Qué es la conducta PAS: significado, en que consiste, pasos y cuál es el protocolo
Descubre qué es la conducta PAS y para qué sirve
Los nuevos vehículos -y los no actuales- se han caracterizado por tener un sinfín de ventajas que se dedican a una función específica y que a la vez sirven para lograr una conducción segura y efectiva. Por ello, en las próximas líneas os vamos a detallar qué es la conducta PAS, su significado real en el mundo del motor, en qué consiste y su protocolo y pasos a seguir.
Qué es la conducta PAS: su significado
En el mundo del motor se explica la conducta PAS como un vehículo con un motor muy potente, pero extremadamente sensible. Es decir, en este caso el elemento captará más información del habitual del entorno, como, por ejemplo, ruidos, señales o cualquier otro tipo de cambio, y lo procesará con una mayor profundidad. Esto creará una aceleración aún mayor y reaccionará antes que otros modelos, por lo que permitirá un gran rendimiento y una buena precisión. Eso sí, también posee su lado malo, pues costará más un mayor mantenimiento del mismo y el motor lógicamente podría sobrecargarse. Hay que destacar que no es un fallo en sí del propio automóvil, sino una característica de su diseño. Por ello, para funcionar con total normalidad se necesitará alcanzar una conducción suave, con tiempos de parada y un entorno que no lo fuerce constantemente al máximo.
