así. El artículo 50 del Reglamento General de Circulación (RGC) establece lo siguiente: «la velocidad máxima de los vehículos en vías urbanas y travesías será de 50 km/h, salvo en los casos en que la autoridad municipal, mediante señalización específica, establezca un límite distinto. Los vehículos que transporten mercancías peligrosas circularán como máximo a 40 km/h. En autopistas y autovías dentro de poblado, el límite genérico será de 80 km/h, salvo que se indique otra velocidad mediante señalización específica».

Teniendo esto en cuenta, si un coche de la Guardia Civil circula a 100 km/h en un tramo donde el límite es de 120 km/h, puedes sobrepasarlo legalmente, siempre que señales correctamente la maniobra, mantengas la distancia de seguridad y no superes los límites establecidos.

Por supuesto, la maniobra se debe realizar de una manera responsable. El artículo 61 del mismo reglamento, señala que «todo adelantamiento debe realizarse de manera que se asegure la visibilidad suficiente y sin riesgo para otros usuarios de la vía».

Vehículos prioritarios: luces y sirenas

Ahora bien, cuando un coche patrulla circula con luces azules y la sirena encendida, su situación cambia por completo Según el artículo 69 del RGC estos vehículos tienen prioridad absoluta y los conductores deben facilitar su paso: «Todos los usuarios de la vía están obligados a ceder el paso a los vehículos prioritarios, apartándose a la derecha y deteniéndose si es necesario».

Recomendaciones para adelantar con seguridad

«El Reglamento General de Circulación establece, como norma general, que está prohibido adelantar donde no sea posible hacer la maniobra de forma segura: en curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en pasos para peatones señalizados, intersecciones, pasos a nivel y en las cercanías de todos ellos, y dentro de túneles», señala la DGT.

Y añade: » Como norma general, la maniobra de adelantamiento debe realizarse siempre por la izquierda. Pero, excepcionalmente, está permitido hacerlo por la derecha, si existe espacio, en estas tres situaciones concretas: cuando el conductor del vehículo al que se va a adelantar indica su intención de detenerse, parar o girar hacia la izquierda; en las ciudades donde circulan tranvías por vías de doble sentido de circulación con una vía para tranvía en el centro, se podrá adelantar a este por la derecha; en vías urbanas, cuando exista más de un carril en el sentido de circulación y estos se encuentren delimitados (señalizados por líneas), se podrá adelantar por la derecha».

Para adelantar un coche de la Guardia Civil de manera correcta, hay que considerar varios factores:

Señalizar la maniobra: antes de cambiar de carril, utilizar el intermitente para informar a otros conductores.

Mantener la distancia de seguridad: el artículo 54 del «Reglamento General de Circulación» señala que «la distancia de seguridad debe permitir la detención completa del vehículo ante cualquier imprevisto».

Evaluar la visibilidad y el espacio: nunca adelantar en curvas, cambios de rasante o zonas con escasa visibilidad.

Respetar los límites de velocidad: incluso si se permite superar ligeramente el límite para adelantar, no se debe poner en riesgo a otros usuarios.

En definitiva, adelantar un vehículo de la Guardia Civil o de la Policía Nacional no está prohibido, siempre y cuando la maniobra se realice de una manera responsable y cumpliendo con las normas de tráfico. Todos lo conductores deben conocer el Reglamento General de Circulación y aplicarlo correctamente.

No hay motivo para frenar bruscamente o evitar un adelantamiento legal por temor a los coches oficiales: si se respetan las reglas, no hay sanción que se pueda aplicar. La prudencia y la información son las mejores aliadas al volante. Saber cuándo y cómo adelantar a vehículos oficiales convierte una situación que genera nerviosismo en una maniobra controlada y completamente legal. La conducción segura no depende única y exclusivamente del miedo a recibir una multa de la DGT, sino del cumplimiento de las normas, de la evaluación de los riesgos y de la responsabilidad frente a los demás usuarios de la vía.