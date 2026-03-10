MG carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la exclusión de las marcas chinas del 100% de las ayudas a la compra de coches 100% eléctricos. El fabricante automovilístico ha confesado que se siente discriminado por su procedencia, ya que el Ejecutivo quita un 25% de los incentivos del Plan Auto + a los coches que no se produzcan en Europa, afectando a todos los vehículos de la marca.

En concreto, con el plan Auto +, el Ejecutivo de Sánchez premia la producción made in Europe con 675 euros a los coches producidos en el Viejo Continente y 450 euros adicionales para aquellos que también monten la batería en suelo comunitario. Esto significa que los clientes que compren un coche fabricado en China no pueden optar a 1.125 euros.

MG paga las ayudas a los eléctricos

Para hacer frente a las políticas proteccionistas del Gobierno, MG lanzó una campaña para completar la ayuda a la compra de los coches eléctricos hasta los 4.500 euros tras excluir el Gobierno de Pedro Sánchez a los fabricantes chinos de una parte de los incentivos. Además, la marca china adelanta a sus clientes el dinero del Plan Auto +, que está previsto que no se apruebe hasta finales del segundo semestre.

Ante esta situación, el director de Marketing MG en España, José Antonio Galve, en el marco de la presentación del nuevo MGS6 EV 100% eléctrico, a la que ha asistido este diario, ha confesado que ha sentido discriminación por su procedencia.

«Nos sentimos discriminados por nuestra procedencia», ha confesado y ha recordado que «el 4 de febrero se comunicó en rueda de prensa el Plan Auto+ y diez horas más tarde, la red de concesionarios de MG tenía un producto financiero del Plan Auto+ a tipo cero con el Banco Santander y 48 horas más tarde el resto de la competencia ‘made in China’ copió la estrategia de MG».

MGS6 EV 100% eléctrico

El octavo vehículo 100% eléctrico lanzado por MG en Europa es un amplio SUV eléctrico que marca nuevas referencias en el segmento C-SUV. Fiel a su compromiso de hacer accesibles las últimas tecnologías y la electrificación más avanzada, el nuevo MGS6 EV ofrece la mejor relación valor-precio del mercado disponible a partir de 37.789 euros, descuentos y ayudas incluidas.

«El MGS6 EV encarna nuestra ambición de superar de forma constante las expectativas de los clientes. Con su combinación única de rendimiento, tecnología y espacio, atraerá a una nueva generación de clientes a la marca MG. No hay otro modelo de su categoría que ofrezca ese espacio, nivel de seguridad y rendimiento eléctrico. Y todo ello, con el diseño más atractivo, un equipamiento de serie espectacular y un precio muy competitivo», ha destacado Galve.

La versión Long Range 4×2 del MGS6 EV dispone de un avanzado y potente motor eléctrico, con 244 CV (180 kW) y 350 Nm y de propulsión trasera. La versión AWD incorpora un segundo motor y ofrece una potencia combinada de 361 CV (266 kW), con 540 Nm de par.

Ambas versiones equipan una avanzada batería de batería NCM de elevada densidad energética y 77 kWh de capacidad. Esa elevada capacidad, unida a unos bajos consumos –gracias a la eficiencia del sistema y a la avanzada aerodinámica– de 16,6 kWh/100 km (combinado WLPL, Long Range 4×2) y de 18,1 6 kWh/100 km (AWD), le permite disponer de una gran autonomía en cualquiera de sus dos versiones. El nuevo MGS6 EV Long Range 4×2 ofrece 530 kilómetros en ciclo combinado (700 en ciclo urbano), mientras que la versión AWD ofrece 485 y 627 kilómetros, respectivamente.

El interior de este modelo subraya el compromiso de MG de combinar la mejor tecnología posible con una atmósfera líder en su clase, ofreciendo al mismo tiempo amplios niveles de confort, tecnología y espacio interior para acomodar cómodamente a una familia de cinco personas.

Mientras, en el frontal destaca la parrilla dividida inspirada en el MG Cyberster, las ópticas integradas y la nueva firma lumínica integrada de la marca, integrada en las luces diurnas. En la parte trasera, los grupos ópticos que recorren toda la zaga y el alerón integrado. De perfil, la marcada línea de hombros, las protuberantes aletas y la línea de cintura creciente aportan dinamismo y volumen.

Todas las variantes incorporan una pantalla de instrumentación de alta definición de 10,25” y una pantalla de infoentretenimiento de 12,8”, al que se suma un Head-Up Display con realidad aumentada que muestra información clave del vehículo y de seguridad, así como indicaciones de navegación.

El MGS6 EV está concebido con un enfoque integral en la seguridad y ha obtenido la calificación de 5 estrellas Euro NCAP, con un 92% en protección de ocupantes adultos. Más del 80 % de la carrocería está fabricado con acero de alta resistencia, un porcentaje líder en la industria, incluyendo partes de ultra alta resistencia y estampadas en caliente.