Turbo rotondas en España: qué es, para qué sirve, cómo funciona y dónde hay

En las grandes ciudades de España podemos observar diferentes elementos y dispositivos que nos ayudan a conducir de forma más segura y fluida, como es el caso de la turbo rotonda. Muchos, seguramente, no sabrán qué significa ni sus diferentes funciones. Por ello, en las próximas líneas os contaremos todos los detalles acerca de estos elementos. Descubre qué son las turbo rotondas.

Para que sirve una turbo rotonda

Para empezar, explicaremos para qué sirve una rotonda. Pues bien, este elemento de circulación sirve para ordenar y sobre todo agilizar el tránsito en cruces o vías donde existe habitualmente un gran tráfico, con el objetivo de primordial de aumentar la seguridad vial. Su diseño obliga en todo momento circular a los conductores por uno de los carriles a elegir antes de ingresar en la turbo rotonda. Lógicamente, se tomarán dependiendo del destino al que vayas y evitarás realizar cambios de carril dentro de la misma. De este modo se reducen los cruces peligrosos, los accidentes y los tiempos de espera logrando una circulación más fluida, clara y segura en comparación con una rotonda general.

Cómo funciona Tal y como hemos detallado líneas atrás, estos elementos de circulación funcionarán guiando a los conductores mediante a sus respectivos carriles, que estarán previamente definidos y que se elegirán justo antes de ingresar en ella según la salida que desees tomar. Una vez dentro de la misma, los automóviles se mantendrán en el mismo carril sin la posibilidad de cambiar gracias a las distintas marcas viales o separadores, que lograrán una reducción de accidentes y/o conflictos con el resto de conductores. La circulación, lógicamente, es continua y con prioridad para quienes ya están dentro de la rotonda, permitiendo un tráfico mucho más ordenado, fluido y seguro que en las rotondas tradicionales.