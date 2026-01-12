Qué es y que función realiza el TPMS de un coche
Descubre qué es un TPMS de un coche y para qué funciona
Mantener el vehículo en buen estado es sinónimo de lograr una buena seguridad al volante, sobre todo cuando se tratan de los neumáticos, que nos ayudarán en todo momento movernos con tranquilidad y conseguir una sensación de comodidad y seguridad al volante plena. Por ello, en las próximas líneas os vamos a detallar cuál es el sistema, el TPMS del coche, que vigila la presión de los mismos para que cumplan con su función de forma perfecta.
Qué es el TPMS de un coche
Para empezar, vamos a explicar qué es un el TPMS de un coche. Pues bien, es una especie de sistema que se encargará en todo momento de vigilar la presión de los neumáticos y su función, en caso de que no estén correctamente en su rango, es alertar al conductor cuando uno o varios de los neumáticos tengan una presión inferior o superior a la recomendada para poder circular. ¿Cómo lo hace? A través de un testigo luminoso que hay en el cuadro del automóvil. Tal y como destacamos líneas atrás, este sistema nos ayudará a conseguir una mejorar seguridad al volante, pues trasladarte con una presión incorrecta reducirá, entre otros casos, la estabilidad, aumentará la distancia de frenado, y podría provocar incluso algún que otro reventón, además de incrementar considerablemente el consumo de combustible y el desgaste irregular de los mismos.
Qué función realiza
Según lo explicado, el TPMS del coche, entre otras funciones, puede controlar de forma continua la presión de los neumáticos y advertir al conductor cuando esta no está completamente adecuada y supone un peligro para la conducción. Al detectar esa pérdida de presión o valores totalmente anormales, el sistema activa automáticamente una señal luminosa en el panel de instrumentos para que el conductor se percate de ello y arregle el problema en el menor tiempo posible. De esta manera, el TPMS contribuye a una conducción mucho más segura y ayuda a mejorar el comportamiento del coche.
Dónde está el botón de reinicio
El botón de reinicio del TPMS, en condiciones normales, suele encontrarse en el interior del vehículo, normalmente debajo del volante, en la zona lateral del salpicadero, en la pantalla central o asimismo integrado en los menús del sistema multimedia, dependiendo del modelo y la marca del coche.
En vehículos más antiguos, también nos lo podemos encontrar como un botón físico con el símbolo del neumático, mientras que en los coches más modernos se realizará, tal y como hemos explicado, desde la pantalla del coche o cuadro de instrumentos del mismo. En cualquier caso, es importante realizar el reinicio con los neumáticos inflados a la presión correcta indicada por el fabricante.
TPMS directo
Por un lado, tenemos el TPMS directo, que es un sistema de control de presión neumáticos que para alertar al conductor utilizará en todo momento unos sensores físicos que estarán instalados en cada rueda, es decir, a la altura de la válvula para medir dicha presión de precisa, óptima y directa del neumático, e incluso además puede medir la temperatura. Asimismo, estos sensores enviarán directamente la información en tiempo real a la centralita del coche y permitirá detectar con mayor exactitud todas las pérdidas de presión, por muy pequeñas que sean, y mostrarán valores individuales de cada rueda. Ofrece una precisión que el indirecto, pero su mantenimiento lógicamente será mucho más costoso, pues estos sensores llevan incorporados una batería que podría requerir la sustitución de la misma.
TPMS indirecto
El TPMS indirecto, por su parte, es un sistema de control de presión de neumáticos que no utiliza estos sensores de presión en las ruedas, sino que se basa en los sensores del sistema ABS para detectar las diferentes variaciones en la velocidad de giro de los propios neumáticos. Cuando uno de estos pierde presión, su diámetro cambiará por completo y girará a una velocidad completamente diferente, por lo que el sistema, a partir de estos datos, interpretará como una posible pérdida de presión y activará el testigo luminoso para alertar al conductor. Es más económico dicho sistema y requiere menos mantenimiento del usuario, pero es a la vez menos preciso y no mostrará de forma exacta la precisión de las ruedas, sino que nos alertará de forma general.