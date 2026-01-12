Qué es y que función realiza el TPMS de un coche

Mantener el vehículo en buen estado es sinónimo de lograr una buena seguridad al volante, sobre todo cuando se tratan de los neumáticos, que nos ayudarán en todo momento movernos con tranquilidad y conseguir una sensación de comodidad y seguridad al volante plena. Por ello, en las próximas líneas os vamos a detallar cuál es el sistema, el TPMS del coche, que vigila la presión de los mismos para que cumplan con su función de forma perfecta.

Qué es el TPMS de un coche

Para empezar, vamos a explicar qué es un el TPMS de un coche. Pues bien, es una especie de sistema que se encargará en todo momento de vigilar la presión de los neumáticos y su función, en caso de que no estén correctamente en su rango, es alertar al conductor cuando uno o varios de los neumáticos tengan una presión inferior o superior a la recomendada para poder circular. ¿Cómo lo hace? A través de un testigo luminoso que hay en el cuadro del automóvil. Tal y como destacamos líneas atrás, este sistema nos ayudará a conseguir una mejorar seguridad al volante, pues trasladarte con una presión incorrecta reducirá, entre otros casos, la estabilidad, aumentará la distancia de frenado, y podría provocar incluso algún que otro reventón, además de incrementar considerablemente el consumo de combustible y el desgaste irregular de los mismos.

Qué función realiza

Según lo explicado, el TPMS del coche, entre otras funciones, puede controlar de forma continua la presión de los neumáticos y advertir al conductor cuando esta no está completamente adecuada y supone un peligro para la conducción. Al detectar esa pérdida de presión o valores totalmente anormales, el sistema activa automáticamente una señal luminosa en el panel de instrumentos para que el conductor se percate de ello y arregle el problema en el menor tiempo posible. De esta manera, el TPMS contribuye a una conducción mucho más segura y ayuda a mejorar el comportamiento del coche.

