China asalta el mercado automovilístico de Europa a través de España tras convertirse en el segundo país que más coches envía a nuestro mercado, sólo superado por Alemania. Con una cuota del 9,2% y un volumen de 2.658 millones de euros, el país gobernado por Xi Jinping ha aumentado el valor de sus importaciones en más de un 16%.

Así lo reflejan los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), sobre la Balanza Comercial de la automoción a cierre de 2025, que tuvo su peor registro desde 2009. La actividad comercial de vehículos acumuló un saldo positivo de 10.190 millones de euros, una cifra un 36,3% menor que los 15.991 millones registrados el año anterior.

Balanza comercial

Estos datos relegan a los vehículos, tradicionalmente el primer producto por saldo positivo, al segundo lugar por detrás de la alimentación. La cifra se sitúa incluso por debajo del valor obtenido durante la pandemia, siendo la más baja registrada desde 2009, durante la crisis económica.

Este notable retroceso en el total económico acumulado viene propiciado tanto por la contracción de la producción de vehículos fabricados en España (-4,3 %) como por la falta de demanda del mercado europeo. Esto ha conllevado la reducción del 8,2% en las exportaciones durante 2025. Situación que se ha visto contrapuesta por el aumento de las importaciones de vehículos durante el año, siguiendo la recuperación del mercado nacional.

Concretamente, durante 2025, el valor de las exportaciones de vehículos sumó un total de 39.062 millones de euros, un 7,8% menos que el año anterior. Mientras tanto, las importaciones aumentaron un 9,4%, hasta los 28.871 millones de euros.

Conquista el mercado en España

En cuanto a las importaciones, Europa continúa posicionándose en primer lugar, con un 73,3% del valor económico total, un aumento de 0,4 puntos porcentuales en comparación con 2024. El país desde el que más vehículos se importaron a España fue Alemania, con una cuota del 26% y un volumen de 7.514 millones de euros, y que aumentó un 11,6% respecto al año anterior.

Le sigue en el ranking China, con una cuota del 9,2% y un volumen de 2.658 millones de euros, aumentando un 16,3% durante el último año. Y Japón, que ocupa el tercer lugar, superando por poco a Turquía, con una cuota del 7,8% y un valor de 2.260 millones de euros, aumentando su valor un 1,1% en 2025.

Mientras tanto, el conjunto de Europa sigue siendo el principal destino de los vehículos exportados desde España en 2025, ocupando el 93,1% de la cuota de exportación, aunque ha disminuido 0,6 p.p respecto a 2024.

Entre los países que más han recibido vehículos producidos en España, por valor económico, Francia fue el que mayor obtuvo, con 7.261 millones de euros ocupando una cuota sobre el total del 18,6%, con una variación del -13% respecto a 2024. Por su parte, Alemania registró un valor de 7.107 millones de euros, un 9,2% menos que el pasado año, ocupando una cuota del 18,2%. De cerca les siguen Reino Unido, con una cuota del 10,8% y un valor de 4.210 millones de euros, y Turquía, que supera a Italia con 9,6% de cuota y un valor de 3.760 millones de euros.

«La producción se está frenando»

Ante esta situación, José López-Tafall, director general de Anfac ha afirmado que «la caída en el saldo comercial positivo de la automoción a un nivel que no se veía desde 2009 enciende la alarma que ya comenzó a verse el año anterior. La producción y la exportación se están frenando, con cifras que continúan cayendo». «Este contexto ratifica la necesidad de un plan estratégico que preserve las fortalezas del sector y su relevancia en la economía, motivo por el cual ANFAC ha elaborado e impulsado el Plan España Auto 2030, que tiene como objetivo reforzar toda la cadena de valor», ha concluido.