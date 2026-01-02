Qué es la conducta PAS: significado, en que consiste, pasos y cuál es el protocolo

En qué consiste

Tal y como destacamos líneas atrás, la conducta PAS se usa como una especie de metáfora mecánica y consiste en describir un vehículo que posee un motor muy reactivo, un acelerador extremadamente sensible y que realiza una respuesta inmediata a cualquier tipo de estímulo. Si presionamos con cierta presión el acelerador, el motor subirá muy rápido de revoluciones y el coche rendirá mucho más de lo habitual, pero también se sobrecargará antes de tiempo si se le exige de forma continua y severa. Según explicamos, este aspecto del automóvil no se relaciona con algo defectuoso, sino con algo muy potente y delicado, que necesitará una buena conducción, cambios de ritmos suaves, constantes paradas y mantenimientos para evitar sobrecalentamientos, desgastes o pérdidas de control.

Protocolo y pasos a seguir

A continuación, os vamos a explicar el protocolo y los pasos a seguir para conseguir una buena conducta PAS y evitar que el vehículo se descontrole o sufra un sobrecalentamiento.

En primer lugar, hay que reconocer el tipo de motor que posee nuestro vehículo. Esto nos ayudará a, entre otras cosas, cómo acelerar, subir de revoluciones o reaccionar ante otro tipo de estímulos. Cabe destacar que este tipo de coches no se conducen igual que un motor estándar. Por otro lado, hay que evitar en todo momento alcanzar una conducción agresiva, por lo que es aconsejable no acelerar de forma brusca y los cambios agresivos. Para ello, aplicaremos gas de forma habitual para mantener una estabilidad mecánica y un control de rendimiento.

Asimismo, hay que tener en cuenta que no se debe mantener el motor constantemente a altas revoluciones por minuto, es decir, es recomendable alternar ambos momentos de exigencia con fases de carga media para evitar desgastes y sobreesfuerzos. Realizar varias pausas y enfriamientos también son vitales sobre todo después de recorrer tramos exigentes. Permitiremos que el motor baje de temperatura y se estabilice antes de volver a exigirle. A su vez, poseer un entorno adecuado de uso también es muy importante, es decir, no someter al vehículo a condiciones extremas continuas, como, por ejemplo, a un tráfico o un calor excesivo o sobrecargas, por lo que ajustar el uso es muy favorable.

Un mantenimiento riguroso, como es el caso de unas revisiones periódicas de aceite, refrigeración, frenos o transmisión; una anticipación en la conducción, como por ejemplo leer la carretera o anticiparse a maniobras para evitar frenadas o aceleraciones innecesarias; y respetar los límites del sistema del vehículo, como entender qué tipo de esfuerzos necesita el coche (no forzar), son otros aspectos a tener en cuenta para ganar una gran optimización del coche. Por último, y no menos importante, hay que intentar lograr una conducción consciente y técnica, sobre todo esto segundo, para lograr un mejor rendimiento ejecutando una conducción suave, controlada y con menor agresividad. Recordad que siempre un motor PAS funcionará mucho mejor con precisión que con agresividad.