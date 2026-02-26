Qué pasa si sale humo azul del tubo de escape: por qué pasa y qué significa

Los vehículos necesitan un mantenimiento periódico para evitar que alguna de sus piezas sufra alguna que otra situación crítica que provoque en el automóvil un daño mayor. Este escenario, por ejemplo, podría tener relación con el humo azul que sale del tubo de escape en ciertas ocasiones. Por ello, a continuación, os vamos a explicar el por qué, qué significa, qué pasa si sale este humo y cuándo podría salir y en qué situaciones. Todo ello, en las próximas líneas.

Qué es el humo azul y por qué sale humo azul del tubo de escape

La gran pregunta del millón. Pues bien, el humo azul, en condiciones normales, suele salir del tubo de escape en el momento en el que el motor está quemando aceite junto con el combustible. ¿Cuándo ocurre este preocupante escenario? Cuando el aceite del sistema de lubricación ingresa de lleno en la cámara de combustión por un desgaste previo de los anillos del pistón, sellos de las válvulas, que se encuentran en mal estado, o por los fallos del turbocompresor. Al quemarse, lógicamente, el aceite produce una especie de humo con tono azulado característico, junto a olor de aceite quemado y un mayor consumo de lubricante. Esta señal nos indica que podría haber incluso un desgaste interno y es aconsejable revisarlo cuanto antes, de lo contrario podría sufrir daños mayores.

