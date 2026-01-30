Filtros del coche: qué son, para que sirven y cada cuánto hay que cambiarlos

Seguramente, si estás familiarizado con el mundo del motor, habrás escuchado varias veces el término ‘filtros del coche’. Pues bien, en las siguientes líneas entraremos en profundidad acerca del tema para explicar todos y cada uno de los detalles de estos elementos, que están diseñados principalmente para limpiar y proteger a los diferentes sistemas del vehículo, entre otras funciones. Así que, si estás interesado en descubrir más detalles sobre estos dispositivos, lee los siguientes párrafos porque seguro que no te vas a arrepentir.

🚨 La baliza #V16Conectada incluye en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que se encargan de realizar la conexión. Lo único que debes hacer es guardarla siempre a mano y comprobar cada cierto tiempo que está cargada. 👉 https://t.co/MoGjpH0es1#FAQSV16Conectada pic.twitter.com/hyWClbQHnf — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 18, 2025

Qué son los filtros del coche y para qué sirven

Tal y como hemos detallado líneas atrás, los filtros del coche nos ayudarán principalmente a limpiar y proteger los distintos sistemas del vehículo, evitando en todo momento que las impurezas, el polvo o los residuos se apoderen del motor y lo dañen, al igual que con otros componentes del mismo. ¿Cuáles son los filtros más comunes? A continuación, a través de una lista, os lo detallaremos.

Filtro del aire , que limpia el aire que entra al motor para asegurar una combustión óptima y por supuesto eficiente.

, que limpia el aire que entra al motor para asegurar una combustión óptima y por supuesto eficiente. Filtro del aceite , que retendrá en todo momento las partículas sucias del lubricante para proteger las diferentes piezas internas.

, que retendrá en todo momento las partículas sucias del lubricante para proteger las diferentes piezas internas. Filtro del combustible , que impedirá en todo momento que la suciedad o el agua lleguen al sistema de inyección.

, que impedirá en todo momento que la suciedad o el agua lleguen al sistema de inyección. Filtro del habitáculo: mejorará la calidad del aire dentro del coche.

Cabe destacar que mantener estos elementos en muy buen estado es vital para un rendimiento perfecto y óptimo del vehículo, que logrará a su vez eficiencia y aumentará la vida útil del mismo durante varios años más.

🚨 A partir del 1 de enero de 2026, la baliza #V16Conectada será el único dispositivo de preseñalización de peligro autorizado en España. A lo largo de 9 vídeos nuestros técnicos explicarán por qué la #V16Conectada puede salvarte la vida. ℹ️👉 https://t.co/DwPcDEo7yl pic.twitter.com/Durvn8XlwW — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 14, 2025

Cada cuánto se cambian los filtros del coche