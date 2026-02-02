Turbo rotondas en España: qué es, para qué sirve, cómo funciona y dónde hay
Descubre qué son las turbo rotondas y para qué funcionan
En las grandes ciudades de España podemos observar diferentes elementos y dispositivos que nos ayudan a conducir de forma más segura y fluida, como es el caso de la turbo rotonda. Muchos, seguramente, no sabrán qué significa ni sus diferentes funciones. Por ello, en las próximas líneas os contaremos todos los detalles acerca de estos elementos. Descubre qué son las turbo rotondas.
Para que sirve una turbo rotonda
Para empezar, explicaremos para qué sirve una rotonda. Pues bien, este elemento de circulación sirve para ordenar y sobre todo agilizar el tránsito en cruces o vías donde existe habitualmente un gran tráfico, con el objetivo de primordial de aumentar la seguridad vial. Su diseño obliga en todo momento circular a los conductores por uno de los carriles a elegir antes de ingresar en la turbo rotonda. Lógicamente, se tomarán dependiendo del destino al que vayas y evitarás realizar cambios de carril dentro de la misma. De este modo se reducen los cruces peligrosos, los accidentes y los tiempos de espera logrando una circulación más fluida, clara y segura en comparación con una rotonda general.
