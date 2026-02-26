Coches Z COCHES

Qué pasa si sale humo azul del tubo de escape: por qué pasa y qué significa

Descubre qué es el humo azul que sale del tubo de escape

El truco del alfiler que los mecánicos no quieren que conozcas: adiós a ir al taller

Alemania coches
Tubo de escape.

Los vehículos necesitan un mantenimiento periódico para evitar que alguna de sus piezas sufra alguna que otra situación crítica que provoque en el automóvil un daño mayor. Este escenario, por ejemplo, podría tener relación con el humo azul que sale del tubo de escape en ciertas ocasiones. Por ello, a continuación, os vamos a explicar el por qué, qué significa, qué pasa si sale este humo y cuándo podría salir y en qué situaciones. Todo ello, en las próximas líneas. 

Qué es el humo azul y por qué sale humo azul del tubo de escape

La gran pregunta del millón. Pues bien, el humo azul, en condiciones normales, suele salir del tubo de escape en el momento en el que el motor está quemando aceite junto con el combustible. ¿Cuándo ocurre este preocupante escenario? Cuando el aceite del sistema de lubricación ingresa de lleno en la cámara de combustión por un desgaste previo de los anillos del pistón, sellos de las válvulas, que se encuentran en mal estado, o por los fallos del turbocompresor. Al quemarse, lógicamente, el aceite produce una especie de humo con tono azulado característico, junto a olor de aceite quemado y un mayor consumo de lubricante. Esta señal nos indica que podría haber incluso un desgaste interno y es aconsejable revisarlo cuanto antes, de lo contrario podría sufrir daños mayores. 

Qué pasa si sale humo azul de mi coche

Si llevas durante un tiempo con este humo saliendo del coche y no acudes al taller de confianza para revisarlo, el automóvil podría sufrir diversos daños, e incluso algunos más graves de lo normal. En primer lugar, habría que citar que se podría producir un desgaste acelerado del motor, pues la falta del aceite adecuado reduce la lubricación y aumenta sobre todo la fricción interna. Por otro lado, podría causar daños en los pistones y en el cilindro por una mala combustión y pérdida de comprensión, que podría dañar o deformar algunos elementos internos.

A su vez, el coche podría sufrir cualquier avería relacionado con el turbocompresor, sobre todo si el problema viene del turbo. Las bujías y el sistema de encendido también podría dañarse si el aceite, en este caso, las ensucia o provoca fallos internos. También podría haber una obstrucción del catalizador a causa de los residuos del aceite, que taparían al propio elemento y afectaría directamente al sistema de escape. La pérdida de potencia y un mayor consumo de combustible es otra de las consecuencias, pues el motor dejaría de trabajar de forma eficiente. Por último, esto generaría una reparación muy cara e incluso, en casos más graves, supondría un cambio del motor.

¿Cuándo sale humo azul del tubo de escape?

¿Cuál es el motivo real por el que se produce este humo azul? Pues bien, a continuación os lo detallaremos, pues podría pasar por diferentes causas. La primera de ellas es debido al desgaste de los anillos del pistón, pues permiten que el aceite entre a la cámara de combustión y produzca un consumo alto del mismo y la pérdida de comprensión. Por otro lado, los sellos o retenes dañados o en mal estado podría ser la segunda causa de la misma, pues deja pasar el aceite a los cilindros y genera a la vez el humo al arrancar y un posible fallo en las bujías.

A su vez, un turbocompresor averiado también podría ser la causa directa de esta humo azul, ya que filtra el aceite al sistema de admisión o de escape y generaría un menor rendimiento y un alto grado de riesgo en el turbo. Por último, y no menos importante, no nos podemos olvidar de los cilindros gastados, que ayudan a la quema del aceite; y el exceso de aceite en el motor, que aumenta la presión interna y favorece sobre todo a la quema del mismo, formando depósitos y posibles daños en el catalizador.

Lo más visto

Últimas noticias