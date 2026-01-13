Qué es un motor de ciclo Atkinson: cómo funciona y ventajas
Con el paso del tiempo, la eficacia y eficiencia de los motores ha ido avanzando a un ritmo descomunal. Hoy en día podemos elegir entre un gran número de motores que pueden adaptarse a las diferentes situaciones actuales. En las próximas líneas, os hablaremos del motor de ciclo Atkinson y explicaremos su significado, para qué sirve, qué funciones tiene y una larga lista de características.
Qué es un motor de ciclo Atkinson
Pues bien, para empezar y tal y como hemos comentado líneas atrás, arrancaremos dicho artículo explicando qué es un motor de ciclo Atkinson: es un un tipo de motor de combustión interna que está diseñado sobre todo para mejorar la eficiencia energética en comparación con el motor Otto tradicional. ¿Cuál es su principal característica? muy sencillo, que el tiempo de expansión es mayor que el de comprensión, manteniendo de esta forma la válvula de admisión abierta durante parte de la carrera de compresión. Esta situación, lógicamente, permite aprovechar mucho mejor la energía de combustión y reducirá por otro lado el consumo de combustible y las emisiones Co2. Eso sí, el motor generará una menor cantidad de potencia y se suelen utilizar en motores híbridos, donde esta pérdida se compensará con el motor eléctrico.
