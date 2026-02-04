MG sube la apuesta y complementará la ayuda a la compra de los coches eléctricos hasta los 4.500 euros tras excluir el Gobierno de Pedro Sánchez a los fabricantes chinos de una parte de los incentivos. Además, la marca china adelantará a sus clientes el dinero del Plan Auto +, que está previsto que no se apruebe hasta principios del primer semestre.

Así lo han confirmado fuentes de la compañía, en conversaciones con este diario, que han señalado que, desde el próximo 5 de febrero, la compañía adelantará y completará las ayudas del Ejecutivo para que sus clientes no sufran el agravió comparativo que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez con las marcas chinas.

«MG compensará con una nueva campaña llamada made for Europe la parte del Plan Auto + exclusiva para vehículos made in Europe, de la cual los vehículos MG han quedado excluidos, que supone un 25% del total de los incentivos, esto es 1.125 euros de los 4.500 euros», han explicado las citadas fuentes a OKDIARIO.

Además, desde la compañía señalan que «el adelanto del Plan Auto +, por parte de MG, se realizará en el momento de la compra , mediante un préstamo al consumo al 0% de tipo de interés».

La ayuda de MG a los eléctricos

Para los eléctricos MG 4 y MGS5 EV, la ayuda se dividiría en 3.375 euros del Plan Auto + y 1.125 euros del ‘Plan MG made for Europe’, lo que sumaría un total de 4.500 euros en total. Misma cantidad que ofrece el Gobierno para los vehículos producidos en el Viejo Continente.

En el caso de los modelos híbridos enchufables, como es el caso del MG HS PHEV, el cliente recibirá la ayuda para este tipo de motorizaciones del Plan Auto +, que se eleva hasta los 2.250 euros y los 1.125 euros del ‘Plan MG made for Europe. Igual que en el caso anterior, misma cantidad que ofrece el Ejecutivo, pero compensando la discriminación a las marcas chinas.

Plan Auto +

En concreto, el Gobierno promete incentivos de 2.250 euros si los turismos están propulsados por motores 100% eléctricos y 1.125 euros en caso de que los motores son híbridos enchufables o de autonomía extendida. Una cantidad a la que habría que sumar 1.125 euros si el coche cuesta menos de 35.000 euros y 675 euros en caso de que supere la citada cantidad pero no supere en ninguno de los casos en el total de la factura los 45.000 euros.

Una vez completado el apartado de las motorizaciones y el precio viene la parte más complicada en la que el Ejecutivo de Sánchez premia la producción made in Europe con el plan Auto +, con 675 euros a los coches producidos en el Viejo Continente y 450 euros adicionales para aquellos que también monten la batería en suelo comunitario. Aunque en este último apartado explica que los fabricantes automovilísticos podrán proponer conceptos adicionales alternativos para beneficiarse del 10% de las ayudas.