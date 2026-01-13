Qué es un motor de ciclo Atkinson: cómo funciona y ventajas

Motor de ciclo atkinson vs Otto: diferencias

Según hemos mencionado líneas atrás, el motor con ciclo de Atkison y Otto poseen grandes diferencias que, curiosamente, comentaremos a continuación. La primera y más importante es la relación que existe entre tiempos de compresión y expansión. También hay un gran margen en su eficiencia térmica, al igual que con la potencia, pues ambos responderán de forma distinta en diferentes contextos.

Por otro lado, debemos de mencionar el consumo de combustible, que será mayor y menos en diferentes casos, al igual que las emisiones contaminantes que expulsaremos al exterior de la atmósfera. El diseño y el control de válvulas es distinto, como lo es su uso diario, pues uno está ligado al convencional y el otro al híbrido, tendrán diferentes respuestas a altas cargas, una mayor y menor complejidad en el sistema de control y, por último, pero no menos importante, se utilizarán sobre todo en automóviles modernos.

Cómo funciona y para qué sirve

El motor de ciclo Atkison funciona modificando el ciclo de admisión y comprensión para que parte de la mezcla del aire y combustible regrese al colector de admisión, logrando de esta forma que la compresión sea mucho menor que la expansión. ¿Qué ocurre en esta situación? Pues que se aprovechará mucho mejor la energía generada en la combustión y aumentará la eficiencia térmica a la vez que se reducirá el consumo de carburante.