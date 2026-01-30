Filtros del coche: qué son, para que sirven y cada cuánto hay que cambiarlos
Descubre qué son los filtros del coche y para qué sirven
Qué es el ralentí de un coche
- Antonio Villar
-
-
- Actualizado:
Seguramente, si estás familiarizado con el mundo del motor, habrás escuchado varias veces el término ‘filtros del coche’. Pues bien, en las siguientes líneas entraremos en profundidad acerca del tema para explicar todos y cada uno de los detalles de estos elementos, que están diseñados principalmente para limpiar y proteger a los diferentes sistemas del vehículo, entre otras funciones. Así que, si estás interesado en descubrir más detalles sobre estos dispositivos, lee los siguientes párrafos porque seguro que no te vas a arrepentir.
Qué son los filtros del coche y para qué sirven
Tal y como hemos detallado líneas atrás, los filtros del coche nos ayudarán principalmente a limpiar y proteger los distintos sistemas del vehículo, evitando en todo momento que las impurezas, el polvo o los residuos se apoderen del motor y lo dañen, al igual que con otros componentes del mismo. ¿Cuáles son los filtros más comunes? A continuación, a través de una lista, os lo detallaremos.
- Filtro del aire, que limpia el aire que entra al motor para asegurar una combustión óptima y por supuesto eficiente.
- Filtro del aceite, que retendrá en todo momento las partículas sucias del lubricante para proteger las diferentes piezas internas.
- Filtro del combustible, que impedirá en todo momento que la suciedad o el agua lleguen al sistema de inyección.
- Filtro del habitáculo: mejorará la calidad del aire dentro del coche.
Cabe destacar que mantener estos elementos en muy buen estado es vital para un rendimiento perfecto y óptimo del vehículo, que logrará a su vez eficiencia y aumentará la vida útil del mismo durante varios años más.
Cada cuánto se cambian los filtros del coche
El tiempo de sustitución de los filtros variarán dependiendo del tipo del mismo, es decir, el filtro del combustible, por ejemplo, se cambiará con más kilómetros que el de aceite. A continuación, también os detallaremos cada cuántos kilómetros se debe proceder para realizar la acción. Eso sí, son cifras orientativas.
- Filtro del aceite: en este primer caso, se suele cambiar entre 10.000 y 15.000 kilómetros aproximadamente, o sustituir cada año.
- El filtro de aire: por otro lado, también tenemos el filtro del aire, que en su caso se cambiará entre 15.000 y 30.000 kilómetros, todo dependerá de si se circula por zonas con mucho polvo.
- El filtro de combustible: tal y como habíamos destacado líneas atrás, el de combustible se cambiará entre 30.000 y 60.000 kilómetros.
- Filtro del habitáculo: por último, en este caso se recomienda cambiarlo una vez al año o cada 15.000 kilómetros.
Cuánto cuesta cambiarlos: precio medio en talleres en España
Por último, nos centraremos en lo más importante y en lo que más le interesa al consumidor: el precio de cambiar los distintos filtros del coche. Pues bien, a continuación os lo detallaremos todo mediante una clasificación, tal y como hemos destacado anteriormente.
- Filtro de aceite (con cambio de aceite): el precio total puede rondar los 60 o 90 euros. Es una revisión que suele hacerse siempre y la mano de obra está incluida en el precio citado.
- Filtro de aire del motor: en este caso, el precio por la pieza más mano de obra suele rondar entre los 25 y 50 euros, pues es una intervención rápida y económica.
- Filtro del polen (habitáculo): en tercer lugar, nos centraremos en el filtro del polen, que su precio está entre los 25 y 55 euros, y mejorará en todo momento la calidad del aire.
- Filtro de combustible: por último, y no menos importante, el filtro del combustible es el más caro entre todas las opciones, entre unos 40 y 80 euros, y que podría incrementarse en motores diésel o vehículos de última generación o más complejo, y dependerá además de la accesibilidad y del tipo del motor.
