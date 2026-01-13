Okgreen COCHES

Qué es un motor de ciclo Atkinson: cómo funciona y ventajas

Descubre qué es un motor de ciclo Atkinson y para qué sirve

Qué es y que función realiza el TPMS de un coche

Interior de motor de vehículo.
Motor de coche.

Con el paso del tiempo, la eficacia y eficiencia de los motores ha ido avanzando a un ritmo descomunal. Hoy en día podemos elegir entre un gran número de motores que pueden adaptarse a las diferentes situaciones actuales. En las próximas líneas, os hablaremos del motor de ciclo Atkinson y explicaremos su significado, para qué sirve, qué funciones tiene y una larga lista de características.

Qué es un motor de ciclo Atkinson

Pues bien, para empezar y tal y como hemos comentado líneas atrás, arrancaremos dicho artículo explicando qué es un motor de ciclo Atkinson: es un un tipo de motor de combustión interna que está diseñado sobre todo para mejorar la eficiencia energética en comparación con el motor Otto tradicional. ¿Cuál es su principal característica? muy sencillo, que el tiempo de expansión es mayor que el de comprensión, manteniendo de esta forma la válvula de admisión abierta durante parte de la carrera de compresión. Esta situación, lógicamente, permite aprovechar mucho mejor la energía de combustión y reducirá por otro lado el consumo de combustible y las emisiones Co2. Eso sí, el motor generará una menor cantidad de potencia y se suelen utilizar en motores híbridos, donde esta pérdida se compensará con el motor eléctrico.

Motor de ciclo atkinson vs Otto: diferencias

Según hemos mencionado líneas atrás,  el motor con ciclo de Atkison y Otto poseen grandes diferencias que, curiosamente, comentaremos a continuación. La primera y más importante es la relación que existe entre tiempos de compresión y expansión. También hay un gran margen en su eficiencia térmica, al igual que con la potencia, pues ambos responderán de forma distinta en diferentes contextos.

Por otro lado, debemos de mencionar el consumo de combustible, que será mayor y menos en diferentes casos, al igual que las emisiones contaminantes que expulsaremos al exterior de la atmósfera. El diseño y el control de válvulas es distinto, como lo es su uso diario, pues uno está ligado al convencional y el otro al híbrido, tendrán diferentes respuestas a altas cargas, una mayor y menor complejidad en el sistema de control y, por último, pero no menos importante, se utilizarán sobre todo en automóviles modernos.

Cómo funciona y para qué sirve

El motor de ciclo Atkison funciona modificando el ciclo de admisión y comprensión para que parte de la mezcla del aire y combustible regrese al colector de admisión, logrando de esta forma que la compresión sea mucho menor que la expansión. ¿Qué ocurre en esta situación? Pues que se aprovechará mucho mejor la energía generada en la combustión y aumentará la eficiencia térmica a la vez que se reducirá el consumo de carburante.

¿Para qué sirve? principalmente, y tal y como ya hemos destacado, servirá para mejorar la eficiencia y disminuir las emisiones, por lo que se utilizará sobre todo en motores de vehículos híbridos, donde la menor potencia del motor se compensará con un motor eléctrico, priorizando el ahorro del combustible frente al máximo rendimiento.

Ventajas de un motor de ciclo Atkinson

Una vez llegados a la pregunta del millón, os explicaremos todas las ventajas que posee este motor. Empezaremos por una mayor eficiencia térmica, es decir, aprovechará mejor la energía de combustión en comparación con otros motores. Tendrá un menor consumo de combustible, por lo que requiere menos carburante para la misma ejecución u operación. Se reducirá considerablemente las emisiones debido a que generará mucho menos gases. Por otro lado, habrá un mayor rendimiento a cargas parciales y será ideal para conducir por la ciudad o municipios. La compatibilidad con sistemas híbridos será perfecta, por lo que se complementará increíblemente con motores eléctricos y, por último, tendrá a priori una menor pérdida de energía por calor, pues esta será aprovechada a un mayor rendimiento para el trabajo del mismo.

Lo más visto

Últimas noticias